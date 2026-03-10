Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố chiều nay (10/3), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 2/2026 đạt 19.278 chiếc, bao gồm 12.376 xe du lịch, 6.542 xe thương mại và 360 xe chuyên dụng.

So với tháng đầu tiên của năm 2026 (36.875 chiếc), lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng 2 đã giảm tới 48% và giảm 10,8% so với tháng 2/2025.

Lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng 2 vừa qua tiếp tục giảm sâu. Nguồn số liệu: VAMA

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra thị trường của ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tháng 2 đạt 9.220 xe, giảm 49% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.058 xe, giảm 47% so với tháng trước.

Như vậy, sau tháng 12/2025, xe sản xuất trong nước vươn lên vượt qua xe nhập khẩu, thế "chuộng xe nhập" tiếp tục quay trở lại thị trường ô tô Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2026.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra lại nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước. Nguồn số liệu: VAMA

Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng đầy đủ của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, nhiều hãng xe không công khai doanh số bán hàng. Riêng VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố độc lập.

Cụ thể, trong tháng 2 vừa qua, VinFast đã bàn giao tổng cộng 9.903 xe các loại cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, giảm 38,7% so với tháng 1. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.080 xe, giảm 47,5% so với tháng trước.

Thị trường ô tô tạm thời hạ nhiệt trong tháng Tết là điều đã được dự báo trước. Ảnh: Hoàng Hiệp

Do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay rơi trọn trong tháng 2 nên mức sụt giảm doanh số gần 50% của toàn thị trường đã được dự báo từ trước. Hoạt động mua bán trong giai đoạn này vì thế chững lại, khiến thị trường tạm thời hạ nhiệt.

Tuy nhiên, ngay sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhu cầu mua sắm ô tô bắt đầu phục hồi, nhiều hãng xe và đại lý đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi để kích cầu, được kỳ vọng sẽ giúp không khí thị trường trở nên sôi động trở lại.

