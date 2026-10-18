Samsung được cho là đang lên kế hoạch mở rộng dòng điện thoại gập Galaxy Z lên tới 6 mẫu trong năm 2027, bao gồm Galaxy Z TriFold 2 và Galaxy Z Slide sử dụng màn hình cuộn.

Samsung có thể tung ra 6 mẫu Galaxy Z trong năm 2027

Theo thông tin do tài khoản rò rỉ công nghệ @TheGalox trên mạng xã hội X, Samsung đang chuẩn bị danh mục điện thoại Galaxy Z lớn nhất từ trước đến nay cho năm 2027.

Đáng chú ý, các thiết bị mới được cho là sẽ có những cải tiến đồng loạt về dung lượng pin, độ mỏng và trọng lượng.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm thiết bị gập của mình. Ảnh: LetsGoDigital

Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, Samsung sẽ mở rộng đáng kể danh mục điện thoại gập, đưa dòng sản phẩm vốn vẫn thuộc phân khúc thị trường ngách đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thay vì chỉ tập trung vào hai thiết kế quen thuộc là Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip, hãng có thể thử nghiệm thêm những hình thái thiết bị hoàn toàn mới.

Theo danh sách rò rỉ, Galaxy Z TriFold 2 sẽ là một trong những sản phẩm mở màn cho chiến lược này. Tuy nhiên, mẫu máy thu hút sự chú ý lớn nhất lại là Galaxy Z Slide, thiết bị được cho là sở hữu màn hình có thể kéo giãn để mở rộng diện tích hiển thị.

Galaxy Z Slide: hiện thực hóa giấc mơ điện thoại màn hình cuộn

Ý tưởng về một chiếc smartphone có màn hình cuộn không phải điều mới mẻ. Những tín hiệu đầu tiên về Galaxy Z Slide đã xuất hiện từ năm 2021, khi trang LetsGoDigital phát hiện bằng sáng chế mô tả một thiết bị có cơ chế màn hình đặc biệt.

Theo hình ảnh trong bằng sáng chế, chiếc điện thoại có thiết kế thuôn dài tương tự các mẫu Galaxy S Ultra truyền thống. Tuy nhiên, màn hình không dừng lại ở mặt trước mà còn uốn vòng qua cạnh máy và kéo dài sang mặt lưng.

Khi cơ chế trượt được kích hoạt, phần màn hình bổ sung sẽ được kéo từ phía sau ra phía trước, qua đó mở rộng không gian hiển thị.

Thiết kế này có thể giúp người dùng sở hữu một chiếc điện thoại nhỏ gọn khi di chuyển nhưng vẫn có màn hình lớn hơn khi cần làm việc, xem video hoặc sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Năm 2021 từng được xem là thời điểm đầy hứa hẹn của công nghệ màn hình cuộn. Tại triển lãm CES, LG đã giới thiệu ý tưởng smartphone có màn hình kéo giãn, trong khi Oppo cũng trình diễn nguyên mẫu Oppo X.

Trước đó, Oppo từng hé lộ ý tưởng này tại sự kiện OPPO Inno Day vào tháng 11/2020.

Hình ảnh bằng sáng chế của Samsung Galaxy Z Slide từ năm 2021. Ảnh: LetsGoDigital

Dù vậy, các nguyên mẫu khi ấy chưa thể nhanh chóng trở thành sản phẩm thương mại phổ biến. Việc triển khai màn hình cuộn đòi hỏi giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật, từ độ bền của tấm nền, cơ chế chuyển động cho đến khả năng bảo vệ linh kiện bên trong.

Sau khoảng 6 năm, thị trường smartphone màn hình gập đã phát triển đáng kể. Nếu Samsung thực sự đưa Galaxy Z Slide ra thị trường, đây có thể là bước tiến quan trọng giúp công nghệ màn hình linh hoạt chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang một hướng phát triển thương mại mới.

Galaxy Z TriFold 2: Samsung chưa từ bỏ điện thoại gập ba

Bên cạnh Galaxy Z Slide, Galaxy Z TriFold 2 cũng là cái tên đáng chú ý trong danh sách rò rỉ. Sự xuất hiện của mẫu máy này cho thấy Samsung có thể tiếp tục theo đuổi thiết kế gập ba, bất chấp những giới hạn về giá bán và khả năng tiếp cận người dùng.

Trước đó, Huawei đã đi trước nhiều đối thủ khi thương mại hóa mẫu điện thoại gập ba Mate XT vào năm 2024.

Thiết bị này tạo ra sức hút nhờ khả năng mở rộng màn hình qua nhiều nếp gập, mang đến không gian sử dụng lớn hơn so với smartphone gập đôi.

Samsung sau đó cũng tham gia cuộc đua với Galaxy Z TriFold. Tuy nhiên, hãng từng mô tả thiết bị này là sản phẩm được sản xuất với số lượng hạn chế. Theo giới thạo tin, toàn bộ lượng máy đã bán hết.

Việc Galaxy Z TriFold 2 xuất hiện trong danh sách sản phẩm dự kiến cho năm 2027 vì thế mang ý nghĩa đáng kể.

Nó cho thấy Samsung có thể chưa muốn từ bỏ thiết kế gập ba mà đang tìm cách hoàn thiện công nghệ qua các thế hệ tiếp theo.

Huawei được cho là sẽ công bố Mate XT 2 vào ngày 31/10, theo lịch trình được đề cập trong nguồn tin. Động thái này có thể tiếp tục thúc đẩy cạnh tranh trong phân khúc điện thoại gập ba, nơi các nhà sản xuất đang tìm cách tạo ra khác biệt thay vì chỉ cải tiến cấu hình thông thường.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận thời điểm ra mắt, cấu hình hay giá bán của Galaxy Z TriFold 2.

(Theo PhoneArena)