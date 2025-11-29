Sức hút của sân golf này không chỉ đến từ danh tiếng của một huyền thoại, mà còn từ câu chuyện thiết kế mang chiều sâu chiến thuật, cảm xúc và bản sắc thiên nhiên mà Tiger Woods cùng TGR Design đã kiến tạo một cách tỉ mỉ.

Dấu ấn đầu tiên của “ông vua sân golf” tại châu Á

Có những dự án khởi sinh từ một ý tưởng, và cũng có những dự án bắt đầu từ một khoảnh khắc. Với Sunset Course, sân golf 18 đặt tại khu Vịnh Tiên - Thiên đường vui chơi giải trí nghỉ dưỡng Top đầu thế giới trong lòng Vinhomes Green Paradise - khoảnh khắc ấy chính là khi ánh sáng, gió và địa hình của Cần Giờ giao thoa thành một thước phim điện ảnh sống động. Khoảnh khắc mê hoặc ấy khiến một nhà thiết kế vĩ đại như Tiger Woods khó có thể “ngoảnh mặt làm ngơ”.

Tiger Woods được xem là người đã định nghĩa lại phong cách thiết kế sân golf đương đại. Ảnh minh họa

Tiger Woods tiết lộ, sắc hoàng hôn Cần Giờ với gam cam, vàng và đỏ burgundy trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt, được ông và đội ngũ TGR Design chuyển hóa thành đường nét địa hình, hệ thực vật, và cách sân đón nắng, đón bóng theo từng giờ trong ngày.

Nhưng mối liên kết giữa biểu tượng vĩ đại nhất của môn thể thao xanh với mảnh đất này còn sâu đậm hơn thế. Ông luôn mong muốn thiết kế một sân golf tại châu lục nơi mẹ ông từng lớn lên.

“Cơ hội thiết kế Sunset Course tại Vinhomes Green Paradise thực sự là một cơ duyên hoàn hảo để biến mong muốn ấy thành hiện thực”, Tiger Woods chia sẻ về quyết định hợp tác với Vingroup tại Cần Giờ.

Từ năm 2019, “siêu hổ” cùng đội ngũ đã đi qua vô số phương án routing (cách tổ chức, sắp xếp các hố golf), thỏa sức sáng tạo và thử nghiệm nhiều cách quy hoạch đường bóng trước khi tìm ra cấu trúc tối ưu nhất.

“Chúng tôi được Vingroup trao toàn quyền để tạo ra sân golf tốt nhất có thể tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Vingroup luôn cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc kiến tạo một trải nghiệm golf xuất sắc”, ông nhấn mạnh.

Hoàng hôn tuyệt đẹp của Cần Giờ là nguồn cảm hứng để Tiger Woods và đội ngũ thiết kế nên sân golf Sunset Course. Ảnh minh họa

Tinh thần Sunset Course được Tiger Woods định hình bằng triết lý tôn trọng cảnh quan tự nhiên của “viên ngọc quý” Cần Giờ. Khi hoàng hôn đổ xuống, bóng từ triền dốc và thảm cây bản địa rơi dài trên mặt cỏ, khiến toàn bộ Sunset Course như một thước phim chuyển động.

Thiết kế cảnh quan được tổ chức thành những lớp thực vật đặc trưng của rừng ngập mặn, phân bố hài hòa và thẩm mỹ tạo nên các “khoảng thở” tự nhiên, nơi mỗi góc nhìn thay đổi theo bước di chuyển của golfer.

Hơn 2.500-3.000 cây lớn và khoảng 20.000 cây bụi được bố trí hợp lý, tạo cảm giác sân đã “sống” từ lâu và mang chiều sâu sinh thái đặc trưng của Cần Giờ.

Woods còn đưa vào một dấu ấn bản địa độc đáo: hệ cột mô phỏng rễ đước tại khu driving range - chi tiết ông đánh giá vừa đúng tinh thần cảnh quan Cần Giờ, vừa tăng khả năng nhận diện của sân.

“Chúng tôi đã đưa vào Sunset Course hệ thống cảnh quan xanh tươi, với một bảng thực vật phản ánh đúng môi trường bản địa cũng như những khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của Cần Giờ”, Tiger Woods chia sẻ.

Khu Vịnh Tiên ghi dấu lần đầu tiên Tiger Woods đặt bút thiết kế một sân golf tại châu Á. Ảnh phối cảnh

Dấu ấn mới của Việt Nam trên bản đồ golf hạng sang thế giới

Nếu hoàng hôn Cần Giờ tạo nên bản sắc cảm xúc của Sunset Course, thì chiến lược địa hình mới là yếu tố giúp sân golf mang trọn “Tiger Woods Signature”.

TGR Design áp dụng triết lý “điêu khắc” địa hình bằng những đường cong tự nhiên, những triền dốc lớn nhỏ liên tục thay đổi, những vùng cao, vùng trũng xen kẽ để mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi hố golf. Các hố được thiết kế để golfer đánh bóng lên, xuống, băng qua và vòng quanh địa hình, khiến trải nghiệm thay đổi theo từng cú đánh.

Dấu ấn đặc trưng của Tiger Woods còn nằm ở hệ thống green và bunker được tạo hình táo bạo, đem đến hiệu ứng thị giác mạnh và định hình chiến thuật rõ rệt. Sự đa dạng về góc độ, kích thước và đường viền của green mang lại những thử thách khác nhau ở mỗi hố.

Ông cô đọng tinh thần của Sunset Course trong ba từ: Fun, Challenging và Memorable (Vui, Thử thách và Đáng nhớ) và nhấn mạnh: “Chúng tôi đã làm việc rất nỗ lực xuyên suốt quá trình thiết kế để tạo nên sự đa dạng trong cấu trúc các hố golf tại Sunset Course. Điều này sẽ mang đến một trải nghiệm vừa chiến lược vừa mãn nhãn, phù hợp cho mọi trình độ người chơi”.

Sự hiện diện của Sunset Course không chỉ nâng tầm chuẩn sống của cư dân siêu đô thị ESG++ khi được đặc quyền trải nghiệm một sân golf chuẩn quốc tế cách nhà chỉ vài bước chân, mà còn giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ golf cao cấp toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, châu Á có một sân golf mang “chữ ký Tiger Woods”, tự tin đứng cạnh những sân danh tiếng thế giới, cả về cảnh quan, chiến thuật lẫn cảm xúc.

“Việt Nam đã khẳng định vị thế là một điểm đến golf hàng đầu với bộ sưu tập những sân golf tuyệt đẹp. Niềm đam mê dành cho golf tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên khi ngày càng có nhiều sân golf đẳng cấp được xây dựng tại đây”, Tiger Woods nhấn mạnh.

Cần Giờ sẽ là điểm dừng chân mới của các giải đấu danh giá và golfer toàn cầu, khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên golf - du lịch - nghỉ dưỡng quốc tế. Ảnh minh họa

Bên cạnh dấu ấn Tiger Woods với Sunset Course, Vinhomes Green Paradise đồng thời có sự hiện diện của nhà kiến tạo sân golf hàng đầu thế kỷ 21 Robert Trent Jones Jr. với sân Sunrise Course, tạo nên một quần thể golf 155ha đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Hai tên tuổi lớn cùng góp mặt tại Cần Giờ, tạo nên bộ đôi sân golf biểu tượng, không chỉ là “danh thiếp” định vị phong cách sống thượng lưu của các cư dân tương lai, mà còn đưa Vinhomes Green Paradise vươn ra thế giới, và đưa thế giới hội tụ về Cần Giờ.

Thế Định