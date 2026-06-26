Theo báo cáo của Goldman Sachs, quy mô nền kinh tế sáng tạo toàn cầu có thể tiến gần mốc 500 tỷ USD vào năm 2027. Mặt khác, báo cáo “Chi tiêu và chiến lược quảng cáo nền kinh tế sáng tạo” của IAB chỉ ra các thương hiệu ngày càng xem nhà sáng tạo nội dung như kênh truyền thông độc lập, thay vì chỉ là một phần trong chiến lược social media (truyền thông trên mạng xã hội). Đáng chú ý, gần 48% doanh nghiệp tham gia khảo sát xếp influencer marketing (tiếp thị người ảnh hưởng) vào nhóm hạng mục “bắt buộc phải đầu tư”.

Dữ liệu trên cho thấy hình thức tiếp thị này đang mở rộng về quy mô, đồng thời góp phần làm thay đổi cách các thương hiệu phân bổ ngân sách và thiết kế chiến lược truyền thông.

Tại Việt Nam, xu hướng cũng tăng tốc rõ rệt, cùng với sự bùng nổ của video ngắn và nội dung cá nhân hóa. Những thông tin mang tính “người thật - trải nghiệm thật” được quan tâm, tạo điều kiện để nhà sáng tạo nội dung trở thành điểm chạm quan trọng trong hành trình tiếp cận và ra quyết định của người dùng.

Thách thức của nhà sáng tạo nội dung và thương hiệu trong hệ sinh thái nội dung số

Tăng trưởng nhanh kéo theo thách thức mới cho cả nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp. Với nhà sáng tạo nội dung, việc xây dựng nội dung hấp dẫn là điều kiện cần. Để phát triển bền vững, họ cần hiểu rõ cách vận hành của từng nền tảng, nắm bắt chính sách, định hướng nội dung dài hạn và làm việc chuyên nghiệp với thương hiệu. Không ít nhà sáng tạo nội dung gặp khó khi chuyển từ “làm nội dung cá nhân” sang “làm nội dung có yếu tố thương mại”, dẫn đến đánh mất chất riêng hoặc không tối ưu được giá trị hợp tác.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng đối mặt với bài toán lựa chọn và quản lý nhà sáng tạo nội dung. Việc tìm kiếm gương mặt phù hợp với định vị thương hiệu, đảm bảo yếu tố brand-safe, có khả năng sản xuất nội dung ổn định và đặc biệt đo lường được hiệu quả chiến dịch không đơn giản khi thị trường ngày càng phân mảnh.

Vì thế, nhu cầu về một đơn vị trung gian có khả năng kết nối, chuẩn hóa và tối ưu quá trình hợp tác giữa nhà sáng tạo nội dung và thương hiệu trở nên cấp thiết. Mạng lưới đa kênh (MCN) đang nổi lên như mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái influencer marketing.

MCN quản lý nhà sáng tạo nội dung, hỗ trợ đào tạo, định hướng nội dung, cập nhật chính sách nền tảng, kết nối với thương hiệu và tham gia vào quá trình tối ưu hiệu quả chiến dịch. Nhờ đó, nhà sáng tạo nội dung tập trung sáng tạo, trong khi brand có thêm đầu mối đáng tin cậy để triển khai chiến lược marketing bài bản.

Adtima MCN: Mô hình kết nối nhà sáng tạo nội dung trong hệ sinh thái Zalo

Adtima MCN được xây dựng như một hệ thống kết nối nhà sáng tạo nội dung - thương hiệu - nền tảng trong cùng một hệ sinh thái, hướng đến việc triển khai influencer marketing theo hướng đồng bộ từ nội dung đến phân phối và đo lường.

Là một phần của hệ sinh thái Zalo, điểm mạnh đầu tiên của Adtima MCN đến từ mô hình đa điểm chạm, kết nối nhà sáng tạo nội dung với thương hiệu trên nhiều nền tảng như Zalo Video, Zalo OA, Mini App và Báo Mới.

Trong đó, Zalo Video - với 40 triệu người dùng tích cực hàng tháng - được xem là “mảnh đất mới” đầy tiềm năng cho nội dung video ngắn tại Việt Nam. Nếu nhà sáng tạo nội dung có thêm không gian thử nghiệm, mở rộng tệp khán giả, thì thương hiệu tiếp cận người dùng tự nhiên hơn, không chỉ phụ thuộc các nền tảng quen thuộc.

Thứ hai, Adtima MCN có lợi thế trong việc nắm bắt xu hướng nội dung và hành vi người dùng trên từng nền tảng, đặc biệt là video ngắn. Điều này giúp tối ưu cách tiếp cận nội dung theo từng nhóm người xem và mục tiêu truyền thông của thương hiệu.

Adtima MCN đóng vai trò kết nối giữa nhà sáng tạo nội dung - nền tảng - thương hiệu.

Cuối cùng phải kể đến tối ưu giải pháp và chi phí cho doanh nghiệp. Với mạng lưới hơn 1.000 nhà sáng tạo nội dung thuộc nhiều lĩnh vực như đời sống, mẹ và bé, giáo dục, sức khỏe, công nghệ, giải trí… Adtima MCN giúp thương hiệu tiếp cận nguồn nhà sáng tạo nội dung đa dạng, đã được phân loại theo nhóm nội dung và khả năng triển khai thực tế. Đồng thời, nhờ hệ thống sẵn có về nhà sáng tạo nội dung và kênh phân phối, thương hiệu có thể tránh lãng phí ngân sách vào các bước trung gian không cần thiết.

Thay vì chỉ kết nối nhà sáng tạo nội dung với nhãn hàng, Adtima MCN hướng đến việc đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung từ giai đoạn xây nền tảng đến khi có thể thương mại hóa nội dung. Nhà sáng tạo nội dung tham gia có thể được hỗ trợ từ việc phát triển nội dung, cập nhật xu hướng, hiểu rõ chính sách nền tảng đến việc kết nối với các chiến dịch thương hiệu phù hợp. Trong khi doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn nhà sáng tạo nội dung đa dạng, đã được sàng lọc và có khả năng triển khai nội dung theo định hướng rõ ràng.

Khi influencer marketing không ngừng mở rộng và trở thành một phần quan trọng trong chiến lược truyền thông, những mô hình MCN vận hành theo hướng hệ sinh thái như Adtima được kỳ vọng thể hiện vai trò trong kết nối nhà sáng tạo nội dung với thương hiệu và định hình cách nội dung được sản xuất, phân phối, thương mại hóa trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: Zalo)