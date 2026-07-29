Theo khảo sát tại một hệ thống bán lẻ, iPhone 13 128GB có giá niêm yết 13,99 triệu đồng. Nếu áp dụng chương trình thu cũ đổi mới và các ưu đãi dành cho thành viên, giá thực tế chỉ còn từ 11,35 triệu đồng. Một số hệ thống bán lẻ khác cũng đưa giá về quanh 11,5-11,99 triệu đồng, tùy chương trình khuyến mại.

Với mức giảm này, iPhone 13 là một trong những mẫu iPhone giảm giá mạnh nhất hiện nay. So với thời điểm mở bán vào năm 2021 với giá gần 25 triệu đồng cho phiên bản 128GB, giá iPhone 13 đã giảm hơn một nửa.

Các mẫu cao cấp của iPhone 13 cũng được điều chỉnh giá. iPhone 13 Pro 128GB hiện có giá 22,99 triệu đồng, giảm khoảng 1 triệu đồng (tương đương hơn 4%) so với giá niêm yết trước đó.

iPhone 13 Pro Max 128GB được bán với giá 24,69 triệu đồng, thấp hơn khoảng 4,3 triệu đồng, tương ứng gần 15% so với mức giá cũ.

Tương tự, dòng iPhone 14 đã giảm giá mạnh so với thời điểm mở bán. iPhone 14 128GB là mẫu giảm sâu nhất khi hạ từ 24,99 triệu đồng xuống chỉ còn khoảng 13,89-13,99 triệu đồng sau ưu đãi, tương đương mức giảm khoảng 44-45%.

iPhone 14 Plus cũng mất gần 43% giá trị so với thời điểm mở bán. iPhone 14 Plus 128GB đang được bán với giá 15,99 triệu đồng.

Nhiều mẫu iPhone giảm giá mạnh. Ảnh: D.Anh

Các phiên bản Pro và Pro Max hiện thấp hơn từ 18-27% so với giá mở bán, tùy phiên bản dung lượng. iPhone 14 Pro 256GB được niêm yết ở mức 24,99 triệu đồng. iPhone 14 Pro Max 128GB hiện có giá 25,59 triệu đồng. iPhone 14 Pro Max 256GB được bán với giá 26,99 triệu đồng. iPhone 14 Pro Max 512GB có giá 32,99 triệu đồng.

Các hệ thống bán lẻ cũng đồng loạt điều chỉnh giá dòng iPhone 15. Cụ thể, iPhone 15 128GB hiện được bán với giá 17,99 triệu đồng. Phiên bản iPhone 15 256GB có giá 20,89 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với giá cũ 21,89 triệu đồng.

iPhone 15 Plus 128GB được niêm yết ở mức 19,99 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với giá 21,99 triệu đồng. Mức giảm mạnh nhất thuộc về iPhone 15 bản 512GB khi hạ từ 27,99 triệu đồng xuống 23,99 triệu đồng, tương đương giảm 4 triệu đồng (khoảng 14%). Phiên bản iPhone 15 Plus bản 512GB cũng giảm 3 triệu đồng, từ 30,99 triệu đồng xuống còn 27,99 triệu đồng.

Một mẫu iPhone ra mắt gần đây nhưng giảm giá khá mạnh là iPhone Air. iPhone Air 256GB hiện được bán với giá khoảng 22,99-24,39 triệu đồng, thấp hơn 7,6-9 triệu đồng so với giá mở bán 31,99 triệu đồng, tương đương mức giảm 24-28%.

Theo các đơn vị bán lẻ, trong khi iPhone 13 và iPhone 14 đã giảm 40-50%, các mẫu Pro vẫn giữ giá tốt hơn. Riêng iPhone Air dù mới ra mắt cũng đã được điều chỉnh giảm khoảng 24-28%.

Các hệ thống bán lẻ khuyến nghị người dùng nên lựa chọn iPhone theo nhu cầu sử dụng thay vì chạy theo đời máy mới. Với nhóm ưu tiên chi phí và các tác vụ hằng ngày, iPhone 13 và iPhone 14 vẫn đáp ứng tốt về hiệu năng và thời gian hỗ trợ phần mềm.

Khách hàng có nhu cầu chụp ảnh, quay video chuyên nghiệp hoặc sử dụng các tính năng AI mới có thể cân nhắc các dòng iPhone 15 Pro, iPhone 16 hoặc iPhone Air.