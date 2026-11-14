Huyền Lizzie cho rằng mình là phụ nữ độc thân, nuôi con trai nhưng lại vô cùng may mắn và không muốn mọi người gọi là mẹ đơn thân.

Trải qua 16 năm gắn bó với ống kính máy quay, Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) từ một hotgirl lấn sân sang lĩnh vực phim đã khẳng định là một nữ diễn viên thực lực trên màn ảnh. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VietNamNet, cô có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình cống hiến cho các vai diễn, kỷ niệm làm việc cùng đồng nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Huyền Lizzie từng dồn hết số tiền mình có để đầu tư cho trang phục đi diễn.

Từng cược tất cả cho vai diễn

- Nhìn lại chặng đường dài đã qua, đâu là cột mốc khiến chị cảm thấy khán giả thực sự công nhận mình là một diễn viên thực lực chứ không chỉ là hotgirl đóng phim?

Tôi thấy mình may mắn, bắt đầu là một diễn viên tay ngang, vai diễn đầu tiên tôi nhận là nữ chính 50 tập trong Lời thú nhận của Eva vào năm 2010 khi chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Suốt quá trình làm nghề, tôi trải qua đủ loại vai chính, phụ.

Đến khi nhận vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về, mọi người mới thực sự ghi nhận sự nỗ lực và năng lực diễn xuất của tôi, đây cũng là vai diễn mang tính chất "đánh cược". Thời điểm đó, một người chị nói với tôi rằng nếu thành công, tôi sẽ bước lên một tầm cao mới còn không nỗ lực sẽ mãi chỉ đóng tuyến phụ.

Lúc ấy tôi chưa có tiềm lực kinh tế, các thương hiệu cũng chưa hỗ trợ trang phục như bây giờ. Tôi đã dùng toàn bộ số tiền có để mua sắm những bộ đồ đẹp nhất cho nhân vật. Tôi dồn toàn bộ tâm huyết và may mắn là sự nỗ lực đó đã được vũ trụ cùng khán giả đền đáp.

- Có thời điểm chị từng bày tỏ mong muốn truyền thông gọi mình là Phan Minh Huyền thay vì danh xưng Huyền Lizzie, chị muốn thoát khỏi mác hotgirl đóng phim?

Trước đây, đúng là tôi từng muốn mọi người gọi là diễn viên Phan Minh Huyền, nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng. Khán giả đã ghi nhận năng lực của tôi gọi bằng tên nào cũng trân quý. Hiện tại mọi người sử dụng song song cả hai tên gọi: Huyền Lizzie – nickname gắn bó từ thời trẻ khi mới bước chân vào nghệ thuật và Phan Minh Huyền – tên khai sinh do cha mẹ đặt. Tôi yêu cả hai danh xưng này và hạnh phúc vì sự ưu ái của công chúng.

Huyền Lizzie thoát khỏi áp lực là hotgirl đi diễn.

- Làm phim truyền hình giờ vàng với tiến độ vừa quay vừa phát mang lại cho chị những áp lực và trải nghiệm như thế nào?

Làm phim vừa quay vừa phát giống như một con dao hai lưỡi. Nếu phim được đón nhận, diễn viên sẽ có tâm lý vô cùng hưng phấn, vừa quay vừa lắng nghe phản hồi của khán giả để điều chỉnh.

Ngược lại, nếu phim không nhận được tình cảm như kỳ vọng, chúng tôi rất dễ bị căng thẳng và tuột cảm xúc. Bên cạnh đó là áp lực về tiến độ sản xuất, việc ê-kíp phải quay đến sáng là chuyện hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi sản phẩm ra mắt được công chúng đón nhận nhiệt tình, mọi mệt mỏi đều tan biến. Cảm giác vui sướng đó đã khiến tôi thấy mọi sự cố gắng đều xứng đáng.

- Khán giả vốn quen thuộc với một Huyền Lizzie sang chảnh, thời thượng trên màn ảnh. Việc hóa thân vào vai phụ nữ nông thôn vất vả, lam lũ trong "Căn nhà không mái che" có gây áp lực cho chị?

Có chứ, ban đầu tôi rất sợ khán giả không tin. Những tập đầu lên sóng, bạn bè bảo nhìn tôi trông buồn cười vì chưa quen mắt. Tuy nhiên, nếu cứ đóng mãi một dạng vai quý cô sành điệu chính tôi cũng thấy nhàm chán chứ đừng nói là khán giả. Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn.

Để vào vai Hạnh, tôi đã dành thời gian ra chợ quan sát cách những người bán rau sinh hoạt, từ dáng đứng, cách nhặt rau cho đến cách đưa túi cho khách. Tôi thậm chí còn từng có ý định đeo khẩu trang ra chợ ngồi bán rau thật để lấy kinh nghiệm.

- Xem phim ''Căn nhà không mái che'', nhiều khán giả cho rằng nhân vật Hạnh quá nhẫn nhịn và nhu nhược, chị nghĩ sao?

Tôi nghĩ Hạnh không nhu nhược mà chịu đựng tất cả là vì con. Hạnh đại diện cho hình ảnh người phụ nữ miền Bắc truyền thống: tần tảo, nhẫn nại và luôn đặt con cái lên hàng đầu. Sự đối lập giữa người mẹ chịu đựng và cô con gái (do Thu Hà Ceri đóng) mạnh mẽ, cá tính chính là ý đồ của kịch bản để các nhân vật bù trừ cho nhau.

Ngoài đời, tôi cực kỳ mạnh mẽ, độc lập và cá tính. Nếu gặp hoàn cảnh như Hạnh, chắc chắn tôi sẽ xử lý khác. Nhưng khi đã làm diễn viên, tôi phải gác lại cái tôi để sống trọn vẹn với tư duy và tâm lý của nhân vật Hạnh.

- Có những phân đoạn tương tác ngẫu hứng giữa chị và bạn diễn Doãn Quốc Đam gây ồn ào. Chị có thấy áp lực khi làm việc cùng một đồng nghiệp cá tính?

Trên phim trường, anh Doãn Quốc Đam là một người chuyên nghiệp và diễn rất hay. Với tôi, có một bạn diễn như vậy là quá đủ. Những phân cảnh không có trong kịch bản hay việc tập không quá kỹ hoàn toàn là tư duy nghề nghiệp thông minh của diễn viên chứ không phải chiêu trò hay ý đồ gây chú ý của ê-kíp. Khi không tập trước quá nhiều, lúc vào quay thật phản ứng bất ngờ và sự hoảng sợ của tôi mới là chân thực nhất. Tôi thích lối tư duy diễn xuất này của anh Đam. Thật ra, không phải riêng anh Đam, gần như các diễn viên cũng đều không diễn hết khi tập vì sợ bạn diễn và chính bản thân chai lỳ cảm xúc.

- Thế còn diễn viên Duy Hưng, chị đánh giá ra sao về bạn diễn này?

Anh Hưng là một diễn viên chắc nghề, tâm huyết và có lối diễn rất "đời". Diễn với anh ấy, cảm xúc của tôi được nâng lên rất nhiều. Ngoài đời hai anh em tương tác vô tư, thoải mái nên khi lên phim dễ chia sẻ.

Trong lúc quay, anh Hưng hỗ trợ tôi từ đài từ đến cách diễn. Phân đoạn nào xong anh cũng hỏi: "Đoạn này em thấy sướng không, có cần làm lại không?". Vì nắm đúng cảm xúc nhân vật nên các cảnh quay chung của hai anh em thường không phải quay đi quay lại nhiều. Sự ngại ngùng ban đầu giữa Hạnh và Toản trên phim một phần cũng là cảm xúc thật của tôi ngoài đời vì trước đó hai anh em chưa từng đóng chung.

Không phù hợp với cụm từ “mẹ đơn thân”

- Có cuộc sống tự chủ về kinh tế và nhan sắc rạng rỡ, chị có đặt ra một tiêu chuẩn về người đàn ông đồng hành cùng mình trong tương lai?

Thật lòng tôi không quá bận tâm đến việc tìm kiếm một bờ vai để dựa vào. Điều tôi tập trung năng lượng và cầu mong nhiều nhất lúc này là gia đình, con cái, bố mẹ luôn mạnh khỏe và sự nghiệp phát triển. Tôi là người yêu công việc.

Có một người đàn ông tốt đồng hành là điều tuyệt vời nhưng đó chỉ là điều kiện đủ chứ không phải điều kiện cần thiết đối với tôi lúc này. Nếu duyên đến tôi đón nhận, còn không cũng không quá khao khát hay đặt ra hình mẫu cụ thể.

Thời điểm hiện tại, Huyền Lizzie coi trọng sự nghiệp hơn là tìm kiếm một tình yêu nam nữ.

- Một người phụ nữ độc thân khi đóng các cảnh yêu đương trên màn ảnh thường dễ vướng vào những tin đồn "phim giả tình thật", chị đối diện với điều đó ra sao?

Nhiều người hay dùng từ “mẹ đơn thân” dành cho tôi nhưng từ đó hơi nặng nề và mang sắc thái cuộc sống vất vả khổ cực. Tôi là một phụ nữ độc thân thì đúng hơn. Tôi may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tuyệt vời từ gia đình chồng cũ, nhất là ông bà nội và bố của bé Nem trong việc chăm sóc con. Nhờ vậy, tôi có thể toàn tâm toàn ý sống trọn vẹn với niềm đam mê nghệ thuật mà không bị vướng bận.

Tất nhiên, làm nghệ thuật khó tránh khỏi những ánh nhìn khắt khe từ công chúng. Khi tham gia các vai diễn tình cảm, việc phụ nữ độc thân thể hiện cảm xúc sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên, tôi luôn tự vạch ra ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời tư. Diễn xuất là công việc, còn cuộc sống riêng mình tự làm chủ và giữ cho tròn trịa. Khi bản thân tự giác đặt ra giới hạn không cần phải chứng minh điều gì với ai cả.

Ảnh: NVCC

Clip: VTV