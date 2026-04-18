Đoạn video ghi lại trước một cửa tiệm tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội cho thấy tình huống trùng hợp hiếm gặp và rất khó tin liên quan đến hai chiếc xe tay ga Honda Vision.

Theo nội dung đoạn video, nam thanh niên đi chiếc Honda Vision màu đen đến một tiệm bán đồ ăn uống và dựng xe phía ngoài. Sau đó, bảo vệ của cửa tiệm đã di chuyển chiếc xe này vào một vị trí gọn gàng hơn.

Chỉ sau đó vài giây, một nam thanh niên khác đi chiếc Vision cùng màu tới và đỗ xe đúng vào vị trí mà chiếc xe trước đó vừa được dắt đi. Đáng chú ý, nam thanh niên này cũng đội mũ bảo hiểm màu đen cùng kiểu dáng và thói quen đặt mũ ở phần yên sau xe.

Sự việc trở nên thú vị khi nam thanh niên đến trước khi đi ra đã theo thói quen tiến tới vị trí mình vừa dựng xe và dắt nhầm chiếc xe của người đến sau. Dù ban đầu gặp chút khó khăn khi khởi động, nhưng đúng lúc này, nam thanh niên thứ hai vừa bước ra, vô tình khiến chiếc xe nổ máy. Người đến trước sau đó rời đi mà không nhận ra sự nhầm lẫn.

Chỉ đến khi nam thanh niên đến sau không thể khởi động được, anh mới phát hiện chiếc xe này không phải xe của mình, còn phương tiện thực sự đã bị người khác dắt đi trước đó.

Sau khi chủ xe “tá hoả” phản ánh với bảo vệ cùng chủ cửa hàng thì nam thanh niên đầu tiên dường như đã phát hiện ra đây không phải xe mình và quay lại đổi xe. Mọi hiểu lầm nhanh chóng được giải quyết, tất cả vỡ oà nhẹ nhõm khi may mắn không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

Theo tìm hiểu, tình huống bi hài nói trên xảy ra tại một tiệm bán đồ ăn uống tại Hà Nội từ ngày 26/3. Dù đã xảy ra khá lâu nhưng mới đây chủ cửa hàng mới trích xuất camera và đăng tải lên mạng xã hội về trường hợp hy hữu này, đồng thời cảnh báo tới các chủ xe cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi rời đi.

Smartkey của xe Honda Vision. Ảnh: Honda

Hiện, các dòng xe tay ga của Honda như Vision được trang bị hệ thống khóa thông minh (smartkey), cho phép khởi động xe khi chìa khóa nằm trong phạm vi nhận diện.

Cơ chế hoạt động của smartkey này dựa trên công nghệ nhận diện sóng vô tuyến RFID (Radio Frequency Identification) để đối chiếu mã ID giữa thiết bị điều khiển FOB (remote) và bộ điều khiển khóa thông minh (SCU) trên xe. Khi chìa khoá ở trong phạm vi 1-2m, SCU quét và so khớp mã; nếu trùng khớp, người dùng có thể mở khóa và khởi động xe.

Trường hợp khi đang di chuyển mà chìa khoá ở xa xe, đèn báo hình chìa khóa trên mặt đồng hồ sẽ nhấp nháy liên tục để cảnh báo cho người lái biết là chìa khóa đã ở xa xe. Tuy nhiên lúc này xe không tắt máy để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sau đó khi dừng xe và tắt máy, người điều khiển sẽ không thể nổ máy lại được nữa nếu không có chìa khóa bên cạnh

Đây được cho là nguyên nhân khiến chiếc xe Vision đầu tiên trong tình huống trên vẫn có thể khởi động dù người điều khiển không phải chủ sở hữu. Và sau khi di chuyển một đoạn ngắn, có vẻ nam thanh niên đã nhận được cảnh báo chìa khoá ở xa xe nên đã kiểm tra và quay lại.

Từ sự việc này, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần kiểm tra kỹ biển số hoặc đặc điểm nhận dạng trước khi dắt xe, không phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí đỗ ban đầu, đặc biệt tại các khu vực đông người hoặc có bảo vệ sắp xếp xe. Đồng thời, nên tạo dấu hiệu riêng cho phương tiện để tránh nhầm lẫn trong những tình huống tương tự.

Nguồn video: Hà Nội 24h

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!