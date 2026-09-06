Thị trường iPhone đang bước vào đợt điều chỉnh giá trước thềm sự kiện ra mắt thế hệ mới trong tháng 9. Theo mức giá khảo sát tại các hệ thống bán lẻ, iPhone 17 Pro Max 256 GB hiện còn khoảng 34,59 triệu đồng.

Ghi nhận trên website ShopDunk, iPhone 17 Pro Max 256 GB có giá 33,99 triệu đồng. Thế Giới Di Động, FPT Shop và CellphoneS cùng niêm yết phiên bản này ở mức 34,59 triệu đồng, giảm 3,4 triệu đồng so với mức 37,99 triệu đồng được các hệ thống ghi là giá niêm yết.

So với mức giá khoảng 38 triệu đồng được ghi nhận hồi đầu năm, iPhone 17 Pro Max 256 GB hiện thấp hơn khoảng 3,4 triệu đồng, tương đương gần 9%.

iPhone 17 Pro Max bản 512 GB có giá 41,49 triệu đồng, bản 1 TB ở mức 47,99 triệu đồng và phiên bản dung lượng cao nhất 2 TB có giá khoảng 60,49 triệu đồng.

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 17 bản 256 GB hiện có giá khoảng 23,99 triệu đồng, trong khi phiên bản 512 GB ở mức 30,59 triệu đồng. Mức giá này tạo khoảng cách khá lớn so với các phiên bản Pro và Pro Max.

Đáng chú ý, iPhone Air giảm mạnh nhất từ khi ra mắt. Phiên bản 256 GB hiện được một số hệ thống bán lẻ niêm yết ở mức 22,99-24,39 triệu đồng, thấp hơn 7,6-9 triệu đồng so với giá mở bán 31,99 triệu đồng.

Tính theo mức giá hiện tại, iPhone Air 256 GB đã giảm khoảng 24-28% so với thời điểm lên kệ. Đây là mức điều chỉnh đáng kể đối với một mẫu máy thuộc thế hệ mới.

Giá iPhone Air giảm mạnh. Ảnh: Duy Anh

Ở nhóm đời máy cũ hơn, iPhone 16 128 GB hiện có giá khoảng 20,89 triệu đồng. iPhone 15 128 GB được bán khoảng 18,79 triệu đồng, bản 256 GB có giá khoảng 20,89 triệu đồng.

iPhone 13 128 GB hiện có giá khoảng 13,79 triệu đồng tại một số hệ thống. Với mức giá này, người dùng có thêm lựa chọn ở nhiều phân khúc, từ các mẫu iPhone đời cũ đến những sản phẩm thuộc thế hệ mới.

Anh Hoàng, nhân viên cửa hàng điện thoại di động cho biết, giá iPhone được điều chỉnh trước thời điểm Apple dự kiến giới thiệu thế hệ sản phẩm mới trong tháng 9.

Thông thường, trước mỗi chu kỳ sản phẩm mới, các hệ thống bán lẻ có xu hướng điều chỉnh giá những mẫu máy đang kinh doanh nhằm kích thích nhu cầu và chuẩn bị cho giai đoạn nhập hàng mới. Mức giá thực tế có thể thay đổi theo từng hệ thống, chương trình khuyến mại và tình trạng nguồn hàng.

Với người chưa có nhu cầu đổi điện thoại ngay, việc chờ thêm là lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là khi thế hệ iPhone mới sắp được ra mắt trong tháng 9. Sau sự kiện, giá các mẫu iPhone đang bán trên thị trường có thể tiếp tục được điều chỉnh.