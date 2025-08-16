Bà Nguyễn Nguyệt Thu - Tổng Giám đốc IDC Group và ông Joe Ong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hitachi Vantara khu vực ASEAN - ký thỏa thuận phân phối

Hitachi Vantara, công ty con thuộc Tập đoàn Hitachi, Ltd., là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về hạ tầng dữ liệu, giải pháp lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu, phục vụ đa dạng ngành nghề từ tài chính, sản xuất, viễn thông, năng lượng, bán lẻ đến y tế. Với hơn 100 năm kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng toàn cầu, Hitachi Vantara mang đến những công nghệ hiện đại, bảo mật cao và khả năng mở rộng linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị từ dữ liệu.

Theo thỏa thuận, IDC Group đã trở thành Nhà phân phối chính thức của Hitachi Vantara tại Việt Nam, cung cấp trọn gói sản phẩm, dịch vụ và giải pháp hạ tầng dữ liệu. Sự hợp tác này cho phép IDC mở rộng danh mục sản phẩm và giải pháp chiến lược, đồng thời mang tới cho khách hàng trong nước cơ hội tiếp cận hạ tầng lưu trữ, quản trị và khai thác dữ liệu đẳng cấp thế giới. Với những sản phẩm tiêu biểu như VSP Series (Block, File, Object, Mainframe), Ops Center...các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tiếp cận những công nghệ về lưu trữ và bảo mật dữ liệu tiên phong và bảo mật nhất.

Bà Nguyễn Nguyệt Thu, Tổng Giám Đốc IDC Group phát biểu tại sự kiện

Bà Nguyễn Nguyệt Thu, Tổng Giám đốc IDC Group chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng việc hợp tác cùng Hitachi Vantara sẽ giúp IDC Group nâng cao giá trị cung cấp cho khách hàng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Đây không chỉ là hợp tác kinh doanh, mà còn là cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển công nghệ của các doanh nghiệp Việt”.

Ông Joe Ong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hitachi Vantara khu vực ASEAN, cho biết: "Việt Nam là thị trường năng động với tốc độ chuyển đổi số ấn tượng. Thông qua hợp tác với IDC Group, chúng tôi mong muốn mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam những giải pháp hạ tầng dữ liệu hiện đại, tối ưu hóa vận hành và khai thác dữ liệu một cách thông minh, an toàn”.

Ông Joe Ong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hitachi Vantara khu vực ASEAN phát biểu tại sự kiện

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2024, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 4.243.984 tỉ đồng (khoảng 166,7 tỉ USD). Riêng mảng hạ tầng dữ liệu, báo cáo năm 2024 của Viettel cho biết, quy mô thị trường dịch vụ điện toán đám mây Việt Nam sẽ đạt hơn 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Với gần 35 năm kinh nghiệm phân phối các sản phẩm nghệ thông tin chính hãng tại thị trường Việt Nam, IDC Group đã và đang cung cấp đa dạng thiết bị như máy tính, máy in, máy chủ, máy trạm, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng… từ các thương hiệu uy tín toàn cầu. Sự hợp tác với Hitachi Vantara tiếp tục khẳng định vị thế của IDC Group là đối tác tin cậy, mang đến cho khách hàng những giải pháp và sản phẩm công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Qua đó tạo nền tảng công nghệ vững chắc cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam, hướng tới một nền kinh tế số bền vững và sáng tạo.

Website: http://www.idc.com.vn.

Ngọc Minh