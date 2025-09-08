Khoảng 1h59, Trung tâm 114 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số 176 Xuân Diệu. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH được huy động khẩn cấp.

Khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh: D.H.

Chỉ trong vài phút, 6 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt, phối hợp với chính quyền, công an phường và người dân khống chế ngọn lửa.

Nhận thấy nguy cơ cháy lan rộng, lãnh đạo lực lượng PCCC cũng trực tiếp xuống hiện trường, điều động thêm 2 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để tăng cường cứu hỏa, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên từ dãy cửa hàng kinh doanh gồm quán ăn, tiệm sửa xe máy, cửa hàng vật liệu kim khí – điện nước. Các ki-ốt tạm bằng khung thép, mái tôn một tầng, chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa như dầu, nhựa… khiến đám cháy lan nhanh, tạo cột khói đen bốc cao, bao trùm cả khu phố.

Lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa. Ảnh: D.H.

Trước tình hình nguy cấp, nhiều mũi tấn công đã được triển khai cùng lúc. Lực lượng cứu hỏa tận dụng nguồn nước tại chỗ, kết hợp xe téc hỗ trợ. Máy xúc được huy động phá dỡ các cấu kiện, mở đường cho lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy.

Song song đó, Công an phường Tây Hồ và lực lượng dân phòng khẩn trương phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân. Đội Fas Angle cũng có mặt để hỗ trợ sơ cứu, tìm kiếm và cứu hộ.

Sau hơn một giờ chiến đấu với "giặc lửa", đến khoảng 3h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Đến 4h, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Ước tính khoảng 150m² diện tích cửa hàng bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.