Mùa hòa nhạc thứ 5 của Hanoi Concert không chỉ tiếp nối truyền thống thường niên mà còn đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO) cùng chỉ huy huyền thoại Sir Antonio Pappano - nhạc trưởng nổi tiếng với phong cách chỉ huy giàu nội lực, từng để lại dấu ấn tại nhiều sân khấu lớn ở London.

Được tạp chí Musical America vinh danh là một trong những nhạc trưởng giàu ảnh hưởng nhất thế giới, Sir Antonio Pappano không chỉ truyền lửa cho dàn nhạc mà còn kể chuyện bằng âm thanh, nơi mỗi nốt nhạc, mỗi khoảng lặng đều ẩn chứa cảm xúc và triết lý sống. Hơn 3 thập kỷ qua, ông đã chinh phục những dàn nhạc danh tiếng nhất thế giới, từ Berliner Philharmoniker đến Nhà hát Opera Hoàng gia Covent Garden.

Nhạc sĩ Quốc Trung cùng Sir Antonio Pappano và đại diện Dàn nhạc Giao hưởng London, BTC Hanoi Concert tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 10/10.

Dưới sự chỉ huy của Huyền thoại âm nhạc thế giới - Sir Antonio Pappano, chương trình năm nay mở đầu bằng Quốc ca của nhạc sĩ Văn Cao do nhạc sĩ Lưu Quang Minh chuyển soạn do dàn nhạc giao hưởng, thể hiện sự kết nối giữa âm nhạc cổ điển quốc tế và niềm tự hào dân tộc.

Tại Hanoi Concert 2025, Sir Antonio Pappano sẽ cùng Dàn nhạc Giao hưởng London đưa khán giả Hà Nội thăng hoa trong những tuyệt phẩm bất hủ của nhân loại như: Giao hưởng số 5 - "Bản giao hưởng Định mệnh" của Beethoven - biểu tượng của ý chí và niềm tin vào chiến thắng, hay Giao hưởng số 10 của Shostakovich - bức tranh bi tráng phản chiếu những biến động của thế kỷ 20. Sự kết hợp Beethoven - Shostakovich tạo nên một cuộc "đối thoại" âm nhạc kịch tính, nơi tinh thần kiêu hãnh gặp gỡ giọng điệu sắc lạnh, nhiều tầng nghĩa.

Sir Antonio Pappano

Với lịch sử hơn 1 thế kỷ và những dấu ấn rực rỡ trên các sân khấu toàn cầu, Dàn nhạc Giao hưởng London dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, hứa hẹn mang đến cho Thủ đô 2 đêm hòa nhạc đáng nhớ.

Hanoi Concert 2025 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Toàn bộ vé đã bán hết sau 3 ngày mở bán. Tuy nhiên, khán giả có thể theo dõi trực tiếp buổi hòa nhạc mang tầm cỡ quốc tế vào ngày 11/10/2025 qua màn hình LED lớn đặt tại Tượng đài Cảm tử, Phố đi bộ Hồ Gươm trong khung giờ từ 20h-22h.

Dàn nhạc Giao hưởng London.

Trong giới giao hưởng, LSO được coi là một trong những dàn nhạc danh tiếng và có ảnh hưởng lớn. Việc dàn nhạc này quay lại Hà Nội lần thứ 4 trong khuôn khổ Hanoi Concert khẳng định uy tín của sự kiện, đồng thời cho thấy vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên bản đồ âm nhạc cổ điển toàn cầu.