Đây là mô hình hệ sinh thái dịch vụ "All-in-one" tiên phong tại Việt Nam, nơi mọi nhu cầu từ đầu tư, kết nối đến tận hưởng phong cách sống thượng lưu được gói gọn trong một điểm chạm duy nhất.

Lời giải cho bài toán trải nghiệm bất động sản

Nhìn vào bức tranh thị trường bất động sản hiện nay, không khó để nhận thấy một sự tách biệt rõ rệt trong các không gian dịch vụ chức năng. Khách hàng thường phải di chuyển từ một văn phòng môi giới đến những khu vực Sales Gallery trưng bày dự án, rồi lại tìm kiếm các nhà hàng hay không gian sự kiện riêng lẻ để đàm phán và chốt giao dịch. Sự rời rạc này vô tình tạo ra ranh giới giữa công việc và tận hưởng, khiến hành trình cảm xúc của nhà đầu tư bị ngắt quãng và thiếu đi sự chuyên nghiệp đồng bộ.

Indochine ra mắt thương hiệu Indochine Real Estate Hub & Sales Gallery

Xuất phát từ ấp ủ về khát vọng xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện, sau thời gian dài chuẩn bị, Indochine ra mắt Indochine Real Estate Hub & Sales Gallery. Đây là lời giải cho những trăn trở về việc nâng tầm giá trị và kiến tạo những trải nghiệm bất động sản toàn diện, chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Tại đây, Indochine kỳ vọng không chỉ dừng lại ở việc bán một căn nhà, mà là xây dựng một môi trường mà thời gian trở thành điều trân quý và những giá trị đầu tư, trải nghiệm và tận hưởng được gói gọn trong một điểm chạm duy nhất.

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược này, bà Lê Thị Hằng - Tổng Giám đốc Indochine khẳng định rằng sự ra đời của hệ sinh thái Indochine Real Estate Hub & Sales Gallery đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng, đưa Indochine trở thành đơn vị tiên phong dẫn dắt xu hướng nâng tầm trải nghiệm toàn diện cho ngành bất động sản.

Hệ sinh thái này được thiết kế để trở thành cánh tay nối dài của các chủ đầu tư trong việc truyền tải trọn vẹn giá trị dự án, đồng thời là điểm đến lý tưởng giúp cộng đồng đối tác, môi giới chuyên nghiệp có một môi trường đủ sang trọng, đủ tiện nghi để gặp gỡ và chốt deal thành công.

Bà Lê Thị Hằng - Tổng Giám đốc Indochine phát biểu tại sự kiện khai trương Indochine Real Estate Hub & Sales Gallery

“Indochine Real Estate Hub & Sales Gallery ra đời với sứ mệnh tái định nghĩa cách thức tiếp cận bất động sản thông qua mô hình "đột phá". Tại đây, chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn kiến tạo tổ hợp sự kiện, làm việc và trải nghiệm toàn diện mang tên Elite Business Center. Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa không gian làm việc, tổ chức sự kiện, Sales Gallery và tận hưởng phong cách sống, bao gồm các phân khu chức năng chuyên biệt như nhà hàng, cà phê, căn hộ dịch vụ”, bà Hằng chia sẻ.

Mô hình dịch vụ bất động sản “All-in-one” tiên phong

Bước chân vào Indochine Real Estate Hub & Sales Gallery, khách hàng sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt từ một hành trình được thiết kế liền mạch và trọn vẹn. Không gian này xóa nhòa mọi định kiến về sự khô cứng của các văn phòng bất động sản, thay vào đó là một dòng chảy cảm xúc được dẫn dắt qua những "điểm chạm" tinh tế. Mỗi khu vực trong hệ sinh thái đều đóng một vai trò riêng biệt nhưng lại hài hòa, tạo nên một Tổ hợp Sự kiện - Văn phòng - Trải nghiệm toàn diện.

Mục tiêu cốt lõi của tổ hợp là đem lại sự thấu cảm tối đa cho khách hàng thông qua chuỗi dịch vụ All-in-one hội tụ cả không gian sự kiện, Sales Gallery, nhà hàng và cafe. Đối với chủ đầu tư, đây là không gian trưng bày dự án "đo ni đóng giày", nơi tích hợp hoàn hảo giữa công nghệ sa bàn hiện đại và khu vực tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Cách tiếp cận này giúp các nhà phát triển bất động sản truyền tải tầm nhìn của mình một cách trực quan và thuyết phục nhất đến với những nhà đầu tư tiềm năng.

Indochine Real Estate Hub & Sales Gallery tiên phong mô hình dịch vụ bất động sản toàn diện

Hành trình tận hưởng bắt đầu từ Asia Town - Cuisine & Mixology, nơi hội tụ nghệ thuật ẩm thực Á - Âu tinh tuyển và kỹ thuật pha chế Mixology sáng tạo. Những phòng VIP riêng tư tại đây sẵn sàng cho những buổi tiệc chiêu đãi đối tác quan trọng, giúp các cuộc đàm phán trở nên cởi mở hơn. Ngay bên cạnh, Elite Coffee mở ra một tầm nhìn triệu đô ôm trọn khu trung tâm CBD phía tây Hà Nội, trở thành trạm dừng chân lý tưởng để khơi nguồn cảm hứng cho những quyết định đầu tư thịnh vượng.

Sự xuất hiện của Indochine Real Estate Hub & Sales Gallery không chỉ định vị lại tiêu chuẩn dịch vụ của Indochine mà còn đóng góp vào việc nâng tầm hạ tầng dịch vụ tại Việt Nam. Việc tập trung vào trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa sự kết nối giữa các bên trong cùng một hệ sinh thái đã chứng minh tầm nhìn dài hạn của thương hiệu. Tại đây, mỗi khách hàng không chỉ tìm thấy một cơ hội đầu tư, mà còn tìm thấy một phong cách sống đẳng cấp, nơi vị thế cá nhân được tôn vinh qua từng dịch vụ nhỏ nhất.

