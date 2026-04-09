Ưu đãi tháng 4 của Hyundai lên tới 220 triệu đồng. Ảnh: HTV

Bước vào giai đoạn nhu cầu đi lại tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè, Hyundai Thành Công (HTV) triển khai chương trình ưu đãi tháng 4/2026 trên toàn quốc. Với thông điệp “Vui Thống Nhất - Nhận quà chất”, chương trình mang đến tổng giá trị hỗ trợ lên tới 220 triệu đồng, áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng.

Ưu đãi lần này được triển khai trên nhiều phân khúc, từ xe đô thị đến SUV cỡ lớn. Trong đó, Hyundai Santa Fe dẫn đầu với mức hỗ trợ tối đa 220 triệu đồng, tiếp đến là Hyundai Palisade với 200 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe có mức ưu đãi cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Ảnh: HTV

Ở nhóm xe gia đình và đa dụng, Hyundai Stargazer được ưu đãi tới 107 triệu đồng. Các mẫu phổ thông như Hyundai Accent (69 triệu đồng), Hyundai Tucson (58 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (51 triệu đồng) và Hyundai Creta (50 triệu đồng) cũng nằm trong danh sách áp dụng chương trình.

Theo đó, tổng giá trị ưu đãi được cấu thành từ nhiều yếu tố, bao gồm giảm giá trực tiếp từ hãng và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim cùng gói gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Chính sách bảo hành dài hạn tiếp tục là điểm nhấn, góp phần nâng cao sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

Cụ thể, khách hàng mua xe trong tháng 4/2026 sẽ được áp dụng các mức ưu đãi tối đa như sau:

(*) Giá trị khuyến mại áp dụng tùy theo phiên bản và năm sản xuất (2025 hoặc 2026).

Động thái tung ưu đãi mạnh tay diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026. Danh mục sản phẩm đa dạng của Hyundai - từ sedan đô thị, MPV gia đình đến SUV phục vụ hành trình dài - tiếp tục ghi dấu nhờ thiết kế hiện đại và khả năng vận hành ổn định.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng đến sớm trong năm 2026 cũng góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện cá nhân, nhằm đảm bảo sự thoải mái và chủ động trong di chuyển. Những mẫu xe có không gian rộng rãi, điều hòa hiệu quả và trang bị tiện nghi được dự báo sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình.

New Hyundai Stargazer - mẫu MPV mới ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 3/2026. Ảnh: HTV

Đại diện HTV cho biết chương trình ưu đãi lần này không chỉ hướng đến việc kích cầu ngắn hạn mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng xe lâu dài, thông qua các giá trị cộng thêm về dịch vụ và hậu mãi. Toàn bộ chương trình được áp dụng tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai 3S trên toàn quốc.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc kết hợp giữa ưu đãi tài chính quy mô lớn và chính sách hậu mãi dài hạn cho thấy chiến lược rõ ràng của Hyundai trong việc giữ vững sức hút thương hiệu, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận sản phẩm cho người tiêu dùng Việt.

(Nguồn: HTV)