Dưới đây là 7 tính năng hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Concept iPhone 17 Pro Max màu mới. Ảnh: Technizo Concept

Chip A19 Pro hoàn toàn mới

Apple sẽ tiếp tục nâng cấp iPhone mới với dòng chip A-series thế hệ tiếp theo, lần này là A19 Pro.

Đây sẽ là dòng chip mạnh nhất mà Apple từng sản xuất, được dành riêng cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Trong khi đó, phiên bản iPhone 17 Air được cho là sẽ sử dụng biến thể tuỳ chỉnh của chip A19, còn iPhone 17 tiêu chuẩn sẽ sử dụng bản A19 thông thường.

Với A19 Pro, người dùng có thể kỳ vọng vào hiệu suất vượt trội, hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ đòi hỏi khả năng xử lý cao, đặc biệt là các tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (Apple Intelligence).

Camera trước 24MP và camera tele 48MP

Camera của iPhone luôn được cải tiến qua từng năm, nhưng phần lớn những nâng cấp đó thường chỉ tập trung vào camera sau.

Năm nay, Apple sẽ nâng cấp camera trước từ 12MP lên 24MP trên toàn bộ dòng iPhone 17. Đây là một thay đổi lớn, hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh selfie và gọi video tốt hơn rõ rệt.

Camera tele phía sau cũng sẽ được nâng lên 48MP, đồng nghĩa với việc cả ba camera sau trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều đạt độ phân giải 48MP – một bước tiến lớn trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

RAM 12GB – mức cao nhất từng có trên iPhone

Kỷ nguyên AI đang khiến dung lượng RAM trên thiết bị Apple trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Người dùng iPhone 15 đã từng thất vọng khi một số tính năng AI không hoạt động vì thiếu RAM.

Apple sẽ trang bị RAM 12GB cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max – mức RAM cao nhất từng có trên iPhone.

Đây là bước nhảy 50% so với mức 8GB trên iPhone 16 Pro, đảm bảo thiết bị có thể xử lý tốt các tác vụ phức tạp, đồng thời hỗ trợ Apple Intelligence hoạt động mượt mà hơn.

Màn hình chống chói, chống trầy xước tốt hơn

Mặc dù iPhone 17 Air và bản tiêu chuẩn dự kiến cũng sẽ nhận được một số tính năng màn hình vốn chỉ dành riêng cho dòng Pro, Apple vẫn sẽ cung cấp những nâng cấp riêng biệt về màn hình cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Theo tin tức rò rỉ, iPhone 17 Pro sẽ sở hữu màn hình chống phản chiếu ánh sáng và chống trầy xước tốt hơn.

Đây có thể là công nghệ tương tự “nano-texture” trên màn hình Apple Studio Display, nhưng được cải tiến để không quá mỏng manh và không cần khăn chuyên dụng để lau.

Pin lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone 17 Pro Max

Nhiều người dùng iPhone Pro Max ưa thích sự to lớn và chắc chắn của thiết bị vì đi kèm với đó là thời lượng pin lâu dài.

Năm nay, iPhone 17 Pro Max sẽ dày hơn nữa để chứa viên pin lớn hơn bao giờ hết.

Trong khi pin của iPhone 17 Pro được cho là không thay đổi nhiều so với năm trước, 17 Pro Max sẽ là lựa chọn hàng đầu nếu bạn cần thời lượng pin tối đa cho một ngày dài.

Thiết kế mới: Khung nhôm, dải camera, màu sắc táo bạo hơn

Apple tiếp tục tối ưu hóa dòng Pro cho mục đích quay chụp chuyên nghiệp. Cụm camera truyền thống sẽ được thay thế bằng dải camera (camera bar) kéo ngang – tương tự cách Google làm với Pixel.

Một điểm bất ngờ là Apple sẽ thay thế chất liệu titan bằng nhôm cho khung máy. Titan mới chỉ được giới thiệu từ dòng iPhone 15 Pro, nên việc chuyển sang nhôm khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, việc sử dụng nhôm sẽ cho phép Apple giới thiệu các màu sắc táo bạo hơn, chẳng hạn như cam và xanh đậm, bên cạnh hai màu truyền thống là bạc và đen.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi

Cuối cùng, toàn bộ dòng iPhone 17 được cho là sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt được cải thiện, nhưng chỉ riêng iPhone 17 Pro Max mới có buồng hơi (vapor chamber) kết hợp với tấm graphite.

Đây là phản ứng trực tiếp trước nhu cầu tản nhiệt tốt hơn khi chạy các tác vụ AI nặng. Với chip mạnh hơn, RAM lớn hơn và Apple Intelligence, việc kiểm soát nhiệt độ là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu năng duy trì ổn định.

iPhone 17 Pro xứng đáng nâng cấp?

Danh sách các tính năng mới trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cho thấy Apple đang đặt cược lớn vào trải nghiệm người dùng cao cấp, đặc biệt là về hiệu suất, camera và AI.

Mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, nhưng nếu bạn cần hiệu năng tối đa, camera tốt nhất, và pin “trâu” nhất – iPhone 17 Pro Max vẫn là lựa chọn toàn diện hơn.

Với chip A19 Pro, RAM 12GB, camera trước 24MP, cụm ba camera sau 48MP, thiết kế mới và tản nhiệt nâng cấp, dòng Pro năm nay đang trở thành thế hệ iPhone đỉnh cao nhất từ trước đến nay của Apple.

Xem video concept iPhone 17 Pro Max màu cam mới. (Nguồn: Technizo Concept):

(Theo 9to5mac,Appleinsider)