Theo Sina, một khán giả chia sẻ bức ảnh tình cờ chụp được khoảnh khắc gia đình Hyun Bin - Son Ye Jin đưa con trai tham quan tại 1 bảo tàng ở Mỹ.

Vợ chồng Hyun Bin đưa con trai đi chơi cùng bạn.

Trong ảnh, Hyun Bin đứng trông con trai và con gái của người bạn, trong khi Son Ye Jin cũng kề cận phía sau. Cả 2 mặc trang phục năng động, "không xem mình là ngôi sao" như lời trang tin mô tả.

Thời gian qua, cặp đôi kín tiếng với nghệ thuật. Dù vậy, vợ chồng nghệ sĩ vẫn hot trên truyền thông lẫn mạng xã hội. Họ cũng thoải mái hơn khi xuất hiện nơi công cộng mà không có vệ sĩ bao quanh hay sợ người lạ tiếp cận.

Hồi tháng trước, 2 ngôi sao có mặt tại một khu nghỉ dưỡng ở Okinawa, Nhật Bản. Một khán giả đã nhận xét ngoại hình con trai của họ thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Hồi tháng 5, Hyun Bin thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị đế) tại Baeksang Arts Awards 2026. Anh hiện dành thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại đóng phim. Trong khi đó, Son Ye Jin dự kiến trở lại màn ảnh với 2 dự án của Netflix là Scandal và Variety.

Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào tháng 3/2022 sau hơn 1 năm công khai tình cảm. Cả hai đón con trai đầu lòng hồi tháng 11 cùng năm.

Dù kín tiếng, hôn nhân của cả 2 được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về bạn đời, Son Ye Jin từng nói biết ơn vì gặp được người đàn ông tốt, trân trọng tình yêu đến với mình.

Son Ye Jin sinh năm 1982, ghi dấu với phim Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng tư, Và em sẽ đến... Hyun Bin được yêu thích nhờ các phim như Tôi là Kim Sam Soon, Thế giới họ đang sống, Khu vườn bí mật...

Cặp đôi đóng chung phim Cuộc đàm phán sinh tử (2018) và tìm hiểu nhau trong khi đóng Hạ cánh nơi anh (2019).

Họ là những nghệ sĩ hạng A của làng giải trí xứ kim chi và luôn có mặt trong danh sách những nghệ sĩ nhận cát-sê "khủng".

Hyun Bin và Son Ye Jin cùng dự lễ trao giải và giành chiến thắng

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu