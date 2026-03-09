Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường ô tô Việt Nam lại bước vào giai đoạn trầm lắng quen thuộc. Sức mua giảm mạnh khiến nhiều đại lý buộc phải tung ra các chương trình khuyến mãi sâu để kích cầu.

Sau Tết Nguyên đán, sức mua yếu buộc nhiều hãng xe phải đẩy mạnh ưu đãi, kích cầu mua xe.

Theo ghi nhận của VietNamNet, các chính sách kích cầu chủ yếu tập trung vào các dòng xe gầm cao 5-7 chỗ, vốn đang chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số thị trường. Hình thức ưu đãi khá đa dạng, từ giảm giá tiền mặt trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện chính hãng cho tới các gói bảo dưỡng và bảo hành mở rộng.

Đây được xem là chiến lược "cắt lãi" để xả hàng tồn kho sau Tết, đồng thời chuẩn bị chỗ cho các lô xe mới trong năm 2026. Dưới đây là những mẫu xe đang có mức giảm giá mạnh nhất thị trường hiện nay.

Subaru Forester giảm tới 308 triệu đồng

Gây sốc nhất trong tháng 3 này phải kể đến Subaru Forester. Dù đã ra mắt sản phẩm thế hệ mới nhưng Subaru Forester thế hệ cũ hiện vẫn còn tồn kho khá nhiều. Do đó, hãng xe Nhật Bản vẫn đang phải tìm cách đẩy hàng tồn bằng những ưu đãi mạnh tay dành cho mẫu SUV cỡ C 5 chỗ này liên tục trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, các đại lý Subaru đang áp dụng mức ưu đãi tiền mặt cực lớn, dao động từ 140 triệu đồng và cao nhất lên tới 308 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá bán thực tế của Forester còn 869-919 triệu đồng, chỉ dành cho xe VIN 2024.

Dù bị thiệt thòi về năm sản xuất nhưng Subaru Forester vẫn được đánh giá cao về khả năng vận hành ưu việt nhờ hệ thống động 4 bánh và động cơ boxer danh tiếng. Vì thế, mức giá sau ưu đãi giúp mẫu xe SUV cỡ C này của Subaru trở thành một "món hời" thực sự cho những khách hàng đề cao cảm giác lái và công nghệ an toàn.

Hyundai Santa Fe giảm 220 triệu đồng

Tâm điểm tiếp theo của đợt giảm giá trong tháng 3 này là mẫu Hyundai Santa Fe với mức giảm giá tối đa 220 triệu đồng, tùy phiên bản và năm sản xuất (VIN 2025 hoặc 2026). Đây cũng là mức ưu đãi cao nhất trong các dòng xe của Hyundai hiện đang được giảm giá. Theo công bố của một số đại lý, giá bán thực tế của Santa Fe từ 940 triệu đồng cho đến 1,22 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe từng là mẫu xe SUV cỡ D vốn rất quen thuộc với khách hàng Việt, có thời điểm khách hàng phải "mua bia kèm lạc" mới có thể sở hữu được chiếc xe này. Tuy nhiên, sức hút của Santa Fe không còn được duy trì khi ra mắt thế hệ mới vào năm 2024.

Chính vì vậy, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các đối thủ Nhật Bản và Trung Quốc, động thái "đại hạ giá" được xem là bước đi cần thiết để Santa Fe duy trì sức hút, đặc biệt là với nhóm khách hàng gia đình đang tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, tiện nghi và mạnh mẽ.

Haval H6 HEV giảm còn 685 triệu đồng

Một trong những mẫu xe gây bất ngờ nhất về mức giảm giá xe trong tháng 3/2026 là Haval H6 HEV. Mẫu xe SUV cỡ C sử dụng công nghệ hybrid này hiện đang được đại lý bán với giá thực tế chỉ khoảng 685 triệu đồng thay vì giá niêm yết 840 triệu đồng.

Đây là lần thứ 3 Haval H6 HEV được điều chỉnh giá bán kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2023. Giá ban đầu của H6 HEV khi mới ra mắt lên tới 1,096 tỷ đồng, sau đó giá giảm dần xuống 986 triệu, rồi xuống chỉ còn 840 triệu đồng.

Mức giảm sâu tới 155 triệu đồng giúp giá xe Haval H6 HEV trở nên cạnh tranh hơn đáng kể, thậm chí rẻ ngang ngửa nhiều mẫu SUV cỡ B trên thị trường.

Tuy nhiên, khi mua Haval H6 với mức ưu đãi này, khách hàng sẽ phải đánh đổi bằng xe sản xuất năm 2023. Bù lại, người tiêu dùng Việt có cơ hội trải nghiệm công nghệ xe lai điện tiết kiệm nhiên liệu với chi phí ban đầu ở mức hợp lý.

KIA Carnival hybrid giảm giá hơn 100 triệu đồng

Ở phân khúc MPV cỡ lớn, KIA Carnival vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhờ doanh số ổn định trong nhiều năm qua. Tuy vậy, với phiên bản hybrid, các đại lý KIA hiện đang áp dụng hàng loạt ưu đãi gồm giảm giá xe, ưu đãi trực tiếp với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng, đưa giá bán dòng xe này sau ưu đãi từ 1,519 tỷ đồng.

Đây cũng có thể xem là động thái điều chỉnh giảm giá khi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với xe hybrid chỉ bằng 70% so với xe xăng dầu cùng loại, có hiệu lực từ 1/1/2026.

Ngoài ra, việc giảm giá Carnival hybrid cho thấy quyết tâm thâu tóm hoàn toàn thị phần xe gia đình đa dụng cao cấp của thương hiệu Hàn Quốc, không để các đối thủ có cơ hội chen chân kể cả ở mảng xe xanh thân thiện môi trường.

Có thể thấy, thị trường ô tô tháng 3/2026 đang chứng kiến một trong những đợt giảm giá xe gầm cao mạnh nhất đầu năm. Áp lực doanh số sau Tết, cùng với nguồn cung xe tồn từ năm trước, buộc nhiều đại lý phải chấp nhận “cắt lãi” sâu để kích cầu.

Giới phân tích dự báo, trong thời gian tới, các chương trình khuyến mãi ô tô, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện nhằm thúc đẩy thị trường phục hồi. Điều đó đồng nghĩa cuộc cạnh tranh về giá xe và ưu đãi bán hàng giữa các hãng và đại lý sẽ còn kéo dài trong ít nhất vài tháng tới.

