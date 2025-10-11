Sau gần 1 tháng "nhá hàng" qua đại lý duy nhất ở TP.HCM, hôm 10/10, hãng xe máy tay ga cao cấp đến từ Ý Lambretta chính thức công bố bắt tay với Lamscooter để phân phối độc quyền tại Việt Nam. Ba mẫu xe thuộc 2 dòng X và G gồm X250, X300 và G350 được ra mắt với giá lần lượt là 92,5 triệu, 140 triệu và 169 triệu đồng. Đây cũng chính là những mẫu xe gặt hái thành công vang dội trên toàn cầu, đặc biệt tại thị trường Đông Nam Á của thương hiệu xe tay ga Ý.

Lambretta chính thức quay trở lại Việt Nam.

Trong đó, G350 là dòng xe đầu bảng sang trọng và cổ điển nhất của Lambretta, từ kiểu dáng cho đến khả năng vận hành đều được hoàn thiện tinh xảo. Thiết kế của mẫu xe này được giữ nguyên bản như những mẫu xe đời đầu cách đây 70 năm. Dù mang đậm thiết kế cổ điển đặc trưng, G350 2025 vẫn hiện đại nhờ hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống treo tay đòn kép (Double Arm Link) tạo cảm giác chắc chắn, cân bằng và nâng cao độ ổn định; phanh ABS trước sau 2 kênh được trang bị cho cả bánh trước và bánh sau mang đến khả năng vận hành êm ái và độ an toàn tối đa.

Mẫu xe được trang bị màn hình TFT sắc nét và hỗ trợ kết nối Bluetooth, cho phép hiển thị trực tiếp thông báo cuộc gọi. Hệ thống đèn full-LED với thiết kế lục giác đặc trưng tạo điểm nhấn thanh lịch cho tổng thể. Đặc biệt, đèn khẩn cấp (hazard) - trang bị hiếm thấy trong phân khúc xe tay ga là điểm cộng đáng ghi nhận.

Với giá 169 triệu, Lambretta G350 cao hơn hẳn Honda SH 350i (giá 151 triệu) nhưng điểm cạnh tranh chính ở phong cách Ý nguyên bản độc đáo.

Lambretta G350 sở hữu màn hình TFT đa chức năng.

Các đường nét thiết kế tinh xảo và nguyên bản

Trên mẫu G350, xe trang bị loại cơ truyền thống có tích hợp chống trộm, thể hiện triết lý giữ nguyên cảm giác cơ khí Ý cổ điển.

Hệ thống đèn full-LED với thiết kế lục giác đặc trưng tạo điểm nhấn thanh lịch cho

tổng thể mẫu G350

Đối với dòng X trẻ trung hơn, phiên bản Lambretta X300 được trang bị động cơ 275cc có giá 140 triệu đồng, thấp hơn Honda SH 350i phiên bản cao cấp (giá 151 triệu đồng) và thấp hơn nhiều so với Vespa GTS 300 (giá từ 155–170 triệu đồng). Phiên bản X125 dung tích nhỏ gọn hơn, thừa hưởng thiết kế mạnh mẽ và lịch lãm cùng những trang bị cao cấp từ đàn anh X300. Mẫu này chiếm ưu thế khi giúp người dùng dễ dàng có trải nghiệm lái một chiếc xe tay ga cao cấp nhưng không cần bằng lái A2. Khác với G350, hai mẫu xe này được trang bị khóa thông minh

Với mức giá 92,5 triệu, mẫu Lambretta X250 đắt hơn đối thủ Vespa Primavera/ Sprint 125cc (giá từ 83 triệu đồng) hay Piaggio Medley 125/150 (giá từ 79 triệu đồng). Tuy nhiên, đi kèm với giá cao, mẫu xe này được bù đắp ở loạt công nghệ hiện đại tương tự như G350 và X300.

Các mẫu xe trên đều được phát triển tại studio thiết kế ở Milan, Ý, và sản xuất tại trung tâm lắp ráp ở Bangkok, Thái Lan, trước khi nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Mặc dù giá không hề rẻ nhưng mẫu xe tay ga huyền thoại Ý lại "cháy hàng" tại TP.HCM. Theo đại diện nhà phân phối, khách đặt mua xe theo đúng màu yêu thích sẽ phải mất thời gian chờ đợi 1 tháng mới được giao xe.

Lambretta từng là biểu tượng phong cách lịch lãm và đẳng cấp của dân chơi Sài Gòn hơn 50 năm trước. Thương hiệu này thịnh hành từ những năm 1950–1970, được nhập khẩu từ Ý hoặc lắp ráp tại Sài Gòn thông qua các nhà buôn tư nhân, cùng thời với Vespa.

Ở Sài Gòn những năm 60-70, Lambretta được xem là biểu tượng của giới chơi xe, gắn với hình ảnh thanh niên ăn mặc lịch lãm, hay gọi vui là “xe ga của dân sành điệu”. Hai dòng phổ biến nhất thời đó là Lambretta Li và TV, dùng động cơ 125cc hoặc 150cc.

Sau năm 1975, thương hiệu này biến mất khỏi thị trường Việt Nam do gián đoạn quan hệ thương mại với châu Âu và sự thay thế của các dòng xe Nhật như Honda Cub, Dream.

Khoảng năm 2017-2018, Lambretta từng tái xuất tại Việt Nam thông qua một doanh nghiệp tư nhân ở TP.HCM. Khi đó, hãng giới thiệu mẫu Lambretta V125 và V200 Special, nhập khẩu từ Thái Lan. Tuy nhiên, do giá cao (80-100 triệu đồng) và mạng lưới dịch vụ hạn chế trong khi thị trường xe ga cao cấp đang bị “độc chiếm” bởi Vespa và Honda SH nên chỉ sau thời gian ngắn, đại lý này phải dừng bán.

Phải đến gần đây, khi phong trào phục chế xe cổ và xu hướng “retro” quay lại, Lambretta mới bắt đầu được nhắc tới trở lại, trước khi có màn tái xuất chính thức do Công ty Lamscooter phân phối độc quyền.

Vì thế, đợt ra mắt lần này được xem là lần quay lại chính thức và bài bản đầu tiên của Lambretta với kế hoạch lâu dài và một chiến lược sản phẩm mới, kỳ vọng phá thế "độc tôn" thị trường xe tay ga cao cấp của Vespa và Honda SH.