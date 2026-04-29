KIA Pride là mẫu xe "huyền thoại" đối với người dân Việt Nam vì xuất hiện trong giai đoạn đầu của thời kỳ thị trường ô tô bắt đầu phát triển. KIA Pride, bao gồm cả phiên bản hatchback 3 cửa, được hãng Kia Motors (Hàn Quốc) ra mắt lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987.

KIA Pride với biến thể sedan Beta, bắt đầu được lắp ráp từ năm 1995 bởi Liên doanh ô tô Hòa Bình, cùng với Daewoo Cielo. Đến năm 2000, biến thể hatchback 5 cửa với cái tên CD5 xuất hiện và tồn tại đến năm 2005.

Tại thị trường Việt Nam, Kia Pride nổi tiếng với phiên bản Sedan Beta (lắp ráp từ năm 1995) và phiên bản Hatchback CD5 (thường là 5 cửa). Riêng phiên bản hatchback 3 cửa lại cực kỳ hiếm, chủ yếu là xe nhập khẩu nguyên chiếc với số lượng rất hạn chế. Hiện trên thị trường, chiếc Kia Pride đời 1988 thuộc sở hữu của anh Hoàng Lương (TP.HCM), được giữ ở tình trạng gần như nguyên bản là một trong số ít chiếc còn tồn tại.

Theo hình ảnh thực tế, chiếc xe mang dáng dấp đặc trưng của những mẫu hatchback đô thị thập niên 1980 với thiết kế vuông vức, nhỏ gọn.

Thân xe sơn hai tông màu trắng đen, cản trước sau bằng nhựa đen, bộ mâm hợp kim kích thước nhỏ đã được nâng cấp nhưng vẫn giữ được nét cổ điển.

Theo giới thiệu của chủ xe, chiếc xe 38 năm tuổi vẫn giữ tình trạng gần như nguyên bản.

Phần đầu xe đã được nâng cấp cụm đèn, trong khi thân xe vẫn giữ các chi tiết nguyên bản như gương đặt trên nắp capo, một đặc trưng thú vị hiếm thấy ngày nay.

Khoang nội thất đơn giản, đúng chất xe phổ thông đời cũ: vô-lăng trơn, bảng đồng hồ cơ, ghế bọc da, cửa kính quay tay. Điểm đáng chú ý là thiết kế 3 cửa (2 cửa bên và 1 cửa cốp sau) giúp tối ưu không gian trong kích thước nhỏ, đồng thời tạo sự khác biệt so với bản 5 cửa phổ biến.

Tình trạng xe được đánh giá còn khá tốt, ít dấu hiệu xuống cấp, phù hợp với người chơi xe cổ hoặc sưu tầm.

Kia Pride 3 cửa có kích thước tổng thể dài khoảng 3.565 mm, rộng 1.605 mm, cao 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.295 mm. Trọng lượng không tải chỉ khoảng 765-780 kg, giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.3L, 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất 69 mã lực tại 5.500 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố khoảng 6 lít/100 km, con số khá tiết kiệm ngay cả theo tiêu chuẩn hiện nay.

Trang bị trên xe ở mức cơ bản với điều hòa chỉnh tay, hệ thống âm thanh radio/cassette, đồng hồ cơ và các tính năng an toàn tối giản như phanh đĩa trước, tang trống phía sau.

Theo chia sẻ của chủ xe, ưu điểm lớn của Kia Pride nằm ở hệ thống điều khiển đơn giản, dễ làm quen. Hộp số sàn 5 cấp vận hành tương tự các xe hiện đại, chân côn nhẹ, đặc biệt một số phiên bản có trợ lực lái giúp việc điều khiển nhẹ nhàng. Đây cũng là lý do nhiều người mới lái xe vẫn tìm đến Pride để “luyện tay lái”.

Trên thị trường xe cũ, các mẫu Kia Pride CD5 5 cửa đời 2002-2004 hiện có giá phổ biến từ 30-40 triệu đồng, thậm chí xe xuống cấp chỉ hơn 20 triệu đồng. Trong khi đó, mức giá 88 triệu đồng của bản 3 cửa gần như nguyên bản được xem là khá cao, phản ánh độ hiếm và giá trị sưu tầm của mẫu xe này.

