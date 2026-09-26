Ngay khi các mẫu iPhone 18 Pro bắt đầu được mở bán, nhiều website giả mạo đã xuất hiện để lợi dụng nhu cầu mua sản phẩm mới, theo cảnh báo của công ty bảo mật Kaspersky ngày 25/9. Các trang này sử dụng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ả Rập.

Một website được Kaspersky phát hiện rao bán iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam với mức giảm giá tới 25%. Trang có giao diện được thiết kế chỉn chu, cung cấp thông số sản phẩm và nhiều phương thức thanh toán, trong đó có Bitcoin.

Website bán iPhone 18 Pro giả mạo cho phép thanh toán bằng Bitcoin. Ảnh: Kaspersky

Sau khi chọn sản phẩm, người dùng được hướng dẫn thực hiện thanh toán nhưng có nguy cơ không nhận được hàng. Trong quá trình này, thông tin cá nhân và dữ liệu thanh toán cũng có thể bị thu thập.

Một website khác được cho là nhắm đến người dùng Brazil, quảng cáo chương trình đặt trước iPhone 18 Pro bằng tiếng Bồ Đào Nha. Trang cho phép lựa chọn nhiều màu sắc và dung lượng, trong đó có cả những màu không nằm trong danh sách Apple công bố khi ra mắt.

Để tăng sức hút, website đưa ra chính sách không cần thanh toán toàn bộ khi đặt hàng và cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hủy đơn. Sau đó, người dùng được yêu cầu nhập họ tên, số điện thoại, email, thành phố sinh sống và thông tin liên hệ qua WhatsApp.

Ở bước tiếp theo, trang yêu cầu thông tin thẻ ngân hàng để hoàn tất giao dịch. Theo Kaspersky, quy trình này có thể được dựng lên nhằm thu thập càng nhiều dữ liệu từ nạn nhân càng tốt.

Thông tin thu thập được có thể tiếp tục bị sử dụng cho các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính hoặc thao túng tâm lý. Dữ liệu thẻ ngân hàng bị đánh cắp cũng có thể dẫn đến nguy cơ mất tiền.

“Sự hào hứng của người tiêu dùng có thể trở thành lợi thế để tội phạm mạng lợi dụng”, bà Olga Altukhova, chuyên gia phân tích nội dung website cấp cao tại Kaspersky, nhận định. Theo bà, những ưu đãi hấp dẫn bất thường hoặc website cung cấp màu sắc, cấu hình khác với thông tin nhà sản xuất công bố là dấu hiệu người dùng cần lưu ý.

Do đó, khi mua iPhone trực tuyến, người dùng nên kiểm tra kỹ địa chỉ website, tên đơn vị bán hàng và nguồn gốc đường link trước khi cung cấp thông tin cá nhân. Một giao diện chuyên nghiệp, nhiều phương thức thanh toán hay chính sách hoàn tiền không đồng nghĩa website đó đáng tin cậy.

Kaspersky khuyến nghị sử dụng thẻ ảo hoặc phương thức thanh toán riêng cho mua sắm trực tuyến để hạn chế rủi ro khi dữ liệu bị lộ. Người dùng cũng nên bật xác thực hai yếu tố cho các tài khoản quan trọng và thường xuyên kiểm tra sao kê để phát hiện giao dịch bất thường.

Thay vì truy cập các đường link quảng cáo hoặc được chia sẻ trên mạng xã hội, người mua nên tự truy cập kênh bán hàng chính thức để kiểm tra thông tin sản phẩm và giá bán.