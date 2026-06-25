Chính sách học phí minh bạch và giữ ổn định trong toàn khoá học

Theo chính sách học phí khóa 2026, HUTECH áp dụng mức học phí cố định cho toàn khóa và giữ ổn định trong thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn của từng ngành/chương trình đào tạo.

Học phí được công bố ngay từ đầu khóa, phân theo nhóm ngành, thời gian đào tạo và số đợt đóng học phí, giúp phụ huynh và thí sinh chủ động hoạch định kế hoạch tài chính dài hạn.

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 4 đợt thu học phí theo mức đã công bố.

Chính sách học phí minh bạch, ổn định giúp sinh viên an tâm học tập, phát triển

Cùng với chính sách học phí ổn định, HUTECH triển khai nhiều chương trình học bổng đa dạng và hấp dẫn dành cho khoá tuyển sinh 2026.

Học bổng đặc biệt 30% học phí toàn khoá dành cho khối ngành Khoa học sức khoẻ

Năm 2026, nhân dịp chính thức triển khai đào tạo ngành Y khoa, HUTECH dành học bổng 30% học phí toàn khóa cho thí sinh đăng ký học bổng trước ngày 30/6 và trúng tuyển các ngành thuộc khối Khoa học sức khỏe, gồm Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Chính sách này giúp người học giảm đáng kể chi phí học tập ngay từ khi lựa chọn ngành học.

Thí sinh khối Khoa học sức khỏe nhận học bổng 30% học phí toàn khóa

Sau khi áp dụng học bổng 30%, học phí của ngành Y khoa (có thời gian đào tạo 06 năm, gồm 24 đợt đóng học phí) còn khoảng 672 triệu đồng/toàn khóa, tương đương 28 triệu đồng/đợt. Ngành Dược học (đào tạo 05 năm, gồm 17 đợt đóng học phí) học phí còn khoảng 214 triệu đồng/toàn khóa, tương đương 12,6 triệu đồng/đợt.

Các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Điều dưỡng cùng có thời gian đào tạo 3,5 năm, gồm 14 đợt đóng học phí; trong đó, học phí ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học còn khoảng 176 triệu đồng/toàn khóa, tương đương 12,6 triệu đồng/đợt, ngành Điều dưỡng còn khoảng 167 triệu đồng/toàn khóa, tương đương 11,9 triệu đồng/đợt.

Bên cạnh đó, HUTECH áp dụng học bổng y tế 35% học phí toàn khóa dành cho con, em cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế và cơ sở chăm sóc sức khỏe trên cả nước.

Cả hai chính sách học bổng 30% và 35% dành cho khối ngành Y và Khoa học sức khỏe được áp dụng toàn khóa và không yêu cầu điều kiện duy trì qua từng học kỳ, năm học.

Học bổng tuyển sinh lên đến 100% học phí toàn khoá cho các ngành còn lại

Đối với các ngành/chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư và nhóm ngành khác, HUTECH trao học bổng tuyển sinh 2026 với các mức 25%, 50% và 100% học phí toàn khóa cho thí sinh có thành tích học tập tốt ở bậc THPT.

Với các ngành đào tạo cử nhân như Quản trị kinh doanh, Marketing… thời gian đào tạo 3,5 năm, gồm 14 đợt đóng học phí. Sau khi áp dụng học bổng 25%, học phí toàn khóa còn 178,5 triệu đồng, tương đương 12,75 triệu đồng/đợt; sau học bổng 50% còn 119 triệu đồng, tương đương 8,5 triệu đồng/đợt.

Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tạo điều kiện cho sinh viên thực hành ngay trên giảng đường

Với các ngành đào tạo kỹ sư 04 năm như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật ô tô… sinh viên đóng học phí trong 15 đợt. Sau khi áp dụng học bổng 25%, học phí toàn khóa còn 185,625 triệu đồng, tương đương 12,375 triệu đồng/đợt; sau học bổng 50% còn 123,75 triệu đồng, tương đương 8,25 triệu đồng/đợt. Riêng học bổng 100% học phí toàn khóa, thí sinh được hỗ trợ toàn bộ học phí theo quy định của Nhà trường.

Ngoài học bổng tuyển sinh, HUTECH còn có các chính sách học bổng khác như Học bổng Tài năng Tân sinh viên, Học bổng Tiếp sức, Học bổng Giáo dục, Học bổng Gia đình cùng nhiều học bổng tài trợ từ doanh nghiệp, trường đại học đối tác. Thí sinh nộp hồ sơ minh chứng xét học bổng về Trường trước ngày 30/6/2026.

Môi trường học tập thực tiễn, tăng kết nối nghề nghiệp cho sinh viên

Năm 2026, HUTECH tuyển sinh 63 ngành đào tạo ở nhiều lĩnh vực với 04 phương thức: Xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; Xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 06 học kỳ; Xét tuyển kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 2026; Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2026.

Sinh viên HUTECH được tăng cường thực hành, trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập

Điểm nổi bật trong đào tạo tại HUTECH là định hướng học tập gắn với thực tiễn, doanh nghiệp và công nghệ. Sinh viên được tiếp cận chương trình đào tạo cập nhật theo nhu cầu xã hội, tăng cường thực hành trong phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, các dự án học kỳ doanh nghiệp và những sân chơi học thuật chuyên ngành.

Cùng với mạng lưới hợp tác doanh nghiệp rộng mở, HUTECH thường xuyên tổ chức kiến tập, thực tập, ngày hội việc làm, workshop chuyên ngành và các hoạt động kết nối nhà tuyển dụng, giúp sinh viên nâng cao năng lực, sẵn sàng hòa nhập thị trường lao động.