Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng lên vào khoảng 4h ngày 12/9, tại căn nhà số 316 trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây.

Người dân sống gần đó cho biết họ nghe thấy tiếng kêu cứu. Khi chạy ra kiểm tra, họ thấy khói và lửa đã bao trùm căn nhà. Nhiều người đã lập tức dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: TK

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong nhà có hai người lớn tuổi. Một người may mắn thoát ra ngoài an toàn, nhưng ông N.M.T (84 tuổi, quê Vĩnh Long) đã không qua khỏi.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ tới hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các nhà lân cận.

Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy.