Dưới đây là bài đánh giá độ bền iPhone Pro Max của cây viết Mahmoud Itani cho trang Macworld. Sau khi sử dụng iPhone 17 Pro Max không có bất kỳ lớp bảo vệ nào ngay từ ngày đầu tiên, sau 1 năm, tác giả bài viết cho biết, đã có đủ thời gian để đánh giá khả năng chống chịu của mẫu flagship này. Dù bài đánh giá được thực hiện trên iPhone 17 Pro Max, những kết luận dưới đây cũng có thể áp dụng cho iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max bởi hai thế hệ sử dụng khung nhôm và kính Ceramic Shield tương tự nhau.

iPhone 17 Pro Max đã qua sử dụng 1 năm. Ảnh: Mahmoud Itani/ Macworld

Tôi chưa từng làm rơi một chiếc smartphone nào trong đời. Chưa một lần. Chính vì vậy, tôi ngày càng tự tin sử dụng iPhone mà không cần ốp lưng hay kính bảo vệ màn hình.

Xác suất xảy ra sự cố dường như quá thấp để phải đánh đổi thiết kế nguyên bản của thiết bị. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa những chiếc điện thoại của tôi hoàn toàn thoát khỏi dấu vết của thời gian.

Sau nhiều tháng sử dụng hàng ngày, ngay cả khi chưa từng bị rơi, màn hình smartphone thường vẫn xuất hiện những vết xước siêu nhỏ.

Trong khi đó, tình trạng chai pin ở một mức độ nhất định gần như không thể tránh khỏi. Đây là quy luật hao mòn tự nhiên, đồng thời nhắc nhở rằng ngay cả những thiết bị cao cấp nhất cuối cùng cũng là sản phẩm tiêu hao theo thời gian.

iPhone 17 Pro Max ra mắt vào tháng 9/2025 với hàng loạt thay đổi quan trọng cả bên trong lẫn bên ngoài. Apple chuyển sang vật liệu khung mới, trang bị Ceramic Shield thế hệ thứ hai, tăng dung lượng pin và cải thiện hệ thống tản nhiệt cùng nhiều nâng cấp khác.

Những thay đổi này đã tác động rõ rệt đến độ bền của iPhone, theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Khi tôi đổi iPhone 17 Pro Max lấy iPhone 18 Pro Max vào tuần trước, nhân viên cửa hàng đã không thể tin rằng thiết bị từng được sử dụng trọn một năm mà không có ốp lưng hay miếng dán bảo vệ.

Sau khi kiểm tra kỹ màn hình và mặt lưng, nhân viên cửa hàng chỉ phát hiện một vài khuyết điểm rất nhỏ.

Khung nhôm dễ sứt mẻ hơn nhưng mặt lưng bền hơn

Những chiếc iPhone Pro từ lâu đã nổi tiếng với cụm ba camera đặc trưng, nhưng vật liệu chế tạo khung máy đã thay đổi đáng kể qua từng thế hệ. iPhone 11 Pro sử dụng khung thép không gỉ và Apple duy trì vật liệu này trong ba thế hệ tiếp theo.

Khung thép nhìn chung khó bị sứt mẻ, nhưng lại khá dễ xuất hiện các vết trầy xước và dấu vân tay rõ rệt.

Đến iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro, Apple chuyển sang hợp kim titan, giúp khung máy cứng cáp hơn và ít bị trầy xước.

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro lại loại bỏ titan để quay trở lại với nhôm.

Nhôm yếu hơn titan, vì vậy iPhone thế hệ mới có nguy cơ bị móp cao hơn nếu chẳng may rơi.

Tôi chưa thử nghiệm bằng cách làm rơi chiếc điện thoại của mình, nhưng đây là hệ quả có thể dự đoán từ đặc tính vật liệu.

Đáng chú ý hơn, khung nhôm của iPhone 17 Pro dễ bị sứt mẻ ngay cả trong quá trình sử dụng thông thường, điều mà tôi chưa từng gặp trên những mẫu iPhone Pro trước đây.

Dù không sử dụng nút Camera Control, phần nhôm xung quanh khu vực này trên máy của tôi đã xuất hiện một vài vết sứt.

Phần viền nhô cao và sắc nét quanh cụm camera Pro cũng bị mẻ ở một số điểm, để lộ lớp kim loại màu bạc bên dưới lớp hoàn thiện màu xanh.

Một vấn đề khác nằm ở khe nhỏ giữa khung kim loại và mặt kính phía sau. Khoảng hở này có xu hướng tích tụ bụi.

Chưa hết, mặt kính cũng dễ để lại dấu vết khi tôi gắn bộ sạc MagSafe, buộc phải lau khá kỹ mới có thể khôi phục vẻ bóng như ban đầu.

Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể, việc giảm lượng kính sử dụng ở mặt lưng đã giúp iPhone bền hơn. Khác với các thế hệ trước, khi bị rơi, iPhone hiện có nhiều khả năng bị sứt hoặc cong phần nhôm thay vì làm nứt tấm kính đắt tiền phía sau.

Ngoại hình iPhone 17 Pro Max có thể không giữ được vẻ hoàn hảo lâu như những thế hệ trước, nhưng đổi lại, thiết bị trở nên thực dụng và bền bỉ hơn trong sử dụng hàng ngày.

Màn hình iPhone 18 Pro Max có thể là bộ phận bền nhất từ trước đến nay

Độ bền màn hình có lẽ quan trọng hơn bất kỳ thành phần nào khác trên smartphone. Đây là nơi người dùng liên tục nhìn vào và tương tác, vì vậy bất kỳ khiếm khuyết nào trên bề mặt kính đều rất dễ nhận thấy.

Tôi luôn để riêng iPhone trong một ngăn túi, tránh xa chìa khóa hoặc những vật sắc nhọn khác. Tôi cũng hạn chế đặt màn hình úp xuống những bề mặt cứng như bàn ăn tại nhà hàng.

Cách sử dụng này giúp màn hình tránh được những vết xước lớn trong nhiều năm, nhưng gần như không thể ngăn hoàn toàn các vết xước siêu nhỏ. Sau vài tháng, chúng thường trở nên đặc biệt dễ thấy dưới ánh sáng trực tiếp.

Nút Camera Control xuất hiện vài vết mẻ ở phần viền. Ảnh: Mahmoud Itani / Macworld

Khi ra mắt iPhone 17, Apple đặc biệt nhấn mạnh Ceramic Shield 2, tuyên bố lớp kính mới có khả năng chống xước cao gấp ba lần.

Ban đầu, tôi cho rằng đây chỉ là một thông điệp marketing, bởi việc nâng cấp iPhone hàng năm khiến những thay đổi nhỏ như vậy rất khó nhận ra.

Nhưng thực tế đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Sau 7 tháng sử dụng iPhone 17 Pro Max mà không dùng kính bảo vệ màn hình, màn hình máy gần như không có bất kỳ vết xước siêu nhỏ nào.

Đây là lần đầu tiên tôi có thể sử dụng một chiếc smartphone trong thời gian dài như vậy mà bề mặt màn hình vẫn gần như nguyên vẹn.

Điều đáng chú ý là tôi không hề thay đổi cách sử dụng điện thoại. Khả năng chống xước được cải thiện rõ rệt của Ceramic Shield 2 dường như thực sự tạo ra khác biệt, giúp màn hình duy trì vẻ ngoài mới lâu hơn.

Tản nhiệt tốt hơn giúp pin xuống cấp chậm hơn

Ngoài yếu tố ngoại hình, pin cũng đóng vai trò quan trọng khi đánh giá độ bền của một chiếc smartphone. Thông thường, tôi cắm iPhone vào bộ sạc có dây khi pin còn khoảng 20% và rút sạc ngay sau khi đạt 100%.

Thỉnh thoảng tôi sử dụng MagSafe và để điện thoại sạc qua đêm mà không kích hoạt các tính năng sạc pin tối ưu.

Với những thế hệ iPhone trước, sau khoảng 6 tháng, dung lượng tối đa của pin thường giảm xuống khoảng 95%.

Trên iPhone 17 Pro Max, Apple sử dụng khung nhôm kết hợp buồng hơi để cải thiện khả năng quản lý nhiệt, đồng thời trang bị viên pin lớn hơn.

iPhone 18 Pro Max tiếp tục được nâng cấp với thiết kế buồng hơi thế hệ mới, hướng tới khả năng duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài.

Những thay đổi này giúp giảm tình trạng quá nhiệt và kéo dài tuổi thọ pin, qua đó làm chậm quá trình suy giảm dung lượng.

Dù vẫn duy trì thói quen sạc và sử dụng như trước, iPhone 17 Pro Max của tôi giữ dung lượng pin tối đa ở mức gần 100% lâu hơn đáng kể.

Với iPhone 18 Pro Max, kết quả được kỳ vọng còn tốt hơn. Điều này có ý nghĩa với những người muốn sử dụng iPhone trong nhiều năm, bởi họ có thể không cần thay pin thường xuyên như trước.

iPhone Pro đã trở thành thiết bị bền bỉ hơn

Tất nhiên, iPhone 17 Pro Max chưa phải một sản phẩm hoàn hảo về độ bền. Apple vẫn còn nhiều điểm có thể cải thiện ở các thế hệ tiếp theo.

Đây cũng không phải điều bất thường, bởi những sản phẩm trải qua thay đổi thiết kế lớn thường xuất hiện một số hạn chế và được nhà sản xuất khắc phục dần trong những năm sau đó.

Apple hoàn toàn có thể cải thiện lớp phủ nhôm trên iPhone để hạn chế tình trạng sứt mẻ.

Mặt kính sau của iPhone 18 Pro Max hiện được phối màu với khung máy, nhưng vẫn sử dụng khả năng chống xước Ceramic Shield tiêu chuẩn thay vì quy trình Ceramic Shield thế hệ thứ hai như kính phía trước.

Dù vậy, khả năng chống xước của màn hình thực sự gây ấn tượng. Sau nhiều tháng sử dụng mà không có kính bảo vệ, Ceramic Shield 2 cho thấy bước tiến đáng kể. Khả năng quản lý nhiệt và độ bền pin cũng trở nên đáng tin cậy hơn.

Từng là một thiết bị với cấu trúc kính dễ tổn thương, dòng iPhone Pro đang dần trở thành một trong những smartphone có độ bền và độ tin cậy cao hơn trong sử dụng dài hạn.

Nếu người dùng đủ cẩn thận, một chiếc iPhone Pro thế hệ mới như iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể được sử dụng mà không cần ốp lưng hay kính bảo vệ, dù khung nhôm vẫn là điểm cần lưu ý.

(Theo Macworld)