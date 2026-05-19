Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 72.290 ô tô nguyên chiếc với tổng kim ngạch khoảng 1,75 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xe nhập khẩu tăng 11,2%, trong khi giá trị nhập khẩu tăng mạnh tới 25,2%.

Dù vậy, nếu tính riêng tháng 4 vừa qua, lượng xe nhập khẩu chỉ đạt 16.580 xe với tổng trị giá khoảng 433,82 triệu USD, giảm 34,4% về lượng và 26,4% về giá trị so với tháng 3. So với cùng kỳ tháng 4/2025, số lượng ô tô nhập về nước giảm 11,4% nhưng tổng trị giá vẫn tăng nhẹ 2,6%.

Từ số liệu thống kê này cho thấy giá trị đơn chiếc của xe nhập khẩu đang có xu hướng tăng lên rõ rệt. Các doanh nghiệp nhập khẩu ngày càng chú trọng đưa về nước những mẫu xe có giá trị cao hơn.

Xe nhập khẩu có giá trị đơn chiếc ngày càng cao hơn. Ảnh: Hoàng Hà

Về cơ cấu nguồn gốc xe nhập khẩu, các nước trong khu vực Đông Nam Á tiếp tục là nguồn cung ô tô lớn nhất cho Việt Nam với 45.074 xe được đưa vào thị trường trong nước trong 4 tháng đầu năm.

Tổng giá trị nhập khẩu từ khu vực này đạt khoảng 734,61 triệu USD, tương đương 62,4% tổng lượng xe nhập khẩu về nước. Tuy vậy, so với cơ cấu tới 73,8% cùng kỳ năm ngoái (khoảng 47.300 chiếc), tỷ trọng của xe ASEAN đã giảm đáng kể.

Trong đó, Indonesia vẫn là quốc gia có lượng xuất khẩu ô tô lớn nhất sang Việt Nam với 27.170 xe trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Những mẫu xe nhập khẩu từ quốc gia vạn đảo chủ yếu là những dòng xe con bình dân và bán khá chạy tại Việt Nam như Toyota Yaris Cross, Avanza Premio; Mitsubishi Xpander, Xforce, Destinator; Suzuki XL 7, Fronx hay Honda BR-V...

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở sự tăng tốc của xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Thị trường này đã vươn lên trở thành nguồn cung ô tô lớn thứ hai của Việt Nam, bám sát Indonesia.

Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 23.723 xe từ Trung Quốc, tăng tới 68,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị nhập khẩu cũng tăng mạnh 85,69%.

Nhờ tốc độ tăng trưởng cao, thị phần xe Trung Quốc tại Việt Nam đã mở rộng nhanh lên 32,8%. Đây là mức tăng rất đáng chú ý trong bối cảnh nhiều thương hiệu Trung Quốc liên tục gia nhập thị trường.

Trong khi đó, Thái Lan từ vị trí thứ hai của năm 2025 đã tụt xuống đứng thứ ba với 17.904 xe được nhập về Việt Nam, giảm mạnh 25,56% so với cùng kỳ. Các dòng xe nhập từ Thái Lan chủ yếu là các dòng xe bán tải và gầm cao như Ford Ranger/Everest (một số phiên bản); Toyota Corolla Cross, Hilux; Mitsubishi Triton, Attrage; Honda HR-V, Mazda2...

Ngoài ASEAN và Trung Quốc, Việt Nam còn nhập khẩu ô tô từ nhiều thị trường khác nhưng với quy mô nhỏ hơn đáng kể. Nhật Bản chiếm 2,15% tổng lượng xe nhập khẩu. Ô tô từ Liên minh châu Âu chiếm 0,6%. Các thị trường như Ấn Độ, Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Nga đều có tỷ trọng dưới 0,5%.

