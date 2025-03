Từ năm 2025, tiêu chuẩn thử nghiệm an toàn mới của Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) đã khắt khe hơn đáng kể, khiến danh sách các mẫu xe đủ điều kiện nhận giải thưởng năm nay chỉ là 48 mẫu, giảm mạnh so với 71 mẫu của năm trước.

Tập đoàn Hyundai Motor có tới 12 mẫu xe giành được giải thưởng an toàn của IIHS năm 2025. Ảnh: IIHS

Đáng chú ý, 3 thương hiệu Hyundai, KIA và Genesis của Tập đoàn Hyundai Motor đã giành được tổng cộng 12 giải thưởng Lựa chọn an toàn hàng đầu (Top Safety Pick) và Lựa chọn an toàn hàng đầu mở rộng (Top Safety Pick+) của IIHS. Trong đó, Hyundai với 5 danh hiệu Top Safety Pick+ dành cho Ioniq 5, Kona, Tucson, Santa Fe và Ioniq 6.

Thương hiệu hạng sang Genesis cũng không kém cạnh với 4 danh hiệu Top Safety Pick+ dành cho GV60, GV70, GV70 Electrified, GV80 và danh hiệu Top Safety Pick cho Genesis G90.

KIA cũng ghi dấu ấn với EV9 và Telluride khi đạt danh hiệu Top Safety Pick+. Kết quả này giúp các mẫu xe của Hyundai Motor chiếm 25% tổng số danh hiệu, nhiều hơn bất kỳ tập đoàn ô tô nào khác.

Trong khi đó, Volvo - thương hiệu nổi tiếng với các tính năng an toàn tiên tiến, lại không giành được bất kỳ danh hiệu nào của IIHS cho các mẫu xe sản xuất năm 2025. Duy nhất mẫu Volvo XC90 2024 vẫn giữ được danh hiệu an toàn, nhưng đó chỉ là di sản của năm trước.

Mẫu xe Volvo duy nhất có tên trong bảng xếp hạng an toàn IIHS năm 2025 thuộc về XC90 2024. Ảnh IIHS

Điều này cho thấy các tiêu chuẩn an toàn mới của IIHS đã gây ra nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất ô tô, kể cả những thương hiệu có tiếng về an toàn như Volvo. Không chỉ Volvo, toàn bộ các mẫu xe SUV của thương hiệu Toyota năm nay cũng đã không thể vượt qua các bài kiểm tra an toàn mới của IIHS.

Kết quả của IIHS năm 2025 như một lời cảnh tỉnh cho Volvo cũng như các thương hiệu ô tô khác, cần liên tục cải tiến công nghệ an toàn để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.

"Giải thưởng an toàn năm 2025 không dành cho những hãng xe dựa vào thành tích cũ. Lịch sử hào hùng sẽ không đủ để tồn tại nếu không bắt kịp tiêu chuẩn an toàn tương lai", IIHS nhấn mạnh.

(Theo IIHS)

