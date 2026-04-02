Ngày 1/4, realme P4 Power, chiếc smartphone có dung lượng pin lên tới 10.001 mAh đã ra mắt tại thị trường Việt Nam. Máy cho phép người dùng chơi game MOBA như PUBG 11.7 giờ, 32.5 giờ xem Youtube, 185.7 giờ nghe Spotify.

Đặc biệt, ngay cả khi cạn kiệt còn 1% pin, chế độ siêu tiết kiệm pin được kích hoạt trên realme P4 Power vẫn đủ sức để người dùng gọi khẩn cấp đến 44 phút hay mở bản đồ chỉ đường thêm 14 phút.

Máy trang bị sạc nhanh VOOC 80W, giúp sạc đầy 50% pin chỉ trong 36 phút. Ngoài ra nó còn có khả năng sạc ngược 27W, đồng nghĩa biến thành cục sạc dự phòng để sạc cho smartphone hay các thiết bị khác của người dùng.

Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, P4 Power được thiết kế với độ mỏng chỉ 9.08mm và trọng lượng chỉ 219gr, được tối ưu bằng công nghệ pin silicon-carbon thế hệ mới. Máy sử dụng vi xử lý Dimensity 7400 Ultra, được xây dựng trên tiến trình 4nm với cấu trúc 8 nhân.

Camera độ phân giải 50MP kết hợp cảm biến Sony OIS IMX882. P4 Power dùng màn hình AMOLED kích thước 6.8 inch, hỗ trợ tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa lên tới 6.500 nits.

Realme P4 Power phiên bản bộ nhớ 12GB/256GB sẽ có giá bán lẻ từ 15,99 triệu đồng. Một mức giá được đánh giá tương đối cao khi chủ yếu nổi trội nhờ viên pin 10.001 mAh.

Ảnh: Anh Tú