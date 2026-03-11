Trong tháng 3/2026, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình "Rinh xe tháng 3 - Bao la ưu đãi" nhằm hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí mua xe và vận hành sau dịp Tết Nguyên đán. Chương trình gây chú ý với chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km, cùng các gói hỗ trợ tài chính trực tiếp cho nhiều dòng xe chủ lực.

Hyundai Stargazer: Giải pháp tối ưu cho xe gia đình và kinh doanh

Trong danh mục ưu đãi tháng này, Hyundai Stargazer là mẫu xe nhận được mức hỗ trợ ấn tượng lên đến 107 triệu đồng. Đây là giá trị cộng gộp từ ưu đãi của nhà phân phối, đại lý và các đặc quyền thẻ hội viên.

Hyundai Stargazer hiện là mẫu MPV đa dụng sở hữu những đặc điểm nổi bật dẫn đầu phân khúc về không gian và công nghệ. Với chiều dài cơ sở 2.785mm, xe mang đến không gian nội thất rộng rãi cho cả 7 vị trí ngồi, phù hợp cho các gia đình đông người hoặc đơn vị kinh doanh vận tải.

Hyundai Stargazer ưu đãi lên tới 107 triệu đồng trong tháng 3. Ảnh: HTV

Thiết kế mang phong cách tương lai với dải đèn LED trải dài toàn chiều rộng phía trước giúp Stargazer trở nên khác biệt.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense và nhiều tiện nghi như sạc không dây, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, giúp tối ưu hóa trải nghiệm trên mọi hành trình.

Hyundai Stargazer ghi điểm với loạt trang bị hiện đại, tiện nghi, đáp ứng tốt nhu cầu trải nghiệm của người dùng. Ảnh: HTV

Hyundai Accent: Duy trì sức hút trong phân khúc sedan hạng B

Đối với mẫu sedan Hyundai Accent, khách hàng mua xe trong tháng 3 sẽ nhận được mức hỗ trợ tổng cộng 69 triệu đồng. Mức ưu đãi này giúp Accent củng cố vị thế về khả năng tiếp cận và chi phí đầu tư ban đầu hợp lý.

Khách hàng mua Hyundai Accent trong tháng 3 nhận ưu đãi lên đến 69 triệu đồng. Ảnh: HTV

Hyundai Accent chinh phục người dùng bởi thiết kế hiện đại, lịch lãm và tính đa dụng cao. Xe nổi bật trong phân khúc nhờ danh sách trang bị dồi dào như cửa sổ trời, màn hình giải trí trung tâm sắc nét và hệ thống đèn chiếu sáng tự động.

Hyundai Accent ghi điểm với khoang nội thất được thiết kế hiện đại, lịch lãm. Ảnh: HTV

Khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu cùng chi phí bảo trì thấp là những yếu tố then chốt giúp Accent luôn nằm trong nhóm những mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Việc áp dụng thêm chính sách bảo hành 8 năm trong đợt này càng giúp người dùng an tâm hơn khi quyết định sở hữu dòng sedan này.

Loạt xe Hyundai ưu đãi lớn trong tháng 3

Bên cạnh Accent và Stargazer, các dòng xe khác của Hyundai cũng được áp dụng mức hỗ trợ đáng kể nhằm kích cầu thị trường.

Giá trị khuyến mại tối đa bao gồm các quyền lợi được áp dụng tuỳ theo từng phiên bản và năm sản xuất của xe (sản xuất 2025 hoặc 2026).

Theo đại diện đơn vị phân phối, giai đoạn sau Tết Nguyên đán thường là lúc thị trường đi vào nhịp vận hành ổn định. Việc triển khai ưu đãi kép trong thời điểm này nhằm hỗ trợ khách hàng và các doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư phương tiện mới phục vụ nhu cầu di chuyển gia tăng trong năm.