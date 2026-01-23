Năm 2025, với diện tích hơn 730.000ha, tổng sản lượng cà phê Việt Nam đạt khoảng 1,9 triệu tấn. Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,6 triệu tấn cà phê, kim ngạch đạt gần 9 tỷ USD. Trong đó, tổng sản lượng cà phê xuất khẩu sang châu Âu chiếm khoảng 50%. Các thị trường khác phát triển mạnh như châu Phi, châu Á.

Thông tin trên được ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) nêu ra tại buổi họp báo về kết quả thực hiện công tác năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường, diễn ra ngày 23/1.

Đáng chú ý, ông Hải cho hay, năm ngoái, Algeria - một quốc gia châu Phi, đã nhập khẩu cà phê Việt Nam nhiều hơn cả Mỹ. Algeria nhập khoảng 6,5% tổng sản lượng cà phê Việt Nam, trong khi Mỹ chỉ chiếm 5,9%.

“Ba năm gần đây, giá cà phê tăng cao, thu nhập của người nông dân cải thiện rõ rệt. Nhờ đó, họ có điều kiện đầu tư, chăm sóc vườn cây, nâng cao năng suất và chất lượng”, ông nói. Trong năm 2026, nếu thời tiết thuận lợi, sản lượng cà phê có thể tăng 5-10%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 10 tỷ USD.

Dù xuất khẩu đứng thứ hai thế giới nhưng ít người biết đến cà phê Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, khó khăn lớn nhất được Chủ tịch VICOFA chỉ ra là việc Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân thô, chiếm tới 87% sản lượng xuất khẩu. Chỉ có 13% sản lượng xuất khẩu là cà phê hòa tan hoặc các sản phẩm chế biến sâu.

Là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới, nhưng người tiêu thụ toàn cầu lại ít biết đến các sản phẩm cà phê của Việt Nam, theo ông Hải, đây chính là nghịch lý từ việc xuất cà phê thô.

Về giải pháp, ông cho rằng ngành cà phê cần giảm xuất khẩu nhân thô, hướng tới tăng sản phẩm chế biến sâu.

Vừa qua, nhiều thương hiệu cà phê Việt Nam như Trung Nguyên, L’amant, King Coffee hay Intimex đã có các động thái phát triển sản phẩm chế biến sâu, nhưng so với tiềm năng của cà phê trong nước thì vẫn còn hạn chế. Thời gian tới, cần đẩy mạnh chiến lược quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam cho người tiêu dùng toàn cầu.

Ông ví dụ, trước đây, cà phê của Guatemala ít người biết tới. Tuy nhiên, sau khi được Hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới và một đơn vị chuyên quảng bá cà phê thực hiện chiến dịch quảng cáo, người tiêu dùng toàn cầu đã biết đến cà phê Guatemala, chỉ trong khoảng 3 năm.

Quay trở lại Việt Nam, đại diện VICOFA đã đặt vấn đề về quảng bá cà phê với đối tác nhưng kinh phí quá cao, lên tới khoảng 40 tỷ đồng cho 1-2 năm. Do đó, hiệp hội mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các bộ, ngành, Chính phủ để tạo điều kiện quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam ra toàn cầu.

Cũng tại họp báo sáng 23/1, Bộ NN&MT cho biết, lũy kế cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 37,25 tỷ USD, tăng 13,7%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 627,8 triệu USD, tăng 17,4%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 11,32 tỷ USD, tăng 12,7%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 18,5 tỷ USD, tăng 6,6%. Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam với thị phần chiếm 45,2%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,8% và 13,2%. So với năm 2024, ước giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam cả năm 2025 sang khu vực châu Á tăng 5,8%; châu Mỹ tăng 7,2%; châu Âu tăng 34,2%; châu Phi tăng 68,1%; và châu Đại Dương tăng 9%. Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc chiếm thị phần là 22,3%, Mỹ 20,6% và Nhật Bản 7,1%. Đây là 3 thị trường lớn nhất nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam.