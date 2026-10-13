Cả iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều có mức giá giảm hơn 3 triệu đồng tại các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple ở thị trường Việt Nam.

iPhone 17 được Apple Store bán tại Việt Nam với giá công bố là 28.999.000 đồng, iPhone 17 Pro là 34.999.000 đồng và iPhone 17 Pro Max là 37.999.000 đồng. Đây là giá bán dành cho phiên bản tiêu chuẩn có dung lượng 256GB. Theo ghi nhận, dòng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max hiện đã được gỡ khỏi Apple Store tại thị trường trong nước.

iPhone 17 giảm giá tại một hệ thống cửa hàng uỷ quyền của Apple. Ảnh chụp màn hình

Trước khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mở bán, các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam bán iPhone 17 series với mức giá rẻ hơn giá Apple Store khoảng 9.000 đồng. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, các hệ thống bán lẻ đã giảm giá dòng iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, mức giảm lên tới hơn 3 triệu đồng.

Cụ thể, với iPhone 17 phiên bản 256GB, hệ thống Di Động Việt đang bán với giá 25.390.000 đồng; tại Thế Giới Di Động, FPT Shop và Minh Tuấn Mobile có giá 25.490.000 đồng; tại CellphoneS, mức giá đang là 26.490.000 đồng. Như vậy, mức giá bán dòng iPhone này giảm từ 2,5 đến 3,6 triệu đồng tuỳ vào hệ thống.

Với iPhone 17 Pro, hệ thống Di Động Việt và Minh Tuấn Mobile đang bán cùng mức giá 31.790.000 đồng; tại Thế Giới Di Động, FPT Shop và CellphoneS đang cùng bán mức giá 31.990.000 đồng (mức giá giảm từ 3 đến 3,2 triệu đồng).

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max, Di Động Việt đang bán ở giá 34.390.000 đồng; tại Minh Tuấn Mobile có giá 34.690.000 đồng; tại Thế Giới Di Động, FPT Shop và CellphoneS đang cùng bán mức giá 34.990.000 đồng (mức giá giảm từ 3 đến 3,6 triệu đồng).

Theo Counterpoint Research, iPhone 17 là mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong Quý 1 và Quý 2/2026. Với việc Apple đưa ra các nâng cấp cho dòng iPhone này, đáng chú ý là màn hình với tần số quét 120 Hz, đã thu hẹp khoảng cách giữa dòng tiêu chuẩn và cao cấp, khiến cho người dùng lựa chọn iPhone 17 nhiều hơn, vì người dùng cảm thấy đã phục vụ đủ nhu cầu của mình.

Với việc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max không có nhiều nâng cấp đáng kể, nhiều người dùng hiện vẫn chọn iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, thay vì bỏ thêm nhiều tiền hơn để sở hữu dòng iPhone mới của Apple.