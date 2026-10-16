Tiếp nối thành công của các cửa hàng tại Aeon Mall Bình Tân và Hà Đông, ICONDENIM tiếp tục công bố kế hoạch hiện diện tại Aeon Mall Thanh Hóa và Aeon Mall Hạ Long trong mùa Thu Đông 2026.

ICONDENIM với định vị là thương hiệu thời trang nam tiên phong về jeans tính năng với phong cách hiện đại, trẻ trung, đa dạng các dòng trang phục Smart Casual, Office Wear và Denim. Lấy tinh thần "Enjoy Life" làm kim chỉ nam, ICONDENIM mang tới những thiết kế thoải mái, giúp khách hàng tự tin tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc từ công sở đến cuộc sống thường nhật.

Bốn cửa hàng, bốn tỉnh thành và ba miền đất nước, hành trình ấy cho thấy cách ICONDENIM lựa chọn mở rộng song hành cùng Aeon Mall. Cả hai cửa hàng mới đều được quy hoạch theo mô hình mall store tiêu chuẩn với không gian thông thoáng, trưng bày đầy đủ các bộ sưu tập mới nhất cùng đội ngũ nhân viên bán hàng tận tâm, luôn lấy khách hàng làm trung tâm.

Ưu đãi khai trương cho khách hàng Thanh Hoá và Hạ Long

Nhân dịp khai trương, ICONDENIM dành tặng khách hàng Thanh Hóa và Hạ Long nhiều ưu đãi hấp dẫn. Các sản phẩm có mức giá trải nghiệm chỉ từ 199.000 VNĐ cho mặt hàng áo thun, áo polo nhóm trang phục Thu Đông. Dòng quần jeans công nghệ Smart Jeans™ từ 399.000 VNĐ, ProCool Jeans™ từ 499.000 VNĐ, các mẫu áo khoác phao nam chỉ từ 349.000 VNĐ.

Khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng ngẫu nhiên cùng những món quà độc quyền phiên bản giới hạn như nón, áo thun, túi tote được thiết kế riêng theo từng địa phương (với số lượng quà tặng có hạn).

Chương trình diễn ra từ 15 - 25/10 tại Thanh Hóa và từ 11 - 19/11 tại Hạ Long. Đúng tinh thần “Enjoy Life”, sự kiện khai trương hứa hẹn là một buổi tiệc vui với minigame, cùng ưu đãi giảm 50% dành cho số lượng khách hàng giới hạn.

Chuẩn hoá không gian trải nghiệm cửa hàng

Cả hai cửa hàng mới đều được quy hoạch theo mô hình Mall Store tiêu chuẩn với không gian thông thoáng, trưng bày đầy đủ các bộ sưu tập mới nhất cùng đội ngũ nhân viên bán hàng tận tâm, luôn lấy khách hàng làm trung tâm.

Sự kết hợp giữa diện tích rộng rãi tại cả hai mặt bằng cùng cách sắp xếp sản phẩm chuẩn mực giúp tối ưu hóa hành trình mua sắm. Đây chính là bước cụ thể hóa mô hình Mall Store mà ICONDENIM áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống, đảm bảo mỗi khách hàng khi bước vào cửa hàng đều dễ dàng lựa chọn được trang phục phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Những cột mốc chiến lược nâng tầm quy chuẩn vận hành

Trong hành trình phát triển những năm gần đây, ICONDENIM liên tục khẳng định năng lực vận hành thông qua các hợp tác tầm vóc. Năm 2024 thương hiệu trở thành đối tác chính thức của Marvel và Disney, liên tục ra mắt các bộ sưu tập giới hạn lấy cảm hứng từ Deadpool & Wolverine, Captain America, Spider-Man, Stitch và Mickey & Friends.

Năm 2025, thương hiệu bước chân vào hệ thống trung tâm thương mại tiêu chuẩn Nhật Bản với cửa hàng tại Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM) và Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội).

Lịch khai trương ICONDENIM tại Thanh Hoá và Hạ Long: Mall Store thứ 3 - Aeon Mall Thanh Hóa (Tầng 2, gian T205): Cửa hàng sở hữu diện tích 130,9 m², chính thức mở bán từ ngày 15/10/2026. Mall Store thứ 4 - Aeon Mall Hạ Long (Tầng 2, gian T215-2): Điểm bán đạt quy mô 162,06 m², mở bán từ ngày 11/11/2026. Website: https://icondenim.com/

Bích Đào