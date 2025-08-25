Mở cửa phiên giao dịch 25/8, áp lực bán chốt lời kéo đa số các cổ phiếu trụ cột trên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm giá, qua đó kéo VN-Index giảm hơn 10 điểm. Sang phiên chiều, mức độ giảm mạnh hơn, có lúc VN-Index mất 35 điểm. Kết thúc phiên, chỉ số này giảm 31,44 điểm (tương đương giảm 1,91%) về 1.614,03 điểm.

Trong phiên cuối tuần trước 22/8, VN-Index đã giảm gần 43 điểm (-2,5%).

Như vậy, tổng cộng 2 phiên chỉ số chứng khoán chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm hơn 74 điểm, tương đương mức giảm gần 4,4% sau khi tăng khoảng 50%, khoảng 550 điểm trong gần 6 tháng qua, từ mức 1.100 điểm hồi tháng 4 lên trên 1.650 điểm.

Có thể thấy, mức giảm gần 4,4% so với mức tăng 50% liên tục trong nửa năm trước đó không nhiều và chưa là tín hiệu cho một xu hướng giảm.

Cho đến thời điểm này, chưa thể khẳng định thị trường đang bước vào một xu hướng giảm giá hay chỉ là một điều chỉnh bởi thị trường mới trải qua 2 phiên giảm và biên độ giảm cũng chưa quá lớn.

Tuy nhiên, đợt giảm giá lần này đã được chuyên gia đến từ nhiều công ty chứng khoán cảnh báo và được xem là một đợt điều chỉnh sau khi thị trường trải qua một đợt tăng kéo dài với mức độ tăng lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng, với một cú tăng mạnh gấp rưỡi như vậy, có thể dẫn tới một đợt điều chỉnh giảm 10-15%.

Trong phiên giao dịch 25/8, các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm mạnh. Nhiều mã giảm sàn trong phiên như: VPBank (VPB), TPBank (TPB), VIB, Ngân hàng ACB (ACB), Sacombank (STB) và nhiều cổ phiếu bank khác giảm mạnh. Đây cũng là nhóm tăng mạnh và trụ cột giúp thị trường chứng khoán bùng nổ trong thời gian qua.

Tới cuối phiên 25/8, chỉ còn VPBank, TPBank và VIB giảm sàn và chỉ còn TPBank có dư bán ở giá sàn lớn, với hơn 12,7 triệu đơn vị.

Sức cầu bắt đáy đã kéo đa số cổ phiếu ngân hàng chỉ còn giảm ở mức vừa phải.

Thị trường chứng khoán giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh: HH

Nhiều cổ phiếu trụ cột khác giảm nhẹ trong phiên 25/8. Thậm chí một số mã tăng khá ấn tượng như: Vingroup (VIC), VietJet (VJC), Chứng khoán SSI (SSI), GAS...

Cổ phiếu Vingroup hôm 25/8 tăng lên mức cao kỷ lục mới: 131.000 đồng/cp, qua đó đưa vốn hóa của tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên vượt ngưỡng 500.000 tỷ đồng, chỉ còn xếp sau Vietcombank (540.000 tỷ đồng). Tính từ đầu năm tới nay, giá trị vốn hóa Vingroup đã tăng tới hơn 3 lần.

Vốn hóa của Vingroup tăng mạnh khi cổ phiếu này tăng vọt từ mức 40.000 đồng lên mức như hiện tại. Vingroup bứt phá trong bối cảnh doanh nghiệp này khởi công cũng như hoàn thành rất nhiều đại dự án bất động sản và gần đây mở rộng chiến lược phát triển sang mảng hạ tầng và năng lượng, bên cạnh 3 trụ cột công nghiệp, công nghệ và thương mại dịch vụ mà doanh nghiệp này thiết lập chiến lược từ năm 2018. Trước đó, Vingroup chủ yếu phát triển ở mảng bất động sản.

Mặc dù giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp nhưng dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường chứng khoán mạnh mẽ. Phiên 25/8 ghi nhận 46 nghìn tỷ đồng đổ vào 3 sàn. Trong phiên trước đó, gần 67 nghìn tỷ đồng đã đổ vào các cổ phiếu, tương đương khoảng 2,6 tỷ USD.

Dòng tiền vẫn được kỳ vọng sẽ còn đổ vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh lãi suất điều hành và lãi suất trên hệ thống ngân hàng vẫn đang ở mức thấp. Ngân hàng Nhà nước cuối tuần trước bơm mạnh tiền ra thị trường thông qua thị trường mở. Giới đầu tư cũng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết ở mức cao và khả năng TTCK được nâng hạng…

Trong vài năm gần đây, các ngân hàng có kết quả kinh doanh rất tích cực và cũng đã bắt đầu trả cổ tức bằng tiền mặt sau rất nhiều năm không chia tiền. Các doanh nghiệp trên sàn cũng quay lại trả cổ tức. Trong tuần 25/8-29/8, có những doanh nghiệp trả cổ tức 45%.

Thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trong thời gian tới với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp 17/9. Tỷ giá USD/VND cũng sẽ ổn định hơn. Các doanh nghiệp niêm yết cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3.