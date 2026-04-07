Dưới đây là 4 mẫu xe ô tô máy dầu có mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu nhất tại Việt Nam mà người dùng có thể cân nhắc nếu muốn mua.

KIA Sportage 2.0D (mức tiêu thụ hỗn hợp: 5,9 L/100 km)

KIA Sportage 2.0D Signature là mẫu xe sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu "đáng nể" nhất trong các mẫu xe sử dụng động cơ diesel hiện đang bán tại Việt Nam. Theo công bố từ hãng, mẫu xe SUV cỡ C này của KIA chỉ tiêu hao 5,9 L/100 km trên đường kết hợp, nếu chạy trên đường cao tốc, xe còn đạt mức tiêu thụ thấp hơn, chỉ 5,1 L/100 km.

Sự khác biệt của KIA Sportage nằm ở thiết kế mang hơi hướng tương lai, phá cách và đậm chất thể thao hơn. Xe sở hữu động cơ diesel 2.0L công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Xe được trang bị bộ vành cỡ lớn và ngoại hình góc cạnh nhưng nhờ khả năng tối ưu khí động học đã giúp cho KIA Sportage 2.0D Signature đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Đây là lựa chọn tối ưu cho những khách hàng trẻ tuổi, yêu thích một chiếc SUV cỡ C cá tính, ngập tràn công nghệ an toàn chủ động (ADAS) nhưng vẫn đề cao bài toán kinh tế khi sử dụng hàng ngày.

KIA Sorento 2.2L Diesel (mức tiêu thụ hỗn hợp: 6 L/100 km)

Động cơ Smartstream 2.2D trên KIA Sorento đã đập tan lầm tưởng "xe to xác là tốn nhiên liệu". Theo hãng công bố, nhờ thân động cơ đúc bằng hợp kim nhôm (giảm gần 20kg so với thế hệ cũ) và đặc biệt là hộp số ly hợp kép 8 cấp sang số cực kỳ sắc bén, Sorento đạt mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp ở mức 6 L/100 km và trên cao tốc còn thấp hơn, chỉ 5,2 L/100 km, một con số khó tin đối với một mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung.

Khi vận hành thực tế, nhiều tài xế chia sẻ nếu duy trì đều chân ga trên cao tốc, đồng hồ nhiên liệu của KIA Sorento 2.2D thường xuyên báo loanh quanh 5,5 L/100 km. Nội thất rộng rãi, tiện nghi hiện đại, vận hành yên tĩnh và chi phí "nuôi" xe rẻ bất ngờ khiến KIA Sorento trở thành mẫu SUV cỡ D lý tưởng bậc nhất cho các gia đình đông thành viên.

Isuzu mu-X 1.9L (mức tiêu thụ hỗn hợp: 6,1 L/100 km)

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu bảng danh sách này vắng bóng Isuzu, một thương hiệu nổi danh toàn cầu về động cơ diesel thương mại. Phiên bản Isuzu mu-X sử dụng khối động cơ nhỏ gọn 1.9L Ddi Blue Power, dù sở hữu nền tảng khung gầm rời nặng nề nhưng chiếc SUV 7 chỗ thuần túy này vẫn duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu siêu tiết kiệm, chỉ 6,1 L/100 km trên đường hỗn hợp. Trong khi, nếu chạy đường trường, mức tiêu thụ ở mức "siêu thấp" 4,59 L/100 km.

Tại thị trường Việt Nam, Isuzu mu-X có thể không sở hữu thiết kế nịnh mắt hay khoang nội thất lung linh. Tuy nhiên, nếu bạn là người chú trọng hoàn toàn vào tính thực dụng, độ bền bỉ "nồi đồng cối đá" để chạy công trình hay kinh doanh dịch vụ tuyến dài, mu-X là một khoản đầu tư sinh lời an toàn và chắc chắn.

Hyundai Tucson 2.0L Diesel (mức tiêu thụ hỗn hợp: 6,16 L/100 km)

Một mẫu xe khác nhưng cùng chung nền tảng khung gầm và hệ truyền động với KIA Sportage là Hyundai Tucson 2.0L Diesel Đặc biệt. Trong khi phần lớn các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C mải mê chạy đua với động cơ xăng hoặc công nghệ Hybrid, Hyundai Tucson tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách sử dụng động cơ diesel vốn là thế mạnh của thương hiệu xe Hàn Quốc.

Động cơ dầu Smartream D2.0 hợp cùng hộp số tự động 8 cấp giúp mẫu xe nặng 1,65 tấn này chỉ tiêu tốn khoảng 6,16 L/100 km ở điều kiện hỗn hợp. Thậm chí trên cao tốc, đồng hồ thường xuyên báo ở mức 5,12 L/100 km. Điểm cộng lớn nhất của Tucson máy dầu là khả năng cách âm khoang máy rất tốt.

Với sức kéo lên tới 416 Nm ngay ở vòng tua thấp, mẫu xe này mang lại trải nghiệm tăng tốc nhẹ nhàng, linh hoạt trong phố nhưng dư sức chinh phục những cung đường đèo dốc "full tải" với chi phí đổ nhiên liệu chỉ ngang một chiếc sedan cỡ B.

