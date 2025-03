Mới đây, tổ chức đánh giá xe hơi uy tín ASEAN NCAP đã thử nghiệm an toàn đối với mẫu xe điện Neta V của Trung Quốc, hiện đang bán tại thị trường Thái Lan. Kết quả cho thấy mẫu xe này không chỉ đạt điểm số thấp mà còn bị xếp hạng "0 sao" về an toàn.

Neta V được thử nghiệm tại tổ chức đánh giá xe mới ASEAN NCAP. Ảnh: ASEAN NCAP

Trong bài kiểm tra va chạm của ASEAN NCAP, Neta V cho thấy mức độ an toàn cực kỳ kém. Khi đâm trực diện vào rào chắn ở tốc độ 64 km/h, khung xe bị biến dạng nghiêm trọng, túi khí hoạt động kém, không bảo vệ được đầu hình nộm. Cabin phía trước bẹp dúm, cửa xe gần như bật tung, trong khi hình nộm trẻ em ở ghế sau bị văng khỏi ghế an toàn.

ASEAN NCAP kết luận cấu trúc xe "yếu" và dây đai an toàn "thất bại trong việc bảo vệ". Nói cách khác, đây là một mẫu xe không ai muốn ngồi vào khi xảy ra tai nạn.

Không chỉ thất bại trong bài kiểm tra va chạm, mẫu xe điện Neta V còn bị đánh giá thấp về công nghệ an toàn. Xe hoàn toàn thiếu vắng các tính năng an toàn cơ bản như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường, khiến nó trở nên lạc hậu so với nhiều mẫu xe hiện đại, kể cả những dòng xe giá rẻ.

Neta V không phải là mẫu xe đầu tiên nhận kết quả an toàn đáng thất vọng. Trước đó, Fiat Punto 2017 là mẫu xe đầu tiên bị Euro NCAP (châu Âu) đánh giá 0 sao, trong khi Mahindra Scorpio 2023 và MG5 2023 cũng nhận 0 sao từ ANCAP (Úc).

Kết quả "0 sao" của Neta V là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho người tiêu dùng, đặc biệt khi lựa chọn xe điện giá rẻ. An toàn luôn phải là yếu tố hàng đầu, và người mua nên tìm hiểu kỹ về các bài kiểm tra của những tổ chức đánh giá uy tín trước khi quyết định xuống tiền.

Neta V là mẫu xe điện giá rẻ đang được bán tại Thái Lan ở mức 549.000 baht (tương đương 378 triệu đồng). Ảnh: Good Car

Neta V là mẫu xe điện Trung Quốc có thiết kế khá giống Tesla, ra mắt tại Thái Lan vào tháng 8/2022. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ A với kích thước nhỏ gọn và được định vị là một mẫu xe điện giá rẻ, nên các trang bị an toàn chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Tại Thái Lan, Neta V được bán với giá 549.000 baht (khoảng 378 triệu đồng).

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!