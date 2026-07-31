Dấu ấn Iconia Lakeside tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 diễn ra với chủ đề “Phát triển bền vững: Cú hích từ những đòn bẩy tăng trưởng trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản Việt Nam”. Chương trình năm nay tập trung vào những động lực đang định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường, từ hạ tầng, thể chế, dòng vốn đến xu hướng xây dựng đô thị bền vững.

Với định hướng đó Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 tìm kiếm và tôn vinh những nhà phát triển, dự án và sáng kiến tiêu biểu, có khả năng góp phần thúc đẩy sự phát triển dài hạn của thị trường. Những dự án được ghi nhận không chỉ dựa trên vị trí, quy mô hay hình thức kiến trúc, mà còn được nhìn nhận từ chất lượng quy hoạch, hệ sinh thái tiện ích, không gian sống và giá trị cộng đồng.

Tại sự kiện, dự án Iconia Lakeside vinh dự được nhận giải thưởng “Best Sustainable Mixed-Use Vietnam 2026 - Dự án phức hợp phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam 2026”. Đây là dấu mốc quan trọng đối với dự án cũng như nhà phát triển MIC Invest, ghi nhận hướng tiếp cận lấy chất lượng sống, tính kết nối và giá trị lâu dài làm nền tảng.

Dự án Iconia Lakeside vinh dự được nhận giải thưởng “Best Sustainable Mixed-Use Vietnam 2026 - Dự án phức hợp phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam 2026”. Nguồn ảnh: Dot Property.

Giải thưởng này cũng đồng thời thể hiện định hướng của chủ đầu tư trong việc phát triển dự án theo một tổng thể thống nhất. Thay vì tập trung vào một loại hình đơn lẻ, Iconia Lakeside được quy hoạch để nhiều chức năng có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một môi trường sống có khả năng đáp ứng những nhu cầu đa dạng của cư dân hiện đại.

Trong hành trình phát triển dự án, danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận mà còn đặt ra trách nhiệm tiếp tục hiện thực hóa các cam kết về chất lượng, tiến độ và trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là nền tảng để Iconia Lakeside theo đuổi định hướng phát triển lâu dài, trong đó mỗi công trình không chỉ tạo ra giá trị bất động sản mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống tại khu vực hiện diện.

Định hình mô hình phức hợp bền vững bên hồ giữa trung tâm Hà Nội

Dự án Iconia Lakeside có diện tích hơn 25.000m2, được quy hoạch theo mô hình phức hợp, bao gồm căn hộ cao cấp, khu thấp tầng, văn phòng, thương mại, trường học và hệ thống tiện ích nội khu. Do đó, các chức năng không chỉ được đặt cạnh nhau một cách cơ học mà được tổ chức trong một tổng thể có tính liên kết, hướng tới việc đáp ứng đồng thời nhu cầu sống, làm việc và tận hưởng.

Đây cũng là yếu tố tạo nên giá trị “mixed-use” của Iconia Lakeside. Cư dân có thể tiếp cận các nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt, giáo dục, mua sắm, làm việc và thư giãn ngay tại dự án hoặc trong bán kính kết nối ngắn. Khoảng cách giữa những hoạt động thường nhật nhờ đó được rút ngắn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao sự thuận tiện trong cuộc sống.

Giải thưởng “Dự án phức hợp phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam” khẳng định giá trị dài hạn của dự án. Nguồn ảnh: Dot Property

Đặc biệt, giá trị bền vững của dự án còn được hình thành từ mối liên hệ với thiên nhiên. Iconia Lakeside nằm kế cận công viên hồ điều hòa Phùng Khoang, khu vực có quy mô khoảng 12 ha mặt nước và cây xanh. Cảnh quan hồ nước mở ra tầm nhìn khoáng đạt, đồng thời bổ sung những khoảng xanh hiếm có trong khi quỹ đất cận hồ ngày càng hạn chế.

Bên cạnh đó, lợi thế kết nối cũng là một phần quan trọng trong định hướng phát triển của Iconia Lakeside. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận các trục giao thông như Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến và Vành đai 3…, đồng thời kết nối thuận tiện với hệ thống hạ tầng đô thị đang phát triển từng ngày tại trung tâm phía Tây Thủ đô.

Chính cách tiếp cận toàn diện này của MIC Invest đã tạo nên nền tảng để Iconia Lakeside được vinh danh “Dự án phức hợp phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam 2026”. Tính bền vững tại dự án không chỉ được thể hiện qua yếu tố cây xanh hay mặt nước, mà còn nằm ở khả năng tổ chức đời sống, sử dụng hiệu quả quỹ đất, rút ngắn khoảng cách di chuyển và kiến tạo một môi trường sống có thể duy trì giá trị theo thời gian.

Bích Đào