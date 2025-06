iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max hiện đang đứng đầu danh sách những chiếc điện thoại có camera tốt nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đã hoàn hảo, vẫn còn rất nhiều điểm có thể cải thiện ở mẫu iPhone 17 Pro Max ra mắt năm nay.

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: DrTech

Hai mẫu máy iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có khả năng chụp ảnh với chi tiết sắc nét và màu sắc tự nhiên ở mọi ống kính, nhưng vẫn còn một số thiếu sót. Vì vậy, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ mang đến những nâng cấp camera mạnh mẽ vào mùa thu này.

Dưới đây là 5 nâng cấp camera được các fan hâm mộ mong đợi, một số điểm trong danh sách này đã xuất hiện trong các tin tức rò rỉ thời gian gần đây.

1. Nâng độ phân giải cho camera tiềm vọng

Trên iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, Apple đã nâng cấp ống kính góc siêu rộng lên cảm biến 48MP (từ 12MP trên các mẫu trước), nhưng camera tiềm vọng vẫn chỉ dừng lại ở mức 12MP.

Với việc cả camera chính cũng đã đạt 48MP, thì camera tiềm vọng chỉ có 12MP rõ ràng là một điểm yếu, rất cần được cải thiện.

Các tin tức rò rỉ cho rằng, camera tiềm vọng trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max ra mắt năm nay sẽ có camera tiềm vọng 48MP (nâng cấp từ 12MP trên iPhone 16 Pro) nhưng zoom quang học giảm từ 5x xuống 3.5x, với khả năng zoom số lên 7x mà không mất chi tiết.

Việc giảm zoom quang học từ 5x xuống 3.5x có thể gây tranh cãi, vì nhiều người dùng chuyên nghiệp (như nhiếp ảnh gia) thường ưu tiên zoom quang học cao hơn để chụp ảnh từ xa. Nhưng chắc hẳn Apple sẽ không khiến người dùng thất vọng với những nâng cấp của mình.

2. Zoom quang thay đổi linh hoạt, hoặc thêm một ống kính zoom phụ

Một cải tiến khác đáng được mong đợi là khả năng zoom quang học ở nhiều mức tiêu cự khác nhau.

Điều này có thể được thực hiện bằng một ống kính duy nhất có khả năng thay đổi tiêu cự (zoom quang biến thiên), hoặc bằng cách thêm một camera tele phụ - tương tự như Samsung Galaxy S25 Ultra.

iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ có khẩu độ cơ học, cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng vào ống kính. Ảnh concept:

Hiện chưa có tin tức rò rỉ nào xác nhận điều này, nên khó kỳ vọng nó sẽ sớm xảy ra đối với các iPhone mới. Tuy nhiên, sẽ thật tuyệt nếu dòng iPhone 17 Pro có thể zoom đến mức 10x, bên cạnh mức zoom 5x hiện tại.

Kết hợp với khả năng chụp 2x chất lượng quang học từ camera chính, điều này sẽ giúp người dùng có nhiều tùy chọn tiêu cự hơn đáng kể.

3. Công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI thông minh hơn

Hiện tại, các tính năng AI của Apple vẫn còn thua xa các đối thủ, đặc biệt là khả năng chỉnh sửa ảnh bằng AI.

Apple Intelligence, ít nhất là đến thời điểm này, chưa thể hiện được nhiều điều.

Đã có những so sánh về công cụ Clean Up của Apple Intelligence với các tính năng AI trên Galaxy của Samsung, và kết quả rất rõ ràng: Galaxy AI có thể chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ, đặc biệt là xóa các chi tiết không mong muốn, trong khi Clean Up thường khiến ảnh trông… rối rắm hơn.

Vì vậy, hy vọng Apple sẽ có những bước tiến lớn trong khả năng chỉnh sửa ảnh bằng AI trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Việc cải thiện AI có thể phụ thuộc nhiều vào phần mềm hơn là phần cứng, dù phần cứng mạnh hơn cũng sẽ có lợi, nhưng tiếc là sự kiện WWDC vừa diễn ra của Apple cho thấy các tính năng Apple Intelligence tiếp tục bị trì hoãn.

“Công việc này cần thêm thời gian để đạt tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi,” - Craig Federighi, trưởng bộ phận phần mềm của Apple giải thích và lặp lại rằng tính năng sẽ đến “trong năm tới.”

Dẫu vậy, hy vọng đến năm sau Apple sẽ bắt đầu bắt kịp đối thủ với các tính năng AI hoàn hảo.

4. Cảm biến lớn hơn

Như trên đã nói về việc nâng độ phân giải cho một số camera, nhưng số megapixel chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là kích thước cảm biến, cảm biến lớn hơn sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn và cho chất lượng ảnh tốt hơn, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng.

Do đó, người dùng mong Apple sẽ sử dụng cảm biến lớn hơn trên một, hoặc tốt hơn là tất cả, các camera của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo nào cho thấy điều này sẽ xảy ra. Ngược lại, một số tin tức rò rỉ còn cho rằng cảm biến chính trên iPhone 17 Pro có thể nhỏ hơn so với hiện tại. Điều này thật khó tin, và hy vọng Apple sẽ không đi theo hướng đó.

5. Camera trước được nâng cấp

Bên cạnh camera tiềm vọng, camera selfie trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max cũng đang tỏ ra tụt hậu so với nhiều đối thủ Android.

Camera trước hiện vẫn chỉ có độ phân giải 12MP và đã không được nâng cấp kể từ iPhone 14 Pro. Thậm chí, số megapixel này đã giữ nguyên từ thời iPhone 11 Pro.

Vì vậy, đây là lúc cần có một cú hích thực sự cho camera trước của dòng iPhone 17 Pro.

May mắn thay, nhiều rò rỉ cho thấy toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ được trang bị camera trước 24MP - một nâng cấp rất đáng giá.

Dù iPhone 16 Pro và 16 Pro Max đã có hệ thống camera đứng ở top đầu smartphone trên thị trường, nhưng Apple vẫn còn nhiều khoảng trống để cải thiện. Với dòng iPhone 17 Pro, người dùng hy vọng Apple sẽ mang đến các nâng cấp như cảm biến lớn hơn, độ phân giải cao hơn, zoom linh hoạt hơn, AI chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ hơn và camera trước tốt hơn.

Loạt iPhone 17 sẽ được Apple ra mắt vào mùa thu năm nay. Các mẫu iPhone mới dự kiến sẽ gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air siêu mỏng, với nhiều nâng cấp mới, đặc biệt là bộ đôi "Pro".

Xem video concept iPhone 17 Pro Max với iOS 26 vừa được Apple giới thiệu tại WWDC 2025. (Nguồn: DrTech)

(Theo Techradar, PhoneArena)