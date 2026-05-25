Trong gói ưu đãi, khách hàng mua xe còn có thể được gia hạn bảo hành tới 8 năm hoặc 120.000 km.

Nhiều mẫu xe hấp dẫn của Hyundai đang được ưu đãi mạnh, lên tới 220 triệu đồng.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận đà phục hồi tích cực trong Quý I/2026 và nhu cầu mua sắm xe cho các chuyến du lịch gia đình tăng cao khi bắt đầu bước vào mùa nắng nóng.

Stargazer ưu đãi 107 triệu đồng, Santa Fe khuyến mãi 220 triệu đồng

Theo thông tin từ HTV, khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 5/2026 sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi mà hãng vừa tung ra. Chính sách này được triển khai linh hoạt tùy theo mẫu xe và năm sản xuất (2025 hoặc 2026).

Trong số các xe lần này, mẫu SUV Hyundai Santa Fe ghi nhận mức ưu đãi lớn nhất, lên tới 220 triệu đồng, theo sau là mẫu Stargazer với mức ưu đãi tối đa 107 triệu đồng.

Theo HTV, chương trình khuyến mại bao gồm việc hỗ trợ giá trực tiếp từ HTV và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim, cùng giá trị của các gói gia hạn bảo hành áp dụng tùy theo dòng xe cụ thể.

Nâng mức bảo hành lên 8 năm cho nhiều dòng xe chủ lực

Bên cạnh các ưu đãi về tài chính, Hyundai Thành Công tiếp tục áp dụng chính sách nâng cấp thời hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Chế độ bảo hành dài hạn này được áp dụng cho 4 mẫu xe, gồm Hyundai Santa Fe, Hyundai Accent, Hyundai Grand i10 và Hyundai Stargazer.

Đây được đánh giá là chính sách bảo hành dài hạn hàng đầu thị trường hiện nay, thể hiện cam kết của nhà sản xuất về chất lượng sản phẩm cũng như hệ thống dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Đại diện HTV cho biết, thông qua chương trình này, hãng mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong việc sở hữu những mẫu xe an toàn, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong mùa nghỉ dưỡng rực rỡ sắp tới. Chương trình hiện đang được triển khai đồng bộ tại hệ thống đại lý ủy quyền của Hyundai trên phạm vi toàn quốc.

(Nguồn: Hyundai Thành Công)