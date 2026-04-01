Oukitel đã ra mắt dòng WP61, một dòng điện thoại thông minh siêu bền được thiết kế cho các môi trường khắc nghiệt, kết hợp liên lạc vệ tinh, chức năng bộ đàm và chụp ảnh nhiệt trong một thiết bị duy nhất.

Công ty Trung Quốc mô tả dòng WP61 là mẫu flagship chuyên nghiệp siêu bền đầu tiên trên thế giới tích hợp cả ba công nghệ này. Sản phẩm hướng tới các chuyên gia làm việc ngoài trời, đội cứu hộ và người dùng công nghiệp, những người cần liên lạc đáng tin cậy và các công cụ chuyên dụng ở những vùng hẻo lánh.

Chế tạo cho môi trường khắc nghiệt

Dòng WP61 được thiết kế cho các tình huống mà mạng di động truyền thống không ổn định hoặc không có sẵn. Tính năng liên lạc vệ tinh giúp người dùng duy trì kết nối ở những khu vực hẻo lánh như núi cao, sa mạc, giàn khoan ngoài khơi và các vùng rốn lũ.

Hệ thống bộ đàm DMR tích hợp cho phép liên lạc theo thời gian thực trong phạm vi vài dặm, hữu ích cho việc điều phối nhóm trong các hoạt động thực địa.

Những tính năng này định vị thiết bị cho các ngành như xây dựng, khai thác mỏ, tìm kiếm cứu nạn, an ninh và thám hiểm ngoài trời, nơi liên lạc đóng vai trò sống còn để đảm bảo an toàn.

Smartphone mới của Oukitel tích hợp liên lạc vệ tinh. Ảnh: Oukitel

Bên cạnh các công cụ liên lạc, thiết bị còn sở hữu viên pin dung lượng lớn 20.000 mAh, được thiết kế để sử dụng lâu dài khi không có điện lưới. Điện thoại có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần sạc và hỗ trợ sạc ngược, đóng vai trò như một sạc dự phòng cho các thiết bị khác. Điện thoại cũng tích hợp đèn cắm trại 1200 lumen và loa 130 dB cho các môi trường ngoài trời khắc nghiệt.

Một trong những tính năng then chốt của dòng WP61 là khả năng chụp ảnh nhiệt, cho phép người dùng phát hiện các dấu hiệu nhiệt và sự chênh lệch nhiệt độ. Tính năng này có thể ứng dụng trong kiểm tra công nghiệp, bảo trì thiết bị, phòng cháy chữa cháy, theo dõi động vật hoang dã và các hoạt động tìm kiếm.

Một số mẫu trong dòng WP61 trang bị cảm biến nhiệt có khả năng ghi lại bản đồ nhiệt chi tiết cho các ứng dụng chuyên nghiệp.

Thiết bị cũng đạt các chứng nhận độ bền như IP68, IP69K và MIL-STD-810H, cho thấy khả năng chống nước, bụi, rơi vỡ và các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Điện thoại thông minh siêu bền thường được thiết kế cho những người làm việc trong môi trường đòi hỏi khắt khe về thể chất, nơi các thiết bị tiêu chuẩn dễ dàng bị hỏng.

Dòng WP61 còn tích hợp đèn cắm trại công suất cao, loa lớn cho môi trường ồn ào và camera nhìn xuyên đêm cho điều kiện thiếu sáng, tiếp tục mở rộng tiện ích cho người dùng ngoài trời và công nghiệp.

Khi smartphone không chỉ là điện thoại

Dòng WP61 phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trong ngành công nghiệp smartphone siêu bền, nơi các thiết bị đang chuyển hóa thành nền tảng đa công cụ thay vì chỉ dùng để liên lạc.

Các mẫu điện thoại siêu bền hiện đại nay thường đi kèm camera nhiệt, máy chiếu, bộ đàm, pin dung lượng cao và cảm biến công nghiệp.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp với các dòng điện thoại thông minh phổ thông vốn tập trung vào hiệu năng và giải trí, các thiết bị siêu bền như WP61 nhắm vào thị trường ngách dành cho giới chuyên nghiệp và người dùng ngoài trời. Tại đây, độ bền, thời lượng pin và các công cụ chuyên dụng quan trọng hơn thiết kế mỏng nhẹ hay khả năng chơi game.

Với WP61, Oukitel dường như đang định vị smartphone siêu bền thành các thiết bị thực địa tất cả trong một, có khả năng thay thế nhiều công cụ như máy bộ đàm, máy quét nhiệt, đèn pin và sạc dự phòng. Điều này giúp giảm thiểu lượng thiết bị mà các chuyên gia phải mang theo vào những môi trường xa xôi hoặc nguy hiểm.

(Theo Interesting Engineering)