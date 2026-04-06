Hytera đã triển khai các công nghệ liên lạc tích hợp nhằm đảm bảo kết nối xuyên suốt và an toàn cho hơn 7.000 người tham gia giải đấu từ ngày 27 đến 29/3.

Dalat Ultra Trail 2026 do Công ty Cổ phần Vietnam MTB Series tổ chức, thuộc hệ thống Asia Trail Master, là một trong những giải chạy địa hình lớn với thử thách cao tại Việt Nam. Sự kiện được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cấp phép và đồng hành.

Giải đấu có các cự ly lên đến 100 km, băng qua những cung đường mòn đồi núi phức tạp và rừng rậm. Đây là khu vực thường xuyên gặp tình trạng sóng điện thoại chập chờn, đặt ra bài toán khó cho công tác điều phối, đảm bảo an toàn và ứng phó khẩn cấp.

Hàng nghìn vận động viên chạy bộ tập trung tại vạch xuất phát của Dalat Ultra Trail 2026.

Để đáp ứng những yêu cầu khắt khe này, Hytera đã triển khai giải pháp liên lạc mạnh mẽ kết hợp giữa công nghệ Bộ đàm qua mạng di động (PoC) và Bộ đàm kỹ thuật số (DMR). Các dòng bộ đàm PoC P30 và DMR BD Series đã trở thành cầu nối thông tin tức thì giữa ban tổ chức, đội ngũ an ninh, y tế và tình nguyện viên. Bên cạnh đó, hệ thống liên lạc được tăng cường với trạm khuyếch đại tín hiệu HM788 SFR - đóng vai trò mở rộng vùng phủ, giúp cải thiện độ nhạy thu và đảm bảo chất lượng liên lạc ngay cả trong vùng tín hiệu yếu ở các khu vực rừng sâu, đồi núi của đường chạy.

“Đảm bảo an toàn cho mọi vận động viên và nhân sự là yếu tố then chốt trong một sự kiện có quy mô và độ phức tạp như thế này”, bà Vũ Thị Hoài Thương, Đồng sáng lập Công ty Cổ phần Vietnam MTB Series chia sẻ. “Địa hình hiểm trở đòi hỏi một giải pháp liên lạc không chỉ đáng tin cậy mà còn phải linh hoạt. Mô hình kết hợp (hybrid) của Hytera đã cung cấp cho đội ngũ của chúng tôi sự kết nối cần thiết, giúp điều phối nhịp nhàng và phản ứng nhanh chóng trong những tình huống quan trọng nhất”.

Một thành viên ban tổ chức sử dụng bộ đàm Hytera P30 PoC để điều phối sự kiện.

“Dự án này tiếp tục là minh chứng thực tế cho thấy năng lực vận hành ổn định của Hytera trong môi trường phức tạp và cự ly dài”, ông Nguyễn Lê Thuật, Giám đốc Kinh doanh Hytera Việt Nam cho biết. “Chúng tôi tự hào khi góp phần bảo đảm an toàn cho một sự kiện thể thao tầm cỡ, đóng góp vào văn hóa thể thao sôi động tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Hytera sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động, cung cấp các giải pháp liên lạc chuyên dụng phục vụ cộng đồng và doanh nghiệp”, ông Thuật nói thêm.

Công ty Hytera Communications là nhà cung cấp giải pháp và công nghệ thông tin liên lạc thiết yếu hàng đầu thế giới. Xuyên suốt hơn ba thập kỷ, Hytera đã phục vụ người dùng trên khắp thế giới với danh mục sản phẩm đổi mới sáng tạo, bao gồm bộ đàm hai chiều, hệ thống hội tụ PMR & LTE, liên lạc cơ động (fast-deploy), camera đeo trên người (body-worn camera) và hệ thống trung tâm điều hành...

(Nguồn: Hytera Communications)