Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố chiều nay (12/5), tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô (bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA) trong tháng 4/2026 đạt 31.937 chiếc, giảm 17% so với tháng 3, tăng 8% so với tháng 4/2025.

Trong đó, thị trường ô tô đã tiêu thụ 21.284 xe du lịch, giảm 14%; 9.805 xe thương mại, giảm 26% và 848 xe chuyên dụng, tăng 62% so với tháng trước.

Lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng 4 vừa qua lại quay đầu giảm mạnh. Nguồn số liệu: VAMA

Với riêng các hãng xe thành viên VAMA, trong tháng 4/2026, các hãng đạt doanh số 24.479 xe, giảm 22% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xe du lịch đạt 16.288 xe, giảm 18%; xe thương mại đạt 6.414 xe, giảm 23%; riêng xe tải đạt 5.950 xe, giảm 22%. Phân khúc xe buýt của các thành viên VAMA ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất với chỉ 464 xe bán ra, giảm 35% so với tháng 3.

Đáng chú ý, doanh số xe hybrid đạt 1.723 xe, giảm tới 45% theo tháng nhưng vẫn tăng mạnh 53% so với cùng kỳ năm 2025.

Về cơ cấu nguồn gốc xe trên toàn thị trường ô tô Việt, xe sản xuất lắp ráp trong nước tháng 4 đạt 13.924 chiếc, giảm 11% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.013 xe, giảm 22% so với tháng trước. Như vậy, xe nhập khẩu vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong cơ cấu sản phẩm của các thành viên VAMA trong giai đoạn đầu năm 2026.

Số liệu lũy kết từ đầu năm đến hết tháng 4, doanh số bán ô tô trên toàn thị trường đạt 126,794 chiếc, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó xe ô tô du lịch tăng 18%, xe thương mại tăng 38% và xe chuyên dụng tăng 119% so với cùng kỳ. Riêng các thành viên VAMA đạt doanh số 101.269 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, VAMA tiêu thụ xe du lịch đạt 68.772 xe, tăng 22%; xe thương mại đạt 25.592 xe, tăng 17%; xe tải đạt 23.438 xe, tăng 24% và xe hybrid đạt 6.848 xe, tăng mạnh 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra của các thành viên VAMA tiếp tục nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước. Nguồn số liệu: VAMA

Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng đầy đủ của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.

Theo số liệu mới cập nhật, VinFast đã bàn giao tổng cộng 24.774 chiếc trong tháng 4, giảm 10,2% so với tháng 3. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe du lịch bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.904 chiếc, giảm 14,1% so với tháng liền trước.

Tháng 4, nhiều mẫu xe trên thị trường được đại lý và hãng áp dụng ưu đãi mạnh nhằm kích cầu tiêu dùng. Một số mẫu SUV và crossover như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Subaru Forester giảm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Ở nhóm sedan, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent cũng được hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng quà phụ kiện. Ngay cả phân khúc xe sang cũng tham gia cuộc đua giảm giá với nhiều mẫu Audi, Volkswagen hay Mercedes-Benz được ưu đãi sâu để xả hàng tồn kho VIN cũ.

Mặc dù giá xe giảm hấp dẫn nhưng khách Việt vẫn tiết giảm nhu cầu mua xe hơi.

Trong tháng 5 này, nhiều hãng xe tiếp tục đẩy mạnh giảm giá, xả kho và tung ưu đãi lớn để kích cầu, khiến mặt bằng giá giảm sâu ở nhiều phân khúc. Sức mua dự báo có thể sẽ được cải thiện hơn.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!