Thị trường xe cổ, xe sưu tầm tại Việt Nam những năm gần đây đang âm thầm tăng nhiệt, đặc biệt ở nhóm xe châu Âu hiếm, nguyên bản và có lịch sử rõ ràng. Không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển, những mẫu xe này dần trở thành tài sản mang giá trị tích lũy, thậm chí được xem như một kênh đầu tư trong giới chơi xe lâu năm.

Trong bối cảnh đó, các dòng roadster cổ điển như Mercedes-Benz SL-Class R129 nổi lên như biểu tượng khó thay thế, vừa mang chất cơ khí thuần túy, vừa sở hữu thiết kế vượt thời gian.

Chiếc trong bài thuộc sở hữu của anh Tấn T. tại Nha Trang (Khánh Hòa) thuộc đời 1996, là một trong số rất ít Mercedes-Benz SL-Class R129 hiện diện tại Việt Nam, ước tính chỉ khoảng 4 chiếc. Số lượng cực hiếm khiến mẫu xe này luôn nằm trong “tầm ngắm” của giới sưu tầm, đặc biệt là những người chơi xe lâu năm, có gu hoài cổ và sẵn sàng chi mạnh tay để sở hữu.

Theo chia sẻ của chủ xe, giá trị của những chiếc như vậy gần như không có mức chuẩn. “Xe này nếu bán có thể hơn chục tỷ đồng, nhưng thực tế không có giá cụ thể. Ở Việt Nam từng có chiếc Mercedes SL320 được trả hơn 10-20 tỷ đồng nhưng chủ không bán, vì đó là xe gắn với dấu ấn riêng,” anh T. nói.

Trong giới chơi xe cổ, việc mua bán diễn ra khá hạn chế bởi người sở hữu thường giữ xe lâu dài, không chỉ vì giá trị vật chất mà còn vì yếu tố sưu tầm. “Xe cổ hàng hiếm, nguyên bản luôn là kênh sinh lời tốt, gần như không sợ mất giá. Nhưng quan trọng hơn, ai chơi cũng hiểu giá trị của từng chiếc, nhìn là biết xe của ai,” anh chia sẻ.

Qua những hình ảnh thực tế, chiếc Mercedes-Benz SL-Class R129 này được giữ trong tình trạng đáng chú ý so với tuổi đời gần 30 năm. Phần đầu xe mang đậm dấu ấn Mercedes thập niên 90 với lưới tản nhiệt ngang, logo ngôi sao ba cánh cỡ lớn và cụm đèn pha vuông vức. Chi tiết gạt mưa đơn đặt lệch trên kính lái, một đặc trưng kỹ thuật rất riêng của Mercedes thời kỳ này vẫn còn nguyên vẹn. Nước sơn bạc cho thấy độ đồng đều tốt, các khe ghép thân vỏ thẳng, phản ánh xe chưa trải qua va chạm đáng kể. Bộ mâm hợp kim nguyên bản đi cùng lốp hiệu năng càng làm nổi bật giá trị nguyên bản của chiếc xe.

Bên trong khoang lái, phong cách thiết kế cổ điển hiện rõ với bảng đồng hồ analog, vô-lăng lớn và cách bố trí nút bấm mang tính cơ học đặc trưng. Ghế da và các chi tiết nội thất vẫn giữ được độ hoàn thiện tốt, cho thấy xe được chăm sóc kỹ lưỡng. Theo chủ xe, anh vừa tiến hành bảo dưỡng tổng thể, thay thế nhiều chi tiết bằng phụ tùng chính hãng, điều không hề dễ khi nguồn linh kiện cho dòng xe này ngày càng khan hiếm.

Phiên bản trong bài là Mercedes-Benz SL320 1996, thuộc giai đoạn nâng cấp quan trọng của dòng R129. Đây là thời điểm Mercedes cải tiến mạnh về công nghệ, từ hộp số tự động 5 cấp đến các trang bị an toàn hiện đại hơn. Xe sử dụng động cơ V8 M104 dung tích 5.0L, cho công suất khoảng 322 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, những thông số vẫn đủ sức mang lại trải nghiệm lái ấn tượng ngay cả theo tiêu chuẩn ngày nay.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của R129 nằm ở cấu hình mui kép: vừa có mui mềm đóng mở điện, vừa có mui cứng tháo rời. Đây là kiểu thiết kế “2 trong 1” từng rất phổ biến trên xe sang Đức thập niên 90 nhưng nay gần như biến mất. Kết hợp với thiết kế do Bruno Sacco chấp bút, gân guốc, tối giản nhưng bền dáng – R129 trở thành mẫu xe hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành “tượng đài” trong giới sưu tầm.

