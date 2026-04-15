Doanh thu năm 2025 tăng trưởng 119% so với kế hoạch

Sáng ngày 15/4, Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVC Group, mã CK: HVH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo báo cáo của Ban Lãnh đạo HVC, năm 2025, mặc dù thị trường bất động sản đối mặt với nhiều rào cản như nợ xấu và nợ quá hạn của các chủ đầu tư, HVC Group vẫn ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng nhờ chiến lược điều hành linh hoạt. Doanh thu năm 2025 của công ty đạt hơn 700 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hơn 42 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm.

HVC Group tổ chức thành công ĐHĐCĐTN năm 2026

Năm qua, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp cũng duy trì ở mức ổn định và bền vững, Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,64, Hệ số thanh toán nhanh là 1,4 lần.

Những thành quả này là nền tảng quan trọng giúp HVC Group lọt Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín, Top 100 Doanh nghiệp Kiến tạo tương lai Việt Nam năm 2025 và được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.

Năm 2025 cũng là năm ghi nhận bước chuyển mình chiến lược của HVC khi “lấn sân” sang lĩnh vực tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp. Doanh nghiệp đã trúng thầu một số dự án có giá trị lớn: CNCTech Glory, CNCTech Dream, Nhà máy công nghệ cao UTI, Nhà máy sản xuất ATR.... Các mảng kinh doanh cốt lõi như: Tổng thầu cơ điện, Tổng thầu công nghệ, thiết bị vui chơi giải trí cao cấp, Thiết kế, sản xuất tủ điện - thiết bị cơ điện tiếp tục gặt hái nhiều thành công, được các chủ đầu tư, đối tác tín nhiệm, đánh giá cao.

Đại hội thành công với tỷ lệ đồng thuận 100% của cổ đông

Trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, dự án “Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình”, tên thương mại Euro Villas (nay thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng như: Thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Mục tiêu doanh thu năm 2026 hơn 1.000 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, mục tiêu doanh thu năm 2026 của HVC là 1.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 73,5 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 10%. Theo chia sẻ của lãnh đạo công ty, kế hoạch này được xây dựng dựa trên triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản, cùng với đó là giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2025 sang khoảng 1.300 tỷ đồng. Ngoài ra, từ đầu năm 2026 đến nay, HVC đã ký mới các hợp đồng với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng và đang tiếp tục đàm phán các dự án khác.

HVC đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 của HVC là 1.050 tỷ đồng, quyết tâm duy trì đà tăng trưởng

Về hoạt động đầu tư dự án, HVC cho biết đang đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phấn đấu sớm khởi công xây dựng dự án Euro Villas. Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến hoàn tất các thủ tục giao đất và xác định nghĩa vụ tài chính trong quý III/2026. Bước sang quý IV/2026 sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng và khởi công xây dựng.

Phối cảnh dự án Euro Villas

Đại hội cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 ở mức 10% và nhiều tờ trình quan trọng khác. Một nội dung đáng chú ý khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua là kế hoạch thưởng cổ phiếu cho người lao động.

Theo HVC, chính sách này nhằm tăng cường gắn kết nhân sự, tạo động lực làm việc và góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động. Với việc sở hữu số cổ phiếu này, người lao động của HVC sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của cổ đông phổ thông, ví dụ như: quyền hưởng cổ tức, quyền biểu quyết cùng những quyền khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

HVC Group là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Tổng thầu cơ điện M&E; Tổng thầu thiết kế công nghệ, thiết bị vui chơi giải trí cao cấp; Thiết kế, sản xuất tủ điện - thiết bị cơ điện; Tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp; Đầu tư dự án BĐS. Tầm nhìn dài hạn của HVC là xây dựng doanh nghiệp thành tập đoàn kinh tế tư nhân, thương hiệu mạnh phát triển bền vững, gắn kết giữa lợi ích của công ty với lợi ích của cộng đồng và xã hội. Bên cạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, công ty đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng tối thiểu 50% mỗi năm nhằm tạo nền tảng bứt phá, khẳng định vị thế trên thị trường và hướng tới Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong thời gian tới.

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC)