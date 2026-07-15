Chưa xác định nhà đầu tư

UBND phường Tương Mai (Hà Nội) vừa công bố Quy hoạch tổng mặt bằng khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định, khu vực lân cận và các trục kết nối, tỷ lệ 1/500.

Theo quy hoạch, tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 14.600m2. Trong đó, khoảng 13.700m2 dành cho khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết khu tập thể Trương Định; hơn 890m2 được sử dụng để mở các tuyến đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định.

Phương án quy hoạch đề xuất xây 2 khối nhà chung cư cao tầng, có chiều cao tối đa 30 tầng nổi, chưa tính 3 tầng hầm và 1 tum thang kỹ thuật trên mái.

Phối cảnh tập thể Trương Định sau cải tạo. Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Khu vực sau cải tạo sẽ có quy mô dân số khoảng 2.380 người, với khoảng 1.065 căn hộ. Đối với các hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để mở các tuyến đường kết nối, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được xác định khi lập dự án đầu tư.

Các nội dung liên quan sẽ được triển khai theo quy định.

UBND phường Tương Mai cho biết dự án hiện mới dừng ở bước quy hoạch tổng mặt bằng, chưa xác định nhà đầu tư, chưa lập dự án đầu tư xây dựng và cũng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

Do đó, các nội dung như số lượng và cơ cấu căn hộ, diện tích từng căn, quỹ nhà tái định cư, quỹ nhà ở thương mại cũng như phương án kiến trúc công trình sẽ được nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện trong các bước triển khai tiếp theo.

Cơi nới từ 2 tầng lên 5 tầng

Theo thuyết minh của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, khu tập thể Trương Định hiện gồm 10 tòa nhà tập thể cũ, nguyên trạng cao 2 tầng, được xây dựng từ những năm 1970-1980. Qua nhiều năm sử dụng, một số căn trong tập thể cơi nới nâng lên 5 tầng, được bố trí thành 10 cụm không gian. Các công trình đến nay đã bị biến dạng và không còn giữ được kiến trúc ban đầu.

Không chỉ xuống cấp về chất lượng và kết cấu, các dãy nhà còn bộc lộ nhiều bất cập về công năng sử dụng, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị.

Theo cơ quan quy hoạch, tình trạng cơi nới tự phát đã làm mật độ xây dựng và quy mô dân số tăng cao so với thiết kế ban đầu.

Đồng thời, do cả một quá trình buông lỏng quản lý, đến nay toàn bộ các dãy nhà đã bị lấn chiếm tràn lan dẫn đến hư hỏng nặng. Tình trạng cơi nới buôn bán trong không gian sinh hoạt chung diễn ra phổ biến, biến những không gian chung này trở thành những không gian riêng, không còn diện tích sinh hoạt chung, thể dục thể thao.

Ngoài ra, các cụm nhà tập thể chia lô thấp tầng và các nhà liền kề được xây dựng khá tự phát, không theo định hướng kiến trúc chung. Người dân tiếp tục cơi nới, mở rộng diện tích, làm mất mỹ quan khu vực.