Trong danh mục iPhone năm 2027, mỗi dòng sản phẩm có thể hướng đến một nhóm người dùng riêng. Nhưng iPhone 18 có thể là một trong những mẫu iPhone tiêu chuẩn đáng chờ đợi nhất.

Vị trí của iPhone 18 tiêu chuẩn

Câu trả lời có thể là phân khúc dành cho số đông. Không phải người dùng nào cũng cần những tính năng cao cấp nhất của dòng Pro hoặc muốn chi thêm tiền cho một thiết bị màn hình gập.

Với nhóm khách hàng ưu tiên sự cân bằng giữa hiệu năng, trải nghiệm và giá bán, iPhone 18 có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

iPhone 18 hoàn toàn có cơ hội nằm trong nhóm smartphone bán chạy nhất năm 2027. Ảnh: MajinBu/X

iPhone 17 từng được xác định là smartphone bán chạy nhất thế giới. Thành tích này cho thấy sức hút của dòng iPhone tiêu chuẩn vẫn rất lớn, ngay cả khi Apple đồng thời cung cấp những mẫu máy cao cấp hơn.

Đáng chú ý, việc iPhone 18 được cho là lùi lịch ra mắt sang năm 2027 có thể tạo ra hiệu ứng chờ đợi lớn hơn. Khoảng thời gian dài hơn giữa các thế hệ có khả năng khiến người dùng quan tâm nhiều hơn đến những thay đổi về thiết kế và cấu hình.

Nếu Apple kết hợp ngoại hình mới với các nâng cấp phần cứng đủ thuyết phục, iPhone 18 hoàn toàn có cơ hội nằm trong nhóm smartphone bán chạy nhất năm 2027.

Dù vậy, còn quá sớm để khẳng định mẫu máy này sẽ vượt qua iPhone 17 về tổng doanh số hoặc mức độ phổ biến.

Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ tính năng thực tế, giá bán, nguồn cung cho đến sức cạnh tranh của các đối thủ Android.

Khi nào iPhone 18 chính thức ra mắt?

Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong lịch trình giới thiệu iPhone của Apple. Thay vì trình làng toàn bộ dòng sản phẩm cùng thời điểm như thông lệ trước đây, hãng đã giới thiệu các mẫu cao cấp gồm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn vẫn phải chờ thêm một khoảng thời gian trước khi xuất hiện trên thị trường.

Tính đến hiện tại, Apple chưa công bố lịch ra mắt chính thức của mẫu máy này.

Tuy nhiên, dựa trên thông tin từ một số nguồn rò rỉ có tiếng, iPhone 18 được kỳ vọng sẽ trình làng vào mùa xuân năm 2027.

Lịch ra mắt mới có thể giúp Apple phân bổ sự chú ý cho từng nhóm sản phẩm tốt hơn, thay vì để các phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp cạnh tranh trực tiếp trong cùng một thời điểm.

Tuy nhiên, tác động thực tế đối với doanh số vẫn cần được kiểm chứng sau khi sản phẩm lên kệ.

Thiết kế gây tranh cãi có thể là điều iPhone 18 cần?

Xét về thẩm mỹ, mặt lưng liền mạch của iPhone 17 vẫn có sức hấp dẫn riêng nhờ vẻ ngoài gọn gàng và thống nhất.

Thiết kế rò rỉ của iPhone 18 có phần thô ráp hơn, đặc biệt ở khu vực camera và tấm nền chứa nam châm MagSafe.

Hình ảnh rò rỉ được cho là thiết kế mới của iPhone 18. Ảnh: MajinBu/X

Dù vậy, sự khác biệt không nhất thiết đồng nghĩa với một bước lùi. Nếu được hoàn thiện hợp lý, Apple có thể biến những đường nét có vẻ đơn giản hoặc chưa tinh tế trên mô hình ban đầu thành một ngôn ngữ thiết kế mới mẻ, tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm.

Đôi khi, một thiết bị quen thuộc chỉ cần thay đổi một vài chi tiết cũng đủ mang lại cảm giác mới mẻ. Với iPhone 18, thiết kế mặt lưng khác lạ có thể trở thành yếu tố khiến người dùng quan tâm, nhất là khi mẫu máy này phải chờ lâu hơn thường lệ mới xuất hiện.

Tất nhiên, tất cả vẫn phụ thuộc vào việc Apple có thực sự lựa chọn hướng thiết kế này hay không. Nhưng nếu hãng tìm được cách kết hợp nét mới lạ với sự tinh tế vốn có, iPhone 18 có thể là một trong những mẫu iPhone tiêu chuẩn đáng chờ đợi nhất trong năm 2027.

(Theo PhoneArena, TechRadar)