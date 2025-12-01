Phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng” - VRT & CONS 2025 - diễn ra với chủ đề “Tương lai Đường sắt Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết: "Chúng ta đang đứng trước một cơ hội lịch sử để định hình lại diện mạo ngành đường sắt Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, đây là một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư cực lớn, công nghệ cực kỳ phức tạp, thời gian triển khai kéo dài và cần một cơ chế quản lý, vận hành".

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, xanh và thông minh. Với chủ đề xuyên suốt là “Tương lai Đường sắt Việt Nam trong Chuỗi cung ứng toàn cầu”, sự kiện nhấn mạnh mục tiêu phát triển hệ sinh thái công nghiệp đường sắt hiện đại, gắn với chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Thực tiễn ngành đường sắt Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế, thị phần vận tải thấp, công nghệ lạc hậu, hạ tầng chưa đồng bộ, và đặc biệt là sự thiếu vắng một hệ sinh thái công nghiệp đường sắt nội địa. Những "điểm nghẽn" này chỉ có thể được tháo gỡ bằng một tư duy mới, một cách làm mới và sự hợp tác toàn diện.

“Việt Nam không đi tìm công nghệ đắt nhất, mà tìm công nghệ phù hợp nhất - tiên tiến, an toàn, hiệu quả và có khả năng chuyển giao”, Thứ trưởng nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy, để phát triển bền vững, ngành đường sắt cần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp trong nước, thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa và tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, chuyển giao công nghệ và đầu tư dài hạn.

Thứ trưởng cho rằng trong bức tranh hạ tầng tổng thể của Việt Nam, đường sắt là “xương sống” của hệ thống vận tải quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, giảm chi phí logistics, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy liên kết vùng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng kỳ vọng các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia không chỉ bằng sự hiện diện mà bằng các sáng kiến, mô hình hợp tác và dự án cụ thể, qua đó thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp đường sắt tại Việt Nam, gắn chặt với quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, xanh, thông minh.

Thứ trưởng Bộ Xây đề nghị các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam hãy tận dụng tối đa diễn đàn này, chủ động lắng nghe, trao đổi thẳng thắn, tiếp thu các ý kiến, hiến kế từ các chuyên gia, đối tác quốc tế để nhanh chóng hoàn thiện thể chế, chính sách.

“Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp quốc tế và trong nước hãy cùng nhau thảo luận cởi mở, thực chất, tìm kiếm các cơ hội hợp tác cụ thể. Hãy biến những tiềm năng trên giấy, những cuộc thảo luận tại hội trường thành những hợp đồng, những dự án, những tuyến đường sắt hiện thực trong tương lai gần”, Thứ trưởng phát biểu.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định mục tiêu chiến lược, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để thực hiện khát vọng này, việc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, bền vững là một trong ba đột phá chiến lược then chốt.

Đình Sơn