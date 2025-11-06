Việt Nam mong muốn thúc đẩy dòng vốn đầu tư từ Pháp

Tại Diễn đàn Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Pháp ngày 6/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã thông tin về những kết quả kinh tế - xã hội nổi bật mà Việt Nam đạt được thời gian qua, trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, nhiều biến động khó lường.

Theo đó, kinh tế Việt Nam đủ sức duy trì khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, giữ tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới.

Năm 2025, GDP của Việt Nam dự kiến tăng trên 8%. Quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tại buổi đối thoại.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Việt Nam đang ở giai đoạn bản lề, chuẩn bị ban hành các định hướng chiến lược cho giai đoạn 2026-2030. Trong đó, đầu tư công dự kiến sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng liên tục hai con số trong 5 năm tới.

Các dự án hạ tầng chiến lược về năng lượng, giao thông, công nghệ số và phát triển đô thị sẽ được ưu tiên triển khai, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các đối tác quốc tế, trong đó có Pháp.

Khẳng định Pháp là đối tác truyền thống quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế và đang hướng tới các lĩnh vực hợp tác mới có tính chiến lược hơn.

Về thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời Việt Nam đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường đầu tư minh bạch và ổn định hơn.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy dòng vốn đầu tư từ Pháp trong các lĩnh vực có thế mạnh như phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, giao thông và nông nghiệp hiện đại.

Diễn đàn Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Pháp ngày 6/11 được tổ chức tại Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác về đường sắt đô thị và tốc độ cao

Về hợp tác trong lĩnh vực giao thông, bà Magali Cesana - Vụ trưởng Vụ các vấn đề song phương, quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp và thu hút nước ngoài, Tổng cục Kho bạc Pháp, cho biết, dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 của TP Hà Nội là một trong những dự án tiêu biểu cho hợp tác giữa hai nước.

Đoạn trên cao của tuyến metro đã được đưa vào vận hành từ tháng 8/2024. Công tác thi công đoạn ngầm đang được đẩy mạnh, song tiến độ thi công vẫn chậm. Bà Magali Cesana cho hay đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội để thảo luận về vấn đề này.

“Liên danh UJV và Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã nộp đề xuất mới để hoàn thành các hạng mục đặt ngầm như cấp điện và tín hiệu viễn thông, đặt mục tiêu là hoàn thành trước cuối năm”, bà Magali Cesana thông tin. Hai bên cần tiếp tục đàm phán để thống nhất về chi phí và giá trị hợp đồng.

Phản hồi lại, đại diện TP Hà Nội cho biết liên danh nhà thầu UJV đang đưa ra mức giá cao hơn so với các quy định của Việt Nam nên cần thẩm định lại. “Hà Nội sẽ yêu cầu MRB báo cáo cụ thể những vướng mắc để cơ quan chức năng cùng chủ đầu tư và nhà thầu tháo gỡ sớm”, đại diện TP Hà Nội nói.

Bà Magali Cesana, Vụ trưởng Vụ các vấn đề song phương, quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp và thu hút nước ngoài, Tổng cục Kho bạc Pháp.

Đối với dự án cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đại diện Cộng hòa Pháp cho hay đã phê duyệt khoản tài trợ không hoàn lại trị giá 500.000 euro để thực hiện nghiên cứu tiền khả thi cho dự án. Tuy nhiên, số tiền này chưa đủ để thực hiện nên phía Pháp đã đề xuất Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ bổ sung 400.000 euro từ quỹ viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, dự kiến trong tháng 11, phía Pháp và ban quản lý đường sắt sẽ thống nhất nội dung phối hợp để Bộ phê duyệt, có thể triển khai dự án từ tháng 12.

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phía Pháp khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam do đã triển khai khoảng 2.800km đường sắt tốc độ cao, với nhiều mô hình tài chính khác nhau.

Tại dự án này, Bộ Xây dựng đề nghị Pháp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực, trong đó có chương trình đào tạo 120 cán bộ trong nước và lựa chọn 30 người đào tạo chuyên sâu tại Trung tâm đào tạo đường sắt ở Maroc.

Về hợp tác phát triển, nhu cầu huy động vốn cho đầu tư hạ tầng và phát triển bền vững của Việt Nam thời gian tới là rất lớn. Chính phủ Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý về huy động và quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, hướng đến sự minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong tiến trình này, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đối tác có công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý phát triển, trong đó có Pháp.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Pháp trong khối các nước ASEAN, trong khi Pháp là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong khối EU. Về đầu tư, đến nay, Pháp có hơn 700 dự án đầu tư vào 16 ngành kinh tế của Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 4 tỷ USD, đứng thứ 16/151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 22 dự án đầu tư sang Pháp với tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.