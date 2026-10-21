Một mô hình được cho là iPhone 18 vừa xuất hiện, hé lộ thiết kế mặt lưng khác biệt đáng kể so với iPhone 17, khiến giới công nghệ vừa tò mò, vừa hoài nghi về hướng đi mới của Apple.

Trong khi sức hút của iPhone Duo màn hình gập đang tăng cao, iPhone 18 vẫn có nhiều tiềm năng để trở thành một trong những smartphone bán chạy nhất thế giới.

Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Apple có thể không chỉ nâng cấp cấu hình mà còn cân nhắc thay đổi thiết kế của dòng iPhone tiêu chuẩn.

Hình ảnh một mô hình được cho là của iPhone 18 sắp ra mắt. Nguồn: MajinBu/X

Mô hình iPhone 18 hé lộ thiết kế mặt lưng mới

Leaker MajinBu mới đây đã chia sẻ hình ảnh một mô hình được cho là của iPhone 18 sắp ra mắt. Thiết bị xuất hiện với mặt lưng màu đỏ tía, gần giống sắc Burgundy, cùng cách bố trí cụm camera có nhiều điểm khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Thoạt nhìn, mẫu iPhone này có thể khiến người xem liên tưởng đến một thiết kế hoàn toàn mới, thay vì phiên bản kế nhiệm của iPhone 17. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khu vực camera phía sau.

Mẫu iPhone 17. Ảnh: PhoneArena

Hai camera vẫn được bố trí ở góc trên bên trái, tương tự iPhone 17. Tuy nhiên, thay vì cụm camera nằm gọn trong một khu vực riêng biệt như thiết kế quen thuộc, mô hình rò rỉ cho thấy phần khung camera có thể kéo dài gần như toàn bộ chiều ngang phía trên mặt lưng.

Cách bố trí này tạo nên diện mạo khác biệt rõ rệt, khiến phần trên của điện thoại trông nổi bật hơn.

Nếu được Apple áp dụng trên sản phẩm thương mại, đây có thể là một trong những thay đổi ngoại hình đáng chú ý nhất của dòng iPhone tiêu chuẩn trong những năm gần đây.

Không chỉ cụm camera, phần mặt lưng cũng có sự khác biệt. Trên iPhone 17, mặt sau được thiết kế tương đối liền mạch và đồng nhất.

Trong khi đó, mô hình iPhone 18 xuất hiện với một tấm nền có các đường khắc, để lộ khu vực bố trí nam châm MagSafe.

Sự thay đổi này khiến mặt lưng trông phân tách thành nhiều khu vực, thay vì duy trì vẻ ngoài thống nhất như trên thế hệ hiện tại. Đây cũng chính là chi tiết làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế được cho là của iPhone 18.

Apple có thực sự từ bỏ thiết kế liền mạch?

Dù MajinBu từng chia sẻ một số thông tin đáng tin cậy về các sản phẩm công nghệ, hình ảnh mô hình lần này vẫn cần được xem xét thận trọng. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Apple rằng đây là thiết kế cuối cùng của iPhone 18.

Điểm khiến nhiều người hoài nghi là việc Apple có thể thay đổi mạnh cấu trúc mặt lưng chỉ sau một thế hệ.

Dựa trên cách hãng phát triển thiết kế ở những sản phẩm trước đây, việc chuyển từ mặt lưng liền mạch sang kiểu phân chia thành nhiều mảng rõ rệt có vẻ là bước đi khá bất ngờ.

Tất nhiên, mô hình rò rỉ không nhất thiết phản ánh chính xác thành phẩm cuối cùng.

Một số chi tiết có thể chỉ nhằm phục vụ quá trình thử nghiệm, mô phỏng kích thước hoặc cung cấp thông tin cho các nhà sản xuất phụ kiện.

Vì vậy, chưa thể kết luận Apple sẽ giữ nguyên thiết kế này khi iPhone 18 chính thức ra mắt.

Tuy nhiên, nếu hình ảnh trên phản ánh một hướng thử nghiệm thực sự của Apple, đây vẫn là điều đáng chú ý. T

rong bối cảnh thiết kế smartphone ngày càng có xu hướng tương đồng, những thay đổi đủ khác biệt có thể giúp một sản phẩm nổi bật hơn giữa thị trường cạnh tranh.

(Theo PhoneArena)