Cả hai mẫu máy được kỳ vọng cùng sử dụng chip A20 Pro thế hệ mới, có pin dung lượng lớn hơn và được nâng cấp nhiều thành phần camera.

Tuy nhiên, một tính năng quan trọng có thể chỉ xuất hiện trên phiên bản iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max có thể độc quyền tính năng camera khẩu độ biến thiên. Ảnh: 9to5mac

Cụ thể, nguồn tin rò rỉ cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị camera chính với khẩu độ biến thiên, trong khi iPhone 18 Pro tiêu chuẩn có khả năng vẫn sử dụng hệ thống camera khẩu độ cố định.

Nếu thông tin này chính xác, camera sẽ trở thành một trong những khác biệt phần cứng quan trọng nhất giữa hai mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, bên cạnh những khác biệt truyền thống về kích thước màn hình và dung lượng pin.

Camera khẩu độ biến thiên mang lại lợi thế gì?

Theo tài khoản chuyên tiết lộ thông tin công nghệ Ice Universe, Apple có thể dành riêng camera chính khẩu độ biến thiên cho iPhone 18 Pro Max. Trong khi đó, mẫu iPhone 18 Pro nhỏ hơn có thể không được trang bị công nghệ này.

Camera khẩu độ biến thiên cho phép thay đổi kích thước khẩu độ để kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến.

Khi mở khẩu độ lớn hơn, camera có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn, qua đó cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Đồng thời, khẩu độ lớn cũng giúp tạo hiệu ứng xóa phông mạnh hơn, làm nổi bật chủ thể so với hậu cảnh.

Ngược lại, khi thu hẹp khẩu độ, phạm vi cảnh vật nằm trong vùng lấy nét có thể được mở rộng, giúp nhiều chi tiết trong khung hình cùng rõ nét hơn.

Nhờ đó, camera khẩu độ biến thiên mang lại khả năng kiểm soát nhiếp ảnh linh hoạt hơn đáng kể so với hệ thống sử dụng khẩu độ cố định.

Đây có thể là một nâng cấp đáng giá đối với những người thường xuyên chụp ảnh bằng smartphone và muốn chủ động hơn trong từng điều kiện ánh sáng.

Vì sao iPhone 18 Pro có thể bị “bỏ rơi”?

Lý do khiến Apple có thể chỉ đưa camera khẩu độ biến thiên lên iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng liên quan đến vấn đề không gian bên trong máy.

Một hệ thống camera có khẩu độ biến thiên thường cần thêm không gian cho các thành phần cơ khí và quang học so với camera khẩu độ cố định.

Với thân máy lớn hơn, iPhone 18 Pro Max có nhiều dư địa hơn để bố trí các linh kiện này mà không ảnh hưởng quá lớn đến thiết kế tổng thể.

Trong khi đó, kích thước nhỏ hơn của iPhone 18 Pro có thể khiến Apple phải cân nhắc kỹ giữa camera, pin, hệ thống tản nhiệt và các linh kiện khác.

Dù vậy, Apple hiện chưa xác nhận bất kỳ thông số nào liên quan đến camera của iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max.

Vì thế, nguyên nhân thực sự đằng sau sự khác biệt được đồn đoán này vẫn chưa thể được kiểm chứng.

Apple từng tạo khác biệt giữa các mẫu Pro bằng camera

Nếu tin đồn mới nhất trở thành sự thật, đây cũng không phải lần đầu Apple sử dụng phần cứng camera để tạo khoảng cách giữa hai phiên bản Pro.

Khi dòng iPhone 15 ra mắt năm 2023, iPhone 15 Pro Max được trang bị ống kính telephoto tetraprism với khả năng zoom quang học 5x. Trong khi đó, iPhone 15 Pro chỉ sở hữu camera telephoto với zoom quang học 3x.

Cách tiếp cận tương tự hoàn toàn có thể được Apple áp dụng với thế hệ iPhone 18 Pro. Nếu camera khẩu độ biến thiên thực sự chỉ dành cho 18 Pro Max, người dùng muốn sở hữu hệ thống camera tiên tiến nhất sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua mẫu máy màn hình lớn hơn.

Điều này cũng có thể trở thành một chiến lược quan trọng để Apple thuyết phục khách hàng lựa chọn phiên bản Pro Max thay vì mẫu Pro tiêu chuẩn.

iPhone 18 Pro Max còn có thể thay đổi về thiết kế

Ngoài camera, cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ sử dụng chip A20 Pro và sở hữu pin dung lượng lớn hơn thế hệ trước.

Những nâng cấp này có thể giúp cải thiện hiệu năng cũng như thời lượng sử dụng, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán về không gian bên trong và trọng lượng thiết bị.

Ice Universe trước đó cũng cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể dày và nặng hơn thế hệ tiền nhiệm.

Nếu đúng, sự gia tăng kích thước có thể không chỉ đến từ việc Apple tích hợp viên pin lớn hơn mà còn liên quan đến hệ thống camera phức tạp hơn.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Apple chưa chính thức công bố dòng iPhone 18 Pro cũng như chưa xác nhận cấu hình camera, chip xử lý, dung lượng pin hay kích thước của các mẫu máy.

Cho đến khi Apple tổ chức sự kiện ra mắt chính thức, thông tin về camera khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max cũng như những thay đổi phần cứng khác vẫn cần được xem là thông tin chưa được kiểm chứng.

Nếu tin đồn trở thành hiện thực, đây có thể là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của dòng iPhone 18 Pro, đồng thời khiến iPhone 18 Pro Max trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất đối với những người đặt camera lên hàng đầu.

(Theo NDTV, AppleInsider)