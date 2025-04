iPhone 12 giảm gần 14 triệu đồng

Thị trường iPhone tại Việt Nam đang chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh chưa từng có với hầu hết dòng sản phẩm. Đời Sống & Pháp Luật cho biết, từ những model đời cũ như iPhone 11 đến các dòng mới ra mắt như iPhone 16 series đều đồng loạt lao dốc, có mẫu giảm gần 14 triệu đồng.

Trong đó, iPhone 12 là mẫu iPhone màn hình OLED chính hãng rẻ nhất hiện nay. Giá của phiên bản 64GB hiện ở mức 9,99 triệu đồng và bản 128GB là 11,59 triệu đồng, giảm gần 14 triệu đồng so với thời điểm ra mắt.

iPhone 15 cũng giảm rất mạnh. iPhone 15 bản 128GB hiện có giá từ 15,49 triệu đồng (giảm đến 11 triệu đồng); iPhone 15 Pro có giá từ 23,99 triệu đồng (giảm 5-11 triệu tùy phiên bản); iPhone 15 Pro Max có giá từ 28,79 triệu đồng (giảm 5-11 triệu tùy phiên bản).

Đáng chú ý nhất là sự giảm giá của iPhone 13, ghi nhận mức giảm nhanh kỷ lục trong vòng một tháng. Phiên bản 128GB giảm còn từ 11,59-11,99 triệu đồng (giảm khoảng 2 triệu đồng so với tháng trước).

Còn iPhone 11 vẫn được bán chính hãng mới nguyên hộp và là mẫu iPhone có giá thấp nhất thị trường Việt Nam. Cụ thể, bản 64GB chỉ từ 8,49 triệu đồng và bản 128GB từ 9,49 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng tham gia chương trình thu cũ đổi mới có thể sở hữu bản 64GB với mức giá chỉ 6,49 triệu đồng.

iPhone 14 giá thấp kỷ lục

Gần đây, thị trường smartphone Việt Nam chứng kiến sự giảm giá mạnh mẽ của hai mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus, đạt mức thấp nhất kể từ khi ra mắt. Theo An Ninh Tiền Tệ, tại các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam, iPhone 14 phiên bản 128 GB hiện được niêm yết với giá dưới 13 triệu đồng, thậm chí có nơi chỉ còn 12,69 triệu đồng. Còn iPhone 14 Plus 128 GB cũng giảm xuống dưới 18 triệu đồng, với mức giá từ 17,49 triệu đồng.

Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi khác như giảm giá cho khách hàng thân thiết, thu cũ đổi mới, hỗ trợ thanh toán qua QR Code hoặc thẻ tín dụng giúp người mua có thể mua sản phẩm với mức giá thấp hơn nữa.

Mức giá của 2 mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus hiện đã giảm thêm từ 500.000-800.000 đồng kể từ lần Apple có chính sách giảm giá cho các dòng iPhone vào đầu tháng 3.

Việc giảm giá mạnh mẽ này được cho là nhằm kích cầu tiêu dùng và giải phóng hàng tồn kho sau quyết định ngừng sản xuất của Apple. Đây cũng là cơ hội tốt cho người tiêu dùng Việt Nam sở hữu các mẫu iPhone với mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Thực hư sầu riêng bán đầy vỉa hè giá 60.000 đồng

Nhiều tiểu thương treo biển sầu "60k" khiến nhiều người lầm tưởng là 60.000 đồng/kg nhưng thực chất chỉ được 0,5kg.

Những ngày gần đây, tại nhiều tuyến phố, chợ dân sinh, siêu thị và "chợ mạng", sầu riêng được bày bán rầm rộ. Sức Khỏe và Đời Sống cho hay, theo các tiểu thương, thời điểm này là đầu mùa sầu Ri 6, giá dao động từ 90.000-130.000 đồng/kg (tùy loại); còn sầu Thái giá bán cao hơn, khoảng 110.000-150.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, trên phố xuất hiện nhiều xe tải dừng bán sầu riêng và treo bảng giá siêu rẻ khiến người tiêu dùng không khỏi tò mò và thắc mắc. Nhiều tiểu thương treo biển sầu "60k" khiến nhiều người lầm tưởng là 60.000 đồng/kg nhưng thực chất chỉ được 0,5kg.

Chị H.T (người mua hàng tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đang trên đường đi làm về thì thấy rất nhiều xe tải bán sầu riêng ở vệ đường, giá ghi 60.000 đồng, trong khi những nơi khác toàn bán hơn 100.000 đồng/kg. Trong đầu tôi nghĩ chắc sầu riêng đang giảm giá nên quyết định vào mua.

Khi đó tôi mới biết sự thật không phải như vậy. Nhìn kỹ, hóa ra 60.000 đồng/0,5kg chứ không phải 1kg sầu riêng. Người bán viết 0,5kg nhỏ đến nỗi mà đứng gần cũng rất khó nhìn, chứ đừng nói là lái ô tô hay đi xe máy ngang qua. Điều đó có nghĩa nếu mua 1kg sầu riêng sẽ có giá 120.000 đồng. Mức giá này thì chẳng có gì rẻ hơn thông thường".

Giá ớt cao kỷ lục, tăng hơn 10 lần so với năm ngoái

Hiện giá ớt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cao kỷ lục. Báo Tuổi Trẻ thông tin, giá ớt tại Quảng Ngãi đang ở mức 70.000-75.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao kỷ lục.

Năm ngoái, giá ớt chỉ 5.000-7.000 đồng/kg. Như vậy, giá ớt năm nay tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân vui mừng khi vụ ớt năm nay trúng lớn, giá ớt xác lập mức cao kỷ lục ngay từ đầu vụ.

Theo nhiều thương lái, giá ớt hiện ở mức cao chót vót vì thị trường Trung Quốc tiêu thụ mạnh. Với kinh nghiệm thu mua, các thương lái cho biết giá có thể tiếp tục tăng hoặc giảm, chỉ dựa vào "cuộc điện thoại" từ cửa khẩu về.

Giá cát xây dựng miền Trung liên tục lập đỉnh

Các công ty xây dựng, chủ đầu tư nhiều công trình và nhà dân tại Đà Nẵng, Quảng Nam đang sốt ruột vì giá cát xây dựng liên tục lập đỉnh. Theo báo Tuổi Trẻ, ít nhất có ba đợt tăng giá trong thời gian ngắn.

Khảo sát giá cát ở đại lý tại Đà Nẵng sáng 9/4 cho thấy giá dao động từ 430.000-540.000 đồng/m3 tùy loại cát.

Giá cát liên tục lập đỉnh khiến nhiều công trình xây dựng tại Đà Nẵng, Quảng Nam gặp khó khăn. Nhiều công trình đã được chốt giá, làm hợp đồng từ trước nhưng tới nay mới thi công khiến nhà thầu đối diện nhiều khó khăn.

Giá cát tăng cũng đẩy chi phí một số vật liệu xây dựng tăng theo. Nhiều chủ công trình xây dựng cho biết giá bê tông tươi đã tăng ít nhất 10% so với cuối năm 2024.