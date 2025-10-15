Một lần nữa phẫu thuật

Đã hơn một năm nay, Tiger Woods được nhắc đến nhiều hơn vì những lần vắng mặt chứ không phải vì phong độ trên sân golf.

Mới đây nhất, anh đăng thông báo trên mạng xã hội, cho biết mình vừa trải qua thêm một cuộc phẫu thuật.

Woods lại phải phẫu thuật. Ảnh: Imago

“Sau khi chịu đựng cơn đau và tình trạng hạn chế vận động ở lưng, tôi đã đến gặp các bác sĩ và phẫu thuật viên để kiểm tra. Kết quả cho thấy tôi bị thoái hóa đĩa đệm, vỡ mảnh đĩa và hẹp ống sống. Tôi quyết định thay đĩa đệm và giờ tôi biết đó là quyết định đúng cho sức khỏe và cái lưng của mình”, Tiger viết.

Anh được phẫu thuật hôm thứ Sáu tuần trước tại New York. Thời gian hồi phục lại kéo dài vô định – vài tháng, có thể là cả mùa giải...

Ở tuổi gần 50 (sinh ngày 30/12, trùng sinh nhật với LeBron James), cú ngã mới của tay golf từng 15 lần vô địch major khiến người ta tự hỏi: Đến bao giờ đây?

Thật khó có lời đáp, cũng như khó hiểu được điều gì thúc đẩy Woods tiếp tục khi lý trí đều mách rằng cơ thể tàn tạ ấy đang kêu gào nghỉ ngơi.

Giống như trường hợp của Rafa Nadal. Cái đầu muốn đi tiếp, nhưng thân xác của Tiger đã chịu quá nhiều đòn roi. Khó mà đếm nổi số ca phẫu thuật ở lưng, đầu gối, chưa kể vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng từng khiến anh suýt mất một chân.

Tháng 9 năm ngoái, anh lại phải mổ vì chấn thương cột sống thắt lưng, rồi tháng 3 năm nay đứt gân Achilles, mất cơ hội dự The Masters yêu thích.

Nỗi đau thể xác chồng thêm nỗi trầm uất sau cái chết của mẹ – bà Kultida, người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự nghiệp huy hoàng của anh.

Giờ đây, các bác sĩ lại phải “khảo sát” thêm lần nữa trên cái lưng của một cụ già.

Khó có thể trở lại

Hiện đứng thứ 2.048 thế giới, Woods chưa đánh một giải nào trong mùa này, và chỉ dự 5 giải tính điểm trong cả năm 2024.

Anh rút khỏi giải Genesis sau 6 hố vì cúm, xếp thứ 60 tại The Masters – lần cuối cùng vượt cắt (với +16 gậy, thành tích tệ nhất của anh ở Augusta) – rồi bị loại sớm ở PGA Championship, US Open và The Open.

Vòng 77 gậy mà anh ghi ở vòng hai The Open tại Royal Troon ngày 19/7 năm ngoái là vòng đấu chính thức cuối cùng. Từ đó đến nay, 454 ngày thế giới golf sống trong nỗi nhớ huyền thoại.

Lần đăng quang gần nhất của Woods là kỳ tích Masters 2019, 11 năm sau danh hiệu major trước đó và 14 năm kể từ chiếc áo xanh cuối cùng. Đó là một trong những màn trở lại ngoạn mục nhất trong lịch sử thể thao.

Rất khó để Woods trở lại. Ảnh: DPA/Europa Press

Nhưng nay, ở tuổi cận kề 50 – độ tuổi đủ điều kiện thi đấu ở giải golf dành cho lão tướng – không ai còn kỳ vọng vào một phép màu nào nữa.

Tập đoàn Nike cũng đã chấm dứt hợp đồng sau 27 năm hợp tác, từng mang lại khối tài sản khổng lồ cho cả đôi bên.

Giờ đây, cái tên Tiger Woods gắn liền với việc thiết kế sân golf, hoạt động thương mại, thương hiệu thời trang riêng, các giải đấu kết hợp giữa golf thực và ảo.

Nói cách khác: kinh doanh thay cho thi đấu. Kể từ thất bại thảm hại của tuyển Mỹ trước châu Âu ở Ryder Cup tại New York, người ta nhắc đến Woods như ứng viên làm đội trưởng cho kỳ tiếp theo – tại Ireland năm 2027, dịp kỷ niệm 100 năm giải đấu.

Tiger trong vai người cứu rỗi, huyền thoại sống. Nhưng với tư cách golfer, chỉ chính anh mới có thể trả lời câu hỏi: Đến bao giờ anh còn chịu nổi từng ấy nỗi đau?