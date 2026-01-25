iPhone 16 Pro Max giảm giá mạnh đầu năm

Cộng đồng công nghệ và các iFans đang thực sự "dậy sóng" trước đợt điều chỉnh giá chưa từng có của dòng iPhone 16 Pro Max trong tháng 1/2026. Bên cạnh sức nóng của máy mới, thị trường iPhone 16 Pro Max đã qua sử dụng đang trở thành tâm điểm chú ý với mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Theo ghi nhận nhanh của PV Đời Sống & Pháp Luật tại các hệ thống bán lẻ uy tín, giá iPhone 16 Pro Max 256GB cũ hiện dao động trong khoảng từ 22-27 triệu đồng tùy thuộc vào tình trạng ngoại hình và chế độ bảo hành.

Cụ thể, các phiên bản "Like New" 99% đang có giá khoảng 24,5-26 triệu đồng, trong khi các máy có ngoại hình xước nhẹ hoặc trôi bảo hành có thể được săn đón với mức giá hấp dẫn hơn, chỉ từ hơn 22 triệu đồng. Đây được xem là "món hời" lớn cho những người dùng muốn trải nghiệm công nghệ đỉnh cao mà vẫn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể so với việc đập hộp máy mới.

Giá trứng chênh cao, người tiêu dùng bất lợi

Hơn một tháng qua, giá trứng gà xuất bán tại các trại chăn nuôi giảm mạnh, trong khi giá bán lẻ trên thị trường hầu như không thay đổi.

Theo Người Lao Động, từ đầu tháng 12/2025, giá trứng tại trại nuôi bắt đầu giảm mạnh. Đến nay, giá trứng đã trở lại mức 1.600-1.800 đồng/quả, tương đương năm ngoái, khiến người nuôi không còn lãi, thậm chí thua lỗ. Trong khi đó, giá bán lẻ trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao, phổ biến từ 3.400-4.000 đồng/quả.

Bà Lâm Thúy Ái - chủ trại nuôi gần 300.000 gà đẻ tại xã Xuân Mỹ, tỉnh Lâm Đồng - cho biết giá trứng giảm liên tục thời gian gần đây đã khiến người chăn nuôi gặp nhiều bất lợi. Theo bà Ái, thương lái còn thường xuyên ép giá, giảm thêm 1-2 giá (mỗi giá tương đương 100 đồng).

Vé máy bay Tết hết sạch chiều về, nhiều chặng 'khóa sổ' đến mùng 10

Dù các hãng hàng không tăng chuyến, bổ sung bay đêm, vé máy bay Tết trên nhiều chặng nóng vẫn nhanh chóng cạn sạch, đặc biệt là chiều về TPHCM sau Tết. Có đường bay hết vé liên tục nhiều ngày, giá khứ hồi lên tới gần 10 triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, một trong số những chặng bay căng thẳng nhất là từ TPHCM đi Thanh Hóa và ngược lại.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh trong dịp Tết. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Khảo sát trên hệ thống bán vé của các hãng cho thấy, với chặng bay này, Vietjet Air đã hết vé chiều đi từ ngày 11/2-16/2 (tức từ 24 đến 28 tháng Chạp), chiều từ Thanh Hóa vào TPHCM cạn sạch vé trong 6 ngày, tức từ mùng 4-9 Tết. Nếu hành khách đặt vé trong giai đoạn từ 10/2 (Tết ông Công ông Táo) đến mùng 9 Tết, giá vé khứ hồi chặng này lên tới 8,67 triệu đồng (đã gồm thuế, phí).

Tương tự, Bamboo Airways cũng hết vé chiều vào đến tận đầu tuần làm việc mới sau Tết.

Tại Vietnam Airlines, vé bay Tết chặng TPHCM - Thanh Hóa cũng căng thẳng từ 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết, khi hệ thống ghi nhận vé hết sạch cả hai chiều.

Bưởi Diễn trồng lân cận Hà Nội chất đống vỉa hè, giá chỉ từ 2.000 đồng/quả

Bước vào chính vụ thu hoạch, nguồn cung tăng mạnh khiến giá bưởi Diễn giảm sâu. Nhiều tiểu thương bán bưởi theo bao ngay trên vỉa hè Hà Nội, giá chỉ từ 100.000 đồng/bao, tức chỉ khoảng 2.000 đồng mỗi quả - mức giá được xem là rẻ như cho. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận đây không phải là bưởi Diễn xịn. Bưởi Diễn giá rẻ này được trồng ở các vùng lân cận Hà Nội.

Về lý do bưởi Diễn giá siêu rẻ, thương lái lý giải là do bưởi được mùa, sản lượng tăng cao so với những năm trước. Thời điểm này bưởi đã chín vàng, buộc nhà vườn phải thu hái để dưỡng cây, chuẩn bị cho mùa hoa mới. Do đó, bưởi dội chợ, giá giảm sâu so với những năm trước.

Thanh long nghịch vụ hút hàng, giá cao

Cận Tết, thị trường thanh long nghịch vụ sôi động, giá bán duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu tăng và sản lượng hạn chế.

Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động tại khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, trái thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trọng lượng từ 0,35 kg/trái trở lên hiện được thương lái thu mua tại vườn với giá 24.000-26.000 đồng/kg. Mức giá này đã được giữ ổn định trong hơn một tuần qua và chưa có dấu hiệu giảm, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Theo các thương lái thu mua thanh long trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân khiến giá thanh long nghịch vụ tăng cao là do nguồn cung không nhiều, trong khi nhu cầu thị trường tăng, đặc biệt phục vụ tiêu thụ cuối năm và xuất khẩu. Thanh long nghịch vụ có ưu thế về mẫu mã, chất lượng trái đồng đều, nên được thị trường ưa chuộng.

Tuy vậy, các thương lái cũng cho rằng trong lứa thanh long chuẩn bị chín sắp tới, từ khoảng mùng 8 đến Rằm tháng Chạp, sản lượng thanh long nghịch vụ sẽ bắt đầu tăng. Khi đó, giá thanh long có thể biến động tùy theo cung - cầu thị trường, song nhiều khả năng vẫn giữ ở mức khá nếu đầu ra tiếp tục thuận lợi.

Sầu riêng cận Tết giá cao

Hiện nay, nhà vườn trồng cây sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi do giá sầu riêng cận Tết cổ truyền tăng ở mức cao. Các vườn cây sầu riêng cho thu hoạch đều mang lại lãi cao.

Theo VOV, doanh nghiệp kinh doanh trái cây ở tỉnh Đồng Tháp đang thu mua trái sầu riêng giống Monthong (loại I) tại kho với giá từ 105.000-110.000 đồng/kg; mua tại vườn của nông dân với giá khoảng 90.000 đồng/kg. Trái sầu riêng Ri6 mua tại kho (loại I) có giá trên 70.000 đồng/kg, mua tại vườn giá từ 55.000-57.000 đồng/kg. Với mức giá này, trái sầu riêng Monthong giúp nhà vườn có lãi gần 50.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 cho lãi gần 30.000 đồng/kg (tùy chất lượng).

Trái sầu riêng có giá ở mức cao là do gần Tết, nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh, trong khi đó, diện tích vườn cây sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang đến lứa thu hoạch rất ít, dẫn đến tình trạng cầu vượt cung. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 trái sầu riêng còn tiếp tục tăng giá.