Ngày 18/6, TAND tỉnh Gia Lai đưa bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền và Đinh Thị Giang ra xét xử sơ thẩm về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Sau quá trình xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đỗ Thị Thu Hiền 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đinh Thị Giang 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đỗ Thị Thu Hiền (bên phải) và Đinh Thị Giang tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) là Kế toán trưởng của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, được ông Hồ Văn Điềm (Chủ tịch UBMTTQ tỉnh) và bà Đinh Thị Giang (Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh) ủy quyền rút tiền từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Gia Lai.

Do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 thường xuyên phải thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo thực hiện các khoản chi được kịp thời và tin tưởng Đỗ Thị Thu Hiền nên Hồ Văn Điềm và bà Đinh Thị Giang đã ký khống vào các giấy rút tiền mặt mà chưa ghi nội dung, số tiền.

Lợi dụng chức vụ được giao, trong thời gian từ tháng 8/2020 đến ngày 10/12/2021, Đỗ Thị Thu Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền mặt đã được Hồ Văn Điềm và Đinh Thị Giang ký sẵn rồi lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng (trong đó ông Điềm ký 10 giấy với số tiền 3,54 tỷ đồng; bà Giang ký 5 giấy với số tiền gần 575 triệu đồng).

Số tiền chiếm đoạt được, Đỗ Thị Thu Hiền sử dụng khoảng 600 triệu đồng để mua và sửa chữa căn nhà tại phường Phù Đổng; sử dụng khoảng 1,2 tỷ đồng để mua đất và xây nhà tại làng Plei Ốp (phường Hoa Lư); sử dụng 1,3 tỷ đồng để mua đất tại phường Hoa Lư. Số tiền còn lại khoảng hơn 1 tỷ đồng, Hiền sử dụng trả nợ lãi vay ngân hàng, lãi vay của các cá nhân bên ngoài và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 11/5/2023, Đỗ Thị Thu Hiền đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Đỗ Thị Thu Hiền đã phạm vào tội tham ô tài sản với tình tiết định khung tăng nặng “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 1.000.000.000 đồng trở lên” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Bị can Hồ Văn Điềm (Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; chủ tài khoản thứ nhất) đã có hành vi thiếu trách nhiệm để Đỗ Thị Thu Hiền chiếm đoạt 3,54 tỷ đồng. Trong thời gian truy tố, Hồ Văn Điềm đã chết, do vậy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can này.

Bị can Đinh Thị Giang là Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (chủ tài khoản thứ 2) có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của đơn vị, ký 5 giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung, số tiền cần rút để Đỗ Thị Thu Hiền lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt gần 575 triệu đồng.

Hành vi của Đinh Thị Giang đã phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với tình tiết định khung tăng nặng “Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 360 Bộ luật Hình sự.